洪震宇《風土創業學》：「風土設計力」5W1H元素，在旅人內心埋入在地的情感與執著

文：洪震宇

第8課 風土設計力Terroir Design——時間、空間與人間的整合

新北市貢寮的馬崗，是台灣最東邊的三貂角小漁村。這裡是東北角最突出的小點，也是雪山山脈向海延伸、與海最貼近的接觸點，被海水與冷風雕塑成一片海蝕平台。

看似嚴酷的環境，卻成為養殖九孔的寶地。不少海蝕平台被居民改成九孔池，以海水滋養九孔，相較其他地方的九孔都是箱網養殖，貢寮則是台灣少數以天然野放方式養殖，其中馬崗是九孔池最密集的區域。

返鄉接班、成立「鮮物本舖」品牌的李勝興，帶我去逛九孔池。我沿著池中小道前行，看到池面浮起好幾條黃色管子，他彎腰伸手拉拉其中一條，突然間，水中冒出一個人頭，原來是穿黑色潛水衣的潛水夫。他右手抓著一隻鮮紅色、八爪不斷舞動的章魚，這是順著潮水溜進池子的意外驚喜。潛水夫的工作要清理池內環境，也要採集九孔，中午他們會浮上水面透透氣、順便用餐。

李勝興請我吃烤九孔。我先吃一顆生九孔，脆脆的很有嚼勁，沒有腥味，配上海水的鹹味，很甘甜。我們邊聊邊烤九孔，看著九孔開始慢慢變成焦黃色，周圍的汁液冒泡沸騰，燒炙後味道更好。

親子活動，需設計成可體驗的內容

過去九孔只能批發給盤商，價格也不好，李勝興開始轉型經營網路通路，有了不錯的成績之後，也想開發體驗行程，增加收入，與顧客建立更深入的互動關係。

不過，在推動親子體驗行程時卻遇到一些小問題，包括兩小時的解說與用餐，互動效果並沒有很好。我問他怎麼進行互動行程？李勝興說花一個多小時介紹九孔的生長過程與養殖方式，還有東北角的環境，最後再帶大家逛逛九孔池，觀賞現場餵食秀——就是用水管往池中噴灑海龍鬚菜、餵食池裡的九孔。

我問他，你一直講解九孔生態以及養殖過程，對象如果是小孩子，大概五分鐘就失去注意力了，何況你還講了一個多小時，連大人也會沒興趣。

我建議，先解說五分鐘，就開始讓大人帶小孩一起用水管餵食，有了體驗感，就會引發對九孔更多的興趣。接著介紹如何將海龍鬚菜整理洗淨的過程，以及九孔吃東西的習性特色。再請潛水夫從池中出現，一定會引起大家驚訝，潛水夫介紹自己的工作，示範如何清洗與採集九孔。最後，李勝興再簡單說明九孔的一些小知識，以及貢寮的風土特色，如何讓九孔養殖成為重要產業，這樣大約也是兩小時，接下來就是吃九孔大餐了。

我也提醒他整個設計規劃的關鍵，在於先體驗，再解說，兩者交互運用，旅人才不會無聊，解說時建議用有獎徵答、大量提問互動的方式，才能提高注意力，維持好奇心。

李勝興的例子，其實是不少地方業者遇到的痛點，就是空有好風土條件，卻無法讓他人感受，產生吸引魅力。

風土的優勢需要被設計成可體驗的內容。風土是比較抽象的名詞，最多是視覺上能看到的地景地貌，再來得靠溝通說明的方式，然而只透過解說是無法讓風土特色植入旅人腦海中，需要透過設計轉換成可體驗與感受的內容，才能呈現一個地方、品牌的風土特色。

風土設計力5W1H元素

風土設計力是風土創新SMART五力最後一個能力，需要融入故事力、市場感受力、美學體驗力與再生力，再運用設計力，將家鄉的風土人文、歷史風俗、生活樣貌、生產製作的技藝與生態環境，像一個壓縮檔案，透過各種解說、體驗內容，讓旅人感官被逐一打開、放大、感受與被記憶，才能展現自己家鄉的獨特性。

這種設計能力不是像時尚設計師、平面設計師以視覺去吸引人，而是有如一位風土文化設計師，能把傳統的內容轉化成各種形式，不華麗張揚，而是素樸簡單，能在旅人內心埋入在地的情感與執著。

「專注於了解一塊特定的土地，不只是動植物，還包括每一個生態、氣候和地理上的細節，每一股有知覺的生物脈動，每一陣風的律動，每一個季節的模樣。」這是人類學者、民族植物學者韋德．戴維斯（Wade Davis）在《生命的尋路人》對澳洲原住民的讚嘆，這也是現代風土文化設計師的能力，重視生活、生產與生態的細節，並透過現場體驗，傳達這些美好深刻的感動。

要如何建立風土設計力？需要運用5W1H的元素，找出風土內涵，再找尋設計轉換的方式。先從時間（When）、空間（Where）與人間（Who）去釐清地方的風土脈絡，再從既有的風土特色（What）去拆解出生活、生產與生態三元素，找尋其中的內容，包括生活面的生活特色、飲食內容與習俗，生產面的耕作、加工與製作的技術，以及生態面的自然風光與人文特質。接著了解當時生活狀況、生產技藝與產品背後的原因，以及應用的細節（Why & How），最後再思考要如何（How）設計出感受體驗的內容。

