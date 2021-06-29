在和統與武統之外的第三選項，中國對台「逼統」是一場台灣民心爭奪戰

最近筆者在瀏覽中國對台政策的文章中，無意間閱讀到一篇頗令人驚訝的評論，題目為〈局勢逐漸明朗，解放台灣倒計時〉，文中分析十三大逼統策略，從文章主題設定似乎意味著兩岸終局安排，時間是站在中國這邊而非台灣，也凸顯中國對台統一具有「時間緊迫感」。

中國自第五代領導人習近平主政後揭櫫兩個一百年重要性，前一個是建黨一百年（2021）、後一個是建國一百年（2049），無論是建設成現代化社會主義強國、中華民族偉大復興及國家完全統一，皆是此期間關鍵性國家戰略發展目標。

此篇文章直指在當前中國對台政策「武統」與「和統」爭論之間，倡議「第三條道路」選擇，就是另闢蹊徑採行「逼統」，認為「和統無望論」，因此在「武統」之前採取「硬更硬、軟更軟」策略，其政策步伐更為前衛、大膽、躁進，為「武統」鋪路；尤其是「兩岸和平統一已無望，武力統一生靈塗炭，這種兩難抉之際。

在不放棄武力統一的前提下，在對台灣實行武統之前，還可以嘗試實施，統一台灣的第三種方式，那就是「逼統」。

顯見易見是，對台「逼統」的戰略思維，是在認為「和統」已經成為不可能，而在尚未採取「武統」前的過渡性措施，避免立即性暴力性軍事統一，造成對台灣社會全方位破壞，降低全面軍事武統的代價與成本。這樣前衛及略帶燥進對台政策策略建構，實已偏離「和統」發展主軸；雖然這並非像「武統派」所提立即以軍事威逼達成國家統一，但中國政府一旦採取此種戰略選擇，恐怕就是凸顯「統一急迫感」、「統一不能一代一代拖延下去」。

一、「逼統」並非意謂放棄「武統」，而是「武統」前之前置處置

所謂「逼統」並非意味著放棄「武統」或武力解決台灣問題的承諾，而是採取多元化、多渠道策略，從政治經濟社會教育科技，甚至宣布黑名單、到封鎖台海及佔領外島，這是武統與和統的第三條道路，也是迫不得已武統的前置手段。

如同文中所論：「在不放棄武力統一台灣，且在對台灣實行武統之前，對台灣實施政治、經濟、貿易、民生、金融、外交、文化、教育、科技、旅遊、財產、身份、法律、職業生涯、宣布黑名單、封鎖海峽、占領外島等，一系列的、組合的、綜合的手段，逼迫台灣當局與大陸實現統一。」

從上述所列多項對台政策領域來看，幾乎涵蓋中國傳統對台政策領域。

中國對台政策主軸本是「融合漸統」、「反獨促統」，呈現雙元政策結構「硬更硬、軟更軟」特徵，「棍棒」及「胡蘿蔔」兼具、壓製及懷柔政策兼施；對台政策具有原則堅定性及策略靈活性，「硬更硬」即指堅持「一中原則」、「九二共識」、「兩製台灣方案」、軍事嚇阻、外交壓製；「軟更軟」即強調兩岸一家親、經濟社會融合、同等待遇，從「三中一青」轉向「一代一線」重點，建立「統一戰線」等不一而足。

近來中國政府一再宣稱對台灣捐助疫苗及協助取得疫苗抗疫，此一「惠台」措施普遍贏得台灣民眾及泛藍陣營支持，具有拉攏台灣民心作用，此種懷柔做法產生與台灣各政黨爭取民心作用。因此，五月台灣疫情大爆發，民進黨政府的疫情防控已面臨多重治理危機，包括中央與地方關係互動不佳、政黨間難以合作，及政府與企業、非營利組織「公私協力」共同防疫合作不足，總體呈現是台灣民眾對民進黨執政施政滿意度及信心皆呈陡降趨勢。

Photo Credit: 中央社

事實上，兩岸當局交相指責、「甩鍋」，皆是從屬於爭取台灣民心工程的一部分。中國政府公開宣稱對台捐贈疫苗，固然有其傳統對台政策統戰之歷史遺緒，民進黨政府拒絕之，民共陷入台灣民心爭奪戰。民進黨政府指責中國政府「統戰分化」、幹擾台灣購買國際疫苗，試圖將疫情防控向中國「甩鍋」。中國政府則抨擊其「以疫謀獨」、「聯美抗中」，對具「疫情恐懼」的台灣民眾將矛盾轉移至民進黨政府。

