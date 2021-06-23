英國人如何與病毒共存：遵循「六人法則」，以及舉辦不戴口罩的超大型派對？

上周一（6月14日）傍晚，英國首相Boris Johnson召開記者會，宣佈解封地圖的最後一步，將由原本計劃的6月21日，向後推遲四週，7月19日才有可能正式啟動，因為傳播速度更快的印度變種（Delta variant），造成原本在4、5月期間，每日確診數平均維持在一、兩千的英國，從5月底起以每周平均攀升64%的速度，在6月14日破萬，創下單日確診10,099人的驚人數字。

之所以延後四周，目的是希望能爭取更多時間，在這段時間讓更多人打到疫苗，畢竟從去（2020）年底批準第一支疫苗後，英國就開始了這場疫苗施打速度與病毒擴散速度競爭的比賽。截至6月19日止，英國已有63%的人口打過疫苗，其中包括46%已打兩劑，17%已打第一劑，雖然這樣的成果排名世界第二，僅次於疫苗施打率最高的以色列，但印度變種來勢洶洶，英國政府還是希望疫苗接種的速度能再更快。

在這樣的情況下，英國政府如果還是執意照著之前的解封地圖計劃，在6月21日邁向解封的最終回，似乎會很難和人民交代，所以解封延期其實是水到渠成的決定，輿論普遍認識是意料中事。

將要「和病毒共存」的英國人，生活會發生什麼改變？

英國媒體解讀6月14日Boris Johnson演說有兩大重點。

第一，他正式宣佈解封地圖是「不可逆」的，也就是說一旦解封就不會再讓大家回去過著封城的生活，所以解封的每一步都要謹慎評估，才不會像之前幾次莽撞地解封後，不久又因為確診數攀升，不得不宣布再一次的封城；第二是他首次公開呼籲國人以後要試著和病毒共處（live with the virus），並表示所謂解封，也不等於生活能完全回到疫情前那樣，只是比解封的前一步再更開放一點而已。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國首相強森

換句話說，為了要與病毒和平共處，生活多多少少要有一些妥協，想回到疫情前的生活，幾乎是不可能的事了。

這裡先帶大家了解一下英國目前解封的進度，看看英國人是如何和病毒和平共處：

戶外與室內的聚會仍必須遵循「六人法則（rule of six）」，也就是指不同家戶間的聚會總人數不能超過六人，但來自兩個家戶間的聚會則不在此限。 Pub和餐廳能同時在室內與戶外營業，但業者必須提供鄰桌服務（table service），以減少客人在營業空間裡的流動。 可以舉辦超過30人的婚禮或喪禮，但座位安排必須遵照「六人法則（rule of six）」，也就是以六人爲一桌或一排，而且彼此間仍必須保持社交距離。 安養院居民能指名一位不和其同住的必要照護者（essential care-giver）有隨時拜訪的權利，如此一來許多住在安養院的老人也能照常和子女或家人見面，而不是像之前封城時那樣，長期無法見到自己的親人。 小朋友能參加30人以內的團體旅行，譬如夏令營之類的活動。 電影院和劇院可以照常營業，但只能開放50%的座位。 夜店（night club）維持關閉，在7月19日前不得營業。 「大型領航活動（large event pilot）」或「實驗活動（test event）」會繼續舉辦，以作為解封後是否還需要繼續戴口罩和維持社交距離的參考憑據。

用「超大的派對活動」，來研究疫情的傳染途徑

其中最有趣、也最需要特別說明的，就是最後一點，因為英國其實從今年4月起，就已舉辦多場大型領航活動，在入場民眾接受病毒檢測的前提下，開放所以測試結果是陰性者以不戴口罩、不執行社交距離的方式，參與以萬人為單位的大型活動。

其中最有名的，就是在4月底、5月初期間，在利物浦舉辦的一系列大型實驗活動，包括兩場夜店派對、一場商業座談會，以及一場音樂節。當時的「實驗結果」十分令人振奮，因為在總數約13,000的參與者中，只有11個人在與會後「中標」，而且整體來看，當周利物浦市的總確診數不升反降，所以官方一致認為這樣的結果是不容置疑地成功（undoubtedly successful）。

2021年5月在利物浦舉辦的「實驗」音樂節，在疫情下很難想像的畫面

這個實驗發現，11個染疫的人當中，只有2位來自參加音樂節的民眾，其餘9位是在夜店派對中得到病毒，或許和這個結果有關，所以目前夜店還是維持暫停營業的狀態，但上周五（6月18日）起，我所在的萊斯特郡也舉辦了一場「大型領航活動」－－容納10,000人的搖滾音樂節Download Festival。

這場音樂節和利物浦那場一樣，開放檢測結果爲陰性的民眾入場後，不但一樣不用戴口罩，還設立了完全沒有社交距離的「搖滾區」，而且比利物浦音樂節更進一步的是，這場音樂節為期三天，直到周日（6月20日）才結束，預計本周開始就能得知這場長達三天的「實驗」，結果到底會有多少人因此染疫。

病毒短期內不會消失，就算打過疫苗人也必須自我調整

你也許會說，英國還沒達到全民接種疫苗的狀態，就已經利用萬人音樂節的方式「做實驗」，這樣的安排難道不算太猴急嗎？但我認為這正剛好呼應了英國政府要大家「和病毒共處」的宣言，因為即使全民都打了疫苗，也不代表這個病毒就會徹底消失，尤其COVID-19病毒變種速度極快，打了疫苗不表示就完全沒有後顧之憂。

Photo Credit: AP / 達志影像

我想英國政府正好以這些可以控制變項（檢測爲陽性者）的音樂節，模擬未來全民都打了疫苗後，和病毒共存的情形，借以讓民眾了解到或許我們可以漸漸把口罩摘掉，也不用刻意維持社交距離，但染疫的風險就要自己承擔，因為這個病毒不會消失，只是可能會被去風險化（de-risk）。

我想英國作為臺灣的前車之鑑，或許可以提供一些借鏡給臺灣，大家除了要爲接種疫苗做好準備，更要有生活方式即將改變的心理準備，因為病毒短期一定不會消失，而面對不斷變種的病毒，如果人類不願坐以待斃，勢必也要跟著調整。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航