風土設計力 Who 顧客定位，有哪些達人、誰負責帶路

What 有哪些風土資源，生活、生產與生態，創造什麼吸引力

Why 願景與動機，以及顧客的期待

How 如何讓顧客體驗，哪些設計規劃

When 體驗的時間、節氣、季節

Where 風土特色

我以三個例子來說明風土設計力在空間、時間跟人間的運用。

空間場域，魚塭泥土的滋味

第一個是空間，結合風土與工作環境來進行風土設計。我們先回到上一堂課提到的嘉義布袋、邱經堯經營的漁場，還記得他用日曬方式來消毒魚塭土壤，抓起土塊嗅聞的情形嗎？這個畫面讓我印象非常深刻，當時就跟他討論，可以將不同日曬程度的土壤排在桌上，引導旅人來嗅聞，了解不同的消毒程度，並培養對環境的感受力。

其次，邱經堯拿起一個高腳杯裝上魚池的水，看似裝了白酒，其實是讓大家輪流觀察杯中的物質，裡面有各種藻類與浮游生物，都是虱目魚的食物，也代表環境的良好狀態。

我也觀察邱經堯的工作環境。他非常重視急速冷凍的保鮮，自己準備發電機，防備臨時停電的危機；他又用水泥砌成冷凍庫空間，因為水泥有維持低溫的效果，能加強第二層保險。他也帶我從戶外三十多度的高溫，直接進入零下二十度低溫的冷凍庫，親身感受溫度的變化。這些都是風土設計的重點，讓旅人去感受工作環境的特色，很容易有記憶點。

邱經堯觀察到，因為虱目魚肚油脂多，只要烹調方式不對，煎魚肚就會亂噴油，為此消費者常常不買虱目魚，他想解決這個問題，就開始去各地示範簡單料理虱目魚肚的方法，當不同團體來魚塭參觀時，現場做料理示範，這些都能提升買氣。

因此，我們中午帶旅人用餐時，我趕緊請邱太太現場示範煎虱目魚肚，大家開始圍觀聽講解，等到魚肚煎熟翻面時，金黃色的模樣引起一陣驚呼，大家除了學到一課，更誘發了食欲。

從聞土塊、觀察高腳杯裡的水質、走入冷凍庫，加上學習如何煎虱目魚肚，這些點串接起來，就能把魚塭的特色、風土、生產內容與料理技術整合起來，創造魚塭獨特的風土設計。

（文未完）

相關書摘 ►洪震宇《風土創業學》：恆春半島面臨三大挑戰，如何打造獨一無二的「特有種」社區？

書籍介紹

本文摘錄自《風土創業學：地方創生的25堂商業模式課》，遠流出版

作者：洪震宇

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洪震宇在前作《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》中，建立完整方法論，從原理概念到執行步驟，循序漸進，引導地方組織、返鄉青年、政府單位甚至企業界等，如何有效運用風土資源，創造發展機會。

此書更進一步，以更積極的創業思維，標舉風土創新SMART五力，提出風土經濟的商業模式，引導正在創業或亟需優化轉型的在地青年，觀光餐飲、飯店民宿等業者，以及本土產業，體檢經營方向，強化創新能力與流程，進而帶動市場商機與社會整體發展。

從「點」到「線」到「面」，為產業開處方

相較於《風土經濟學》側重在鄉鎮地方組織，《風土創業學》由「點」延伸到「線」，甚至及於「面」。

書中關注的對象，從馬祖、金門與屏東恆春半島等區域；到青年創業的高雄鹽埕與花蓮新城聚落；從餐飲民宿個案，到茶、可可與旅行社等產業。已由單點，擴及產業鏈。如此，不唯可藉由對個案的檢視與商業模式演練，獲得反省、啟發，更能對台灣整體產業發展，有更長遠的關注與規畫。

邁入後疫情時代，迎向新的挑戰與可能

自2020年春季以降，COVID-19新冠肺炎肆虐全球，為遏止病毒傳播，各國實行居家隔離、避免群聚集會、嚴格管制邊境等措施，此不唯影響所有人的日常生活，對於經濟社會等層面，更形成莫大衝擊，以及劇變重組。其中，航空交通、觀光旅遊、飯店民宿等產業尤其首當其衝。

而台灣防疫相對成功，島內解封，因此帶來新的挑戰與可能。當大家將目光聚焦於島內，甚至展開報復性旅遊，我們如何藉此內需大增的時機，調整甚至重建相關產業，追求更細緻的品質，更符合實際需求，讓大家重新愛上台灣，更是當務之急。

培養SMART風土創新五力

Story（故事力）、Market Sense（市場感受力）、

Aesthetics（美學力）、Re-（再生力）、Terroir Design（風土設計力）。

磨練對內整合、對外溝通的風土創新五力，

優化創新的流程能力，強化企業組織的經營能力。

創造SBC三贏的商業模式

以四關鍵元素：價值主張、顧客定位、獨特優勢、獲利方式，

建立兼具靈魂、心臟、肌肉、血液角色功能的商業模式金三角，

創造台灣Society（社會）、Business（商業）、Creativity（創造力）的三贏。

本土個案商業模式實演

重建馬祖觀光產業鏈・擦亮戰地金門金字招牌・打造屏東恆春特有種社區

活出高雄鹽埕青春夢・花蓮新城經過不再錯過・台南麻豆小農創造大市場

之間茶食器創造淡水風土美學・花蓮梯田山躋身全球十大絕美旅宿

台製茶不等於台式茶・可可產業的甜美生機

台灣豬的風土經濟學・旅行社產業的機會與挑戰……

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