柯文哲：比照北農「用疫苗圍堵疫情」，全台北批發市場與街友優先施打疫苗

台北市長柯文哲今（22）日下午在台北市疫情記者會上，宣布疫苗的施打規畫，因為北農群聚感染事件疫調複雜，全台北的批發市場包括花卉、漁產、農產、環南等總共1萬540人都要比照北農的「新戰術」，用疫苗圍堵疫情，全部施打疫苗。

另外還有過去已經自費打AZ疫苗第一劑的，時間到要打第二劑的共13781人；以及街友共約700人；鄰長9197人和75歲以上外籍人士333人也被納入優先施打的名單當中。

北農已快篩千人，全台各地方防堵疫情擴散紛紛快篩

針對北農群聚感染案，柯文哲指出，北農是比較複雜的案例，因為過去做疫調是以戶籍為本位，就是住哪就在哪做疫調，但北農很特別，各地方的人都到此做生意，交易完又回去；以北農為例，戶籍在台北市的不到一半，來自北北基、甚至全台各地菜農、承銷商，柯文哲也問，「真的是在北農感染的嗎？不一定。」疫調時要去其他縣市調資料，才能比對。

根據台北市今天公布的北農的事件處理，6月21日有284人在萬大國小、83人赴和平醫院快篩，快篩結果皆為陰性；6月22日北農快篩造冊人數已完成1028人，預計在6月21日至6月22日替590人快篩。柯文哲說，北市府現在會以每天快篩、打疫苗1000人的速度，在本周內應該就可以將北農處理完畢。

對於外界質疑，北農不設快篩站，柯文哲今天也回應，因為剝皮寮快篩站就在旁邊，北農設置快篩站空間也不是很洽當，所以是規畫工作人員直接帶到剝皮寮快篩，之前就已經快篩500多人；柯文哲說，「我自己是醫學專業人士，行不行我自己很清楚，旁邊就有快篩站，直接拉隊直接做就好，沒有必要口水，」柯文哲也說，昨天萬大與濱江市場的快篩陽性都是零，因此用疫苗來圍堵疫情。

而擔心北農感染擴散，全台各地方政府也很緊張，這兩天也紛紛提出因應相關策略。綜合媒體報導，北農45名確診者中21人住新北，新北是今天機動篩檢隊將進駐板橋與三重果菜市場篩檢，預計共2200人今天可篩檢完畢。

台中市政府昨日宣布，將聯絡與北農果菜市場接觸的包括搬運工、司機116人，前來快篩。台中市長盧秀燕表示，市府已經針對7大果菜市場造冊完畢，包括員工、承銷人員以及批發零售商等，共計2305人，並徵求中央同意希望能將這2305人納入優先施打疫苗行列，在中央同意之前，先要求這2305人來快篩。

桃園市長鄭文燦今天則表示，針對桃園果菜批發、桃園綜合農產品批發2個市場的承銷、工作人員大約500人，進行採檢快篩，並要求中壢青果商圈、中壢果菜市場和龜山青果合作社一樣造冊進行快篩。

嘉義縣政府則循線調查農產運送鏈，針對5月20日至6 月20日間，嘉義縣18鄉鎮市農會、農產運銷公司、合作社等曾至北農相關市場的接觸者如司機、卸貨人員，共匡列103人，啟動免費快篩服務。

高雄也針對農業局與產銷合作社聯絡的管道，掌握第一圈司機及隨身人員、第二圈接觸者包括配合農會及貨運公司與司機、接觸相關人員等，總共匡列150人，已送驗採檢104人，持續進行密切追蹤。

台南市長黃偉哲則則指示農業局詳實掌握台南市共同運銷情形及相關人員名冊，共有1807人，將協調衛生單位爭取優先施打疫苗。

而過去幾天都沒有新增確診的台東縣，縣長饒慶鈴今天則宣布，最近去過北農或和北農接觸者，即日起開放台東機場自費快篩服務，每人250元，承銷人、貨運司機或民眾可盡快前往篩檢，阻斷傳播鏈。

全台北的批發市場上萬人，將比照北農「打疫苗圍堵」

柯文哲今天也宣布，由於這種群聚批發市場的樣態比較複雜，因此要採取不同的處理方法，台北市其他批發市場包括環南市場、台北畜產、台北漁產及花卉公司等4大公司工作人員，也會比照北農，全部打疫苗。

柯文哲說，目前造冊施打疫苗的批發市場人員，包括花卉市場1000人，漁產約1200百人，台北農產4790人，畜產750人，環南市場2800人，總數1萬540人，都在本周內造冊準備打疫苗。

柯文哲說，可以犯錯，但不可以犯二次錯誤，有這次北農的情形，北市府就是專案快篩，只要作為快篩，PCR也陰性，就打疫苗，「用這種新的暴力性處理方法來試試看效果怎麼樣。」

不過對於這種做法，指揮中心指揮官陳時中表示，北市為疫情熱區，已加配疫苗供分配，但疫苗不是治療的藥物，接種後還要2到4周才能生成保護力，還是要落實篩檢、匡列。

台北約700街友將造冊打疫苗

另外柯文哲也表示，街友因為常與不特定人接觸，所以討論後認為須優先施打，基於人道和安全的考量，相信大家也不會反對，也會列入優先施打的順序。

《ETtoday》報導，台北市社會局表示，因為街友移動性高，不好掌握位置，且疫情爆發後台北車站和艋舺公園出現很多流動的生面孔，要先請社工訪視，同時與民間團體合作造冊，粗估台北市符合資格的街友約有700人。



目前住在遊民收容中心等機構街友約100人，可以先接種，其餘街友因為擔心接種後無法掌握位置，若出現副作用無法及時協助，所以需要先研擬配套措施，才會陸續安排接種。

另外除了街友，柯文哲也宣布優先施打的名單，還有約1萬3781已接種第1劑AZ疫苗的人可以施打第2劑，台北市的鄰長約9197人（不過有不少人都已經超過75歲，數量不會這麼多）；以及75歲以上外籍人士333人明天早上8點就可以在台北醫學大學附設醫院的網站預約施打。

北市會針對高危險群開「疫苗特別門診」協助孕婦評估

另外由於孕婦被列入為第6類接種對象。針對孕婦施打疫苗，柯文哲表示，22日起可以用健保卡掛號接種，台北市21家醫院都可以掛號。

柯文哲說，如果認為需要謹慎的評估，像是有人可能不確定自己要打AZ還是打莫德納，哪一種疫苗比較好，下週一（28日）起，台北市的8家醫學中心，都會針對這種高危險群注射族群，特別是孕婦，會開個特別門診。如果民眾覺得需要評估，可以透過醫生的建議了解，討論完再打。

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核稿編輯：翁世航