洪震宇《風土創業學》：恆春半島面臨三大挑戰，如何打造獨一無二的「特有種」社區？

文：洪震宇

第15課：區域經營篇（三）屏東恆春半島，打造獨一無二的特有種社區

一個週二下午的屏東滿州鄉港口社區活動中心，小小空間坐滿恆春半島（包括車城、恆春與滿州）十一個社區、大約六十位社區工作者，他們都是來參加風土經濟學企劃工作坊。現場學員有白髮蒼蒼的長輩、中年人與返鄉青年，這是第一次能集結這麼多恆春半島社區工作者的課程。

我請他們分組討論社區經營的目標，並且從十多個目標中，精簡聚焦出其中三個。大家紛紛站起來用便利貼、海報紙進行討論，現場頓時鬧哄哄。歸納討論之後，整個半島社區的三個目標分別是：一、希望能傳承地方文化，二、保存生態環境，三、青年返鄉帶動共享經濟，透過這三個目標希望讓社區能夠永續經營。

當大家看到白板上整理出來的目標時，不禁猛點頭表示認同。還有人說，這是第一次大家能互相傾聽與討論內心的想法。

接著，我提出第二個討論題目：「實現這三個目標過程中，遇到什麼阻礙？」討論十多分鐘之後，現場整理出來的阻礙分別是：一、彼此沒有共識，導致社區之間互相不願合作。二、資源沒有整合，社區之間沒有串聯。三、不懂行銷，不知如何跟大眾溝通，導致社區旅行發展遲緩。

我請大家解釋阻礙產生的原因。社區位置彼此鄰近，怎麼會無法產生共識，不願意互相配合？一位水蛙窟社區工作者說，正因為彼此太近了，山海生態環境也很像，差異不大，導致互相提防，就更不願意串聯，甚至分享發展經驗。

恆春半島社區旅行的挑戰，也是台灣各地社區組織遇到的挑戰。主因都是單點對外，大家各自為政，政府不斷投入資源，進行媒體宣傳，卻無法串聯成為點線面，旅人難以有整體印象，成效也不佳。

政府資源是助力，也是阻力

相對於其他縣市的小鎮村落，恆春半島擁有獨天獨厚的風土條件。

大部分的國人、甚至國際觀光客，對恆春半島的認識，大概只有墾丁大街、海灘戲水，卻不太了解整個恆春半島豐富的風土資源。恆春半島是因板塊運動擠壓，從海底隆起的珊瑚礁岩地，加上位在熱帶，以及多樣的地形地貌，因此從植物、生態、甚至是族群文化（閩南、客家、排灣與平埔）都很獨特，擁有許多特有種植物與生物，堪稱是「特有種」半島。

由於過去墾丁觀光過於興盛，排擠了周遭社區聚落的發展。二十年前政府與學術單位開始輔導社區從事生態保育，不要濫採濫捕，培訓居民轉型為生態解說員，並參與生態巡守保育工作，同時推動生態旅遊活動，希望創造社區生機與商機。當時一群屏科大森林研究所的學生開始協助輔導社區轉型，其中一位成員林志遠畢業後，在二○一二年和幾位同學成立「里山生態有限公司」，選擇留在恆春創業，繼續和政府合作，輔導更多社區轉型。

二○一四年我來恆春旅行時，認識這群熱血的年輕人，敬佩他們努力扎根半島的社區經營，也帶家人體驗社區的生態旅遊特色。

當時發現他們輔導的七個社區，雖有差異化特色，各自定位是梅花鹿、溪流、陸蟹與潮間帶等，但行程只有導覽解說，沒有太多體驗內容，無法讓旅人深入認識社區的風土人文，不易留下感動的故事與回憶。我也發現，這些行程彼此沒有進行串聯。都是社區各自對外接單，行程只有二、三個小時，收取每人三百元的導覽解說費，兩人就成行，社區整天忙碌接待，卻不易賺到錢。

隔年我擔任電視旅行節目的客座製作人，嘗試用兩集內容呈現恆春與滿州的社區特色，我想藉由串聯社區行程成為節目內容，呈現各地風土餐桌的故事做為示範。我也對里山團隊提出建議，要站在旅人的角度，將各社區行程串聯成二天或三天的旅行，而非單點行程，不僅能串聯社區資源，更能提高旅費，達到雙贏效果。

但是這個提議一直沒有實現。

恆春半島面臨三大挑戰

社區之間無法串聯、沒有共識，無法有效行銷的原因，主要來自三個問題。第一是生態旅遊的推動是政府部門從上而下的政策，不是從社區居民本身的生活脈絡與需求出發，導致需要用大量經費補助人力，甚至舉辦各種活動，而社區只要配合就好，沒有太強的改革與創新動機。

因為沒有強烈的目標，又有政府經費挹注，造成社區容易向內看，彼此競爭政府資源，或是為了人事問題而爭執。承接政府委託的里山生態公司，就經常要去處理社區內部、社區之間的爭執瑣事，常常疲於奔命，也沒有太多時間思考長遠規劃。

第二個問題是，政府希望製造更多社區參與的業績，卻沒有從過去經驗萃取改善的方法，問題繼續複製，由於社區數量增加，反而擴大問題。

二○一五年里山輔導七個社區，到了二○一九年已經擴大到十一個社區。由於過去整合串聯的問題沒有解決，對外也沒有建立清楚的品牌意象，輔導團隊還沒有累積經營方法，引導資深社區以母雞帶小雞的方式協助新進社區逐步成長，反而加入更多社區，讓戰線越拉越長，不僅稀釋政府資源與輔導人力，也造成彼此競爭有限資源，更加無法整合。

第三個問題是政府主導行銷，反而陷入低價漩渦。由於政府部門訴求大眾，希望物美價廉、增加人氣，對社區導覽解說訂出統一定價，加上社區人力成本由政府經費承擔，沒有成本管理概念，更沒有動機與方法持續開發行程內容，導致內容與品質沒有提升，客人也以走馬看花為主，很難有客人回流。

社區各自努力，也有經營上的差異。有好幾個社區業績比較好，可以用業績支持一個人力成本，還能用經費回饋社區，但是大部分社區仍無法自主經營。

政府十多年來的投入，效益卻沒有顯著提升，上述的三個問題就是來自管理學者克里斯汀生所強調的，一直投入資源、舉辦活動製造人潮的「事件思維」。從克里斯汀生的角度來看，這種由外而內的推力，希望能創造地方的繁榮，卻無法產生持久性的創新；要能建立長期的繁榮與創新能力，就需要落實到日常的執行流程，建立在地人的參與能力，包括從開發行程、提升品質、營運管理、定位定價與品牌行銷，也就是具備風土創新SMART能力與商業模式。

否則就算投入再多資源，扶植更多社區，也還是會遇到原地踏步的問題。

里山生態公司的林志遠也看到這個問題。他除了成立旅行社，希望能帶動社區整合，並調高導覽費用，也希望幾個成績突出的社區不要再申請政府經費補助，要走上獨立經營之路。

然而在二○二○年遇到新冠肺炎的衝擊，恆春半島的社區生態旅行上半年業績就受到嚴重影響，雖然下半年業績開始回升，但是大家都逐漸體認到，社區生態旅遊需要轉型了。

（文未完）

相關書摘 ►洪震宇《風土創業學》：「風土設計力」5W1H元素，在旅人內心埋入在地的情感與執著

書籍介紹

本文摘錄自《風土創業學：地方創生的25堂商業模式課》，遠流出版

作者：洪震宇

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