這是對台政策「軟更軟」的呈現，強化「兩岸融合」發展，具有「逼統」作用。

二、對台政策建立統一戰線，逼統策略融合懷柔及強硬手段

就中國對台政策建立統一戰線角度檢視，「聯左拉中打右」、「求同存異」、「化異趨同」成為其分化策略。是故，對台政策加強懷柔統戰成為必然選擇，「統戰」不是陰謀而是一種陽謀，是一種建立友誼「交朋友」方式。

對台政策立基於所謂「寄希望於台灣當局，更寄希望於台灣人民」，強調對台政策取向立基於「台灣社會本位」及民眾權益維持、促進。無庸置疑的，統一戰線將提供利益誘因、願景建構及意識型態、價值認同，具有拉攏及爭取台灣民心的作用及目標。

觀之所謂「逼統」策略，大致仍符合傳統對台政策中「硬更硬、軟更軟」策略，一方面提供懷柔的誘因機製；一方面祭出強制性暴力威嚇手段。「軟更軟」部份更多是提供利益誘因結構，藉此產生利益吸引力、兩岸治理能力對比。「硬更硬」部份則是政策更為堅壁清野、採取區隔性，更具強制性及暴力性，包括區分統派與獨派分別對待，並設置獨派黑名單；產生威嚇效應造成台灣民眾大量外逃；最終仍需運用武力一統。其具體內容至少包括如下措施：

（一）身份逼統：凡是在大陸經商、工作、學習、婚嫁、旅遊、探親、交流等的台灣戶籍同胞，持有台灣有效身份證件的，均可在當地公安機關戶籍部門，領取中國身份證。

（二）國籍逼統：依據持有中華民國有效護照的持有者，為其發放中華人民共和國護照，使其擁有中華人民共和國國籍。

（三）貨幣逼統：台灣民眾凡是持有新台幣的，均可以按照1:1的匯率兌換人民幣。

（四）財產逼統：大陸政府部門認同台灣的有效的「不動產憑證」。例如、地契、房契等。保護台灣民眾的私有財產。

（五）保險逼統：凡是持有中華人民共和國身份證的台灣民眾。持有者可在中國人民保險公司投保財產保險，特別是中保公司受理「戰爭期間財產損失保險」，以應對武統台灣時，對台灣同胞財產造成的損失。

（六）婚姻逼統：與大陸民眾結婚的，在大陸的縣級及以上城市，由當地政府，為他們提供面積不少於90平方米的公租房。

（七）旅遊逼統：對於首次來大陸的台灣民眾，中央政府提供：「1萬元人民幣的7日祖國觀光旅遊」，優惠條件：交通1/2價格，住宿1/2價格，旅遊景點門票免費。

（八）經貿逼統：凡是持有中華人民共和國身份證的台灣民眾，在經貿領域給予幫助和優惠。例如、台灣種植鳳梨的農民，可以憑自己的大陸身份證，將鳳梨直銷大陸，不受台獨勢力的影響。

（九）公職逼統：凡是聲明承認一個中國，反對台獨的，並且領取持有中華人民共和國身份證的台灣一切公職人員。中央人民政府保證，即使是武統台灣以後，對於上述人員，中央人民政府一律承認其公職人員身份，一律安排工作、一律平等對待，保障他們的權益，使他們能夠成為建設新台灣的重要力量。

（十）投誠逼統：對於台灣軍警特的人員，凡是承認一個中國，反對台獨的，一律發放中華人民共和國身份證。歡迎在武統台灣前投誠；歡迎在武統台灣時起義。宣布台軍特赦條件：針對台灣陸海空三軍，凡是起義的、投誠的、放下武器的國軍官兵，中央政府一律予以特赦。

（十一）統派逼統：宣布統一人士名單。歡迎他們來大陸，共同協商台灣戰後建設發展大計。對他們的人生財產安全提供安全保障。

（十二）獨派逼統：宣布台獨罪犯名單，頒布通緝令，全中國、全世界緝拿。孤立分裂極少數頑固台獨分子，爭取廣大台灣民眾。

（十三）清空逼統：在戰爭爆發前，提前宣布將在「以後的不太長的、不確定的時間內」，解放軍將武力攻台，產生一種強烈的戰爭預期。大陸中央政府，督促台灣同胞離開台灣。

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三、「逼統」戰略運用是一場台灣民心爭奪競賽，也是瓦解中華民國認同摧毀戰

首先，「逼統」戰略大都是屬於懷柔及拉攏人心統戰策略。上述一至十一項的逼統策略，從身份、國籍、貨幣、保險、婚姻、旅遊、經貿、公職、投誠及統派逼統模式，不僅著重保障既有權利，例如保險、公職、投誠逼統，這是屬於「存量」權利保障；也有「增量」權利促進，從身份、國籍、貨幣、婚姻、旅遊、經貿等領域。

此外，針對國家機器成員，例如公務員、軍警特人員提出維護其既存權益，使其不會成為中國政府的對立面，減少對台政策受到抵抗程度。

其次，「逼統」的對台政策標的群體，涵蓋台灣社會所有各階層。例如身份逼統是針對所有與大陸進行互動者，指涉「凡是在大陸經商、工作、學習、婚嫁、旅遊、探親、交流等的台灣戶籍同胞，持有台灣有效身份證件的，均可在當地公安機關戶籍部門，領取中國身份證。」國籍逼統則是針對領有中華民國護照者，「依據持有中華民國有效護照的持有者，為其發放中華人民共和國護照，使其擁有中華人民共和國國籍。」

同時 ，包括現有中華民國所有公務員 ，涵蓋軍警特等等，但要求必須承認「一個中國」、「反對台獨」。這顯示中國政府對一般民眾並無要求承認「一中原則」或「反對台獨」，相對於軍公教則是較為嚴格檢視標準，必須遵循其黨國政治原則。

再者，採取嚴格差異化原則， 藉此拉攏統派、打擊獨派，爭取廣大台灣民眾。文中提及對統派逼統宣布統一人士名單：例如、連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、郁慕明、邱毅、黃智賢等為統一人士，歡迎他們來大陸，共同協商台灣戰後建設發展大計。也論及獨派逼統 ，宣布黑名單即宣布台獨罪犯名單：李登輝、陳水扁、蔡英文等台獨分子為台獨罪犯。直指「中央政府必將嚴懲不貸。頒布通緝令，全中國、全世界緝拿。孤立分裂極少數頑固台獨分子，爭取廣大台灣民眾。」

這種區分統派與獨派的二分法及設置紅名單與黑名單區隔做法，勢將加劇台灣統獨、政黨對立及族群衝突。

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最後，「逼統」在於創造聲勢造成台灣民心崩解，清除台灣民眾的中華民國認同及台灣人認同。文中直指武統台灣前，在實施前述以上十二項「逼統」措施後，重點實施「戰前人口疏散清空措施」，即人口清空「逼統」，督促台灣民眾離開台灣。待戰後台灣台灣在解決了、沒有了身份、國籍、資產等後顧之憂以後，可以義無反顧的離開台灣，可以直接往前大陸，也可以通過第三國中轉往前大陸。

屆時，中國政府將為台灣民眾提供陸、海、空等的交通便利，幫助台灣民眾躲避戰火。在大陸，中國政府為台灣民眾提供平均商品房、公租房等，鼓勵台灣民眾離開台灣到大陸定居、暫避，或者到其他國家暫避等等。待武統戰爭結束後，重返家園。

該文宣稱此種逼統策略，並不作為放棄武力統一台灣的保證和承諾。在實施清空「逼統」的「戰前人口疏散措施」後，解放軍將對台灣陸、海、空、天的圍剿用兵，不再投鼠忌器，大大降低對台灣平民的危害。在武力統一勢在必得的大勢下，大軍壓境、兵臨城下，試圖達成「北平模式」的和平統一。換言之，所謂「逼統」其實是最後更接近「武統」，必須以武力為後盾及準備，也顯示中國政府對解決台灣問題的急迫性，只是藉由逼統降低完全武統的嚴重傷害及巨額成本代價。

綜觀此篇評論論述，「逼統」戰略其政治意涵和作用，即在開啟「超固有思維定式的統一方式」。

這並非傳統意義上的針對「中華民國政府的和平統一」，也非完全武力統一。而是直接針對台灣民眾個人的「身份統一」和「國籍統一」等，此即為大陸統一台灣的第三種形式，創造第三條統一道路。藉由逼統，中國政府試圖「將從根基上挖掘、撼動、崩塌、孤立了頑固分子台獨當局，釜底抽薪」。同時打擊「對台灣軍心的撼動將是致命的，使其無心戀戰、甚至反戈一擊」。換言之，所謂逼統對象更是直指中華民國政府，藉由各種政治經濟等利益拉攏社會各階層，對其形成包圍孤立態勢。

中國政府若通過「逼統」戰略應對台灣，不僅「在心理上、思想上、觀念上等精神層面上的震撼、顛覆、恐慌、逼迫台灣的民心、軍心、黨心、政心、族群，而且同樣也反映在物理上、物質上、行動上、財產上等物質層面。達到精神與物質、思想與肉體等雙重打擊。」

直言之，「逼統」是一種爭取台灣民心的翻轉工程，為一種攻心為上、兵不血刃及不戰而屈人之兵的戰略思維，但又保持不排除最後一戰的軍事嚇阻戰爭行動。對於「逼統」戰略中的「硬更硬、軟更軟」壓制及懷柔做法，區分統派紅名單及獨派黑名單二分法，恐怕無論是民進黨或國民黨執政的中華民國政府皆須妥善謹慎因應，這是台灣民心的爭奪與捍衛之戰。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航