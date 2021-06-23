【串流大平台】亞馬遜規模遠超Netflix、蘋果、迪士尼，旗下Prime Video如何搶攻小螢幕？

在過去的幾個月，我們介紹了Netflix、迪士尼、蘋果公司、華納媒體等大企業集團在影視串流市場的布局與策略，然而前述的企業規模再怎麼龐大，也比不上本篇的主角亞馬遜公司（Amazon）。Amazon的執行長貝佐斯（Jeff Bezos）是人類史上最富裕的富豪之一，旗下的影視串流品牌Prime Video絕對是其中的佼佼者。

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然而說到Prime Video，就必須先了解一番Amazon Prime的服務。Amazon Prime是Amazon的訂閱服務，加入Prime的會員即可享有Amazon提供的各種服務，一般民眾最有感的應是在Amazon網購免運費，以及快速到貨（即便是面積大得驚人的美國，Amazon出色的物流能讓包裹幾乎能在兩天內送到家門口），還有一年一度的Prime Day，有各種會員專屬的折扣與商品給訂閱者大搶購。

Amazon Prime的其餘服務還包括影視串流Prime Video與新成立不久的IMDb TV、音樂串流Prime Music、Amazon旗下電子書商城Kindle的部分書籍免費閱讀等。這些以月費訂閱便能享用的服務，可是讓Amazon荷包賺得滿滿的，粗估全美至少有將近1.5億會員數。

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Prime Video是Amazon Prime中讓會員能夠觀賞電影、影集內容的地方，不過與Netflix、Disney+等其他串流品牌有些不同的是，並非所有的內容都是Amazon官方自行經營。由於Amazon同時是線上商城的性質，廠商、賣家可以在上面販售自家的商品，影視內容也是如此，取得Amazon認證的版權方可以自行上傳影片至Amazon平台，並且可以選擇是要提供給Prime會員無需額外付費觀賞，也能自行訂價，讓使用者僅能以購買、租賃方式取得。

業界就有不少公司經營這種「內容匯集」的業務，舉例來說，假如我是一個剛製作完電影的獨立製片人，在沒有取得認證的情況下，Amazon當然不會讓我自行上傳影片至Prime Video，此時我便可找這些「內容匯集」的公司，請他們幫忙上傳影片至Prime。

另一方面，從使用者的角度來看，與Netflix、Disney+這些訂閱串流服務不同的是，即便你沒有訂閱Prime的服務，仍可以透過購買、租賃的方式觀賞Prime Video上部分的電影。

而上段提到，版權方在上傳影片至Prime Video時，可以選擇是要提供給Prime會員無需額外付費觀賞，還是僅能以購買、租賃方式取得，使用者在瀏覽Prime Video頁面時，若是海報上印有「Prime」字樣，即代表這些內容無需額外付費便能觀賞，至於沒有印上「Prime」字樣的內容，則是僅能以付費方式取得 （如附圖的《月光下的藍色男孩》）

Photo Credit: 作者提供 右上角：《月光下的藍色男孩》

Amazon作為電商龍頭，旗下的各種服務自然因此而複雜不少，Prime Video還另外有加價訂閱的功能，這點與Hulu相同，Prime會員除了本來就可以享用的Prime Video服務，還可以以加價的方式購買其他的頻道，例如使用者可以加價購買HBO、Showtime等頻道的訂閱服務，日後登入Prime Video頁面時，HBO與Showtime的電影與影集便也會出現在頁面上。

不看這些外部自行上架，或是加價購買的內容，Amazon於2013年開始推出獨家的原創內容，這些自家製作、收購的作品以「Amazon Original」自稱，無論是影集、電影，都取得不少傲人的成績。例如喜劇影集《了不起的梅瑟夫人》口碑驚人，每一季都橫掃艾美獎、工會獎等各大獎項，其他如《高堡奇人》、《傑克萊恩》、《黑袍糾察隊》、《迴路奇譚》、《無敵少俠》等節目都引爆觀影熱潮。

Amazon也支持不少創作者完成他們的夢想企劃，例如以創作影集《駭客軍團》撼動影壇的山姆埃斯梅爾（Sam Esmail），帶來影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）首部影集演出作品《歸途》；來自丹麥的坎城名導尼可拉斯溫丁黑芬（Nicolas Winding Refn）籌備數年的短篇影集《老無所懼》，風格與敘事手法極為獨特，更獲邀至坎城影展舉行影集的首映；Netflix大受歡迎的動畫影集《馬男波傑克》主創Raphael Bob-Waksberg，結合真人與動畫的超前衛節目《謎離時空》；近期還有《月光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯（Berry Jenkins）執導的短篇影集《地下鐵路》，近乎完美，已經可以直接預訂2021年度最佳影集的行列。

未來則有製作中的《魔戒》影集版，備受注目，光是第一季成本便高達4.65億美金，即使是《冰與火之歌：權力遊戲》單季的成本也約莫一億美金左右。

除了影集作品，Amazon也有推出不少電影作品，而在發行上，Amazon的態度也較Netflix開放，在電影登上Prime Video前，往往會讓電影提前幾週給予戲院獨家上映的窗口，院線自然對Amazon電影的好感度勝過Netflix原創電影 （至少在疫情前是如此，如今多數戲院也開始與Netflix嘗試磨合）。

而Netflix這幾年搶攻奧斯卡獎項的衝勁狂暴，每年都有幾部極為強勢的獎季角逐黑馬，但別忘了Prime Video才是第一家獲得奧斯卡獎的串流品牌，遠比Netflix早抱回小金人獎盃：2017年Amazon原創電影《海邊的曼徹斯特》獲得奧斯卡六項提名，最終拿下最佳男主角與原創劇本。今年奧斯卡Amazon也以《芭樂特續集電影》、《靜寂的鼓手》、《邁阿密的一夜》等片共獲12項提名。

近幾年Amazon在各大影展也逐漸搶占曝光度，也從影展買下不少好作品，例如南韓大匠朴贊郁的《下女的誘惑》、尼可拉斯溫丁黑芬的《霓虹惡魔》等坎城競賽片，都由Amazon取得北美的發行權。近期最受注目的當然是法國大師李歐卡霍（Leos Carax）的首部英語音樂劇《Annette》，除了網羅瑪莉亞柯蒂亞（Marion Cotillard）與亞當崔佛（Adam Driver）擔任主演，更是今年坎城影展的開幕片，Amazon早在2017年便取得此片的發行權，並積極參與製作。

Photo Credit: 《Annette》

Amazon在去年萬聖節時，還與製作《國定殺戮日》、《陰兒房》、《逃出絕命鎮》、《忌日快樂》、《隱形人》等恐怖驚悚片聞名的製片公司Blumhouse合作，推出四部名為「Welcome to Blumhouse」的電影集。而今年暑假Amazon還將推出由「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）主演的科幻戰爭片《明日戰役》。

在上次介紹蘋果公司的Apple TV+時，曾經提及過Apple TV+僅是蘋果公司整個服務生態鏈的一環，目的當然是為了增加其商品與服務的多元性。而Amazon的業務範疇更加廣大，Prime Video自然也具備其功能，就像我很難想像有人訂閱Prime只為了觀賞Prime Video，反觀來說，從Prime的1.5億會員中，外界也很難知悉當中到底有多少是Prime Video的固定使用者。

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而在Prime Video中負責串起整個Amazon生態鏈的是一個名叫「X-Ray」的功能，至今其餘主流串流品牌中，仍無法看到有任何一家能做得比Prime Video如此徹底且用心。X-Ray可以說是影迷的萬能工具，觀眾在觀賞節目的任何時刻，只要開啟X-Ray，便可以看到你在觀賞的「這一幕」中畫面上出現哪些演員的列表，還可以從列表中連結至該演員的IMDb頁面，閱讀他的簡介以及演出過哪些作品，喔對了，IMDb也是Amazon的旗下公司之一。

除此之外，X-Ray也會顯示出目前這一幕出現的配樂，你可以從這裡連結至Prime Music，或是取得該歌手的資料。在有幾段中，X-Ray還會提供一些幕後冷知識、幕後花絮介紹、創作者隨片講評。而更加厲害的一項功能，不少Amazon原創節目的X-Ray，還會帶領觀眾至該節目的周邊商品購買頁面，例如超級英雄影集《黑袍糾察隊》就提供周邊T-Shirt、模型公仔的購買頁面。

畢竟Amazon本業仍是以電商為主，這項功能可以說是潛力無窮，想像你之後在觀賞某一部影集，片中男主角戴著最新推出的無線耳機，或是女主角穿著某品牌推出的新款服飾，X-Ray能直接帶你至這些產品的Amazon購買頁面，這才是一個真正無懈可擊的產品生態鏈！

Prime Video還有一項比其餘串流品牌更為特殊的元素，Amazon經營的雲端伺服器AWS可是全世界目前使用度最龐大的雲端運算服務，包括Netflix、Disney+、Hulu等競爭對手的伺服器都是採用AWS的服務，某方面來說，是不是也等於這些串流品牌都得依附著Amazon才能持續經營？

不過Amazon發展至今已經成為一家巨獸級企業，在不少地區與國家，例如歐盟，近年來都想盡辦法想避免Amazon最終壟斷整個市場的趨勢，若是有一天官方裁定，Amazon必須分割其業務，將AWS或是其他服務給獨立成另一家公司，對Prime Video絕對是道重大打擊。

Amazon近期一項最受注目的新聞，當然是五月底以84.5億美金的驚人天價收購百年老片廠米高梅影業（MGM）。而恰巧Amazon正是於2011年成立其原創內容部門，從過去較為專注在獨立藝術電影以及獎季電影，十年後的Amazon也開始嘗試與Netflix一樣，靠著雄厚的資金擠身進入好萊塢傳統大片廠的行列。

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在Amazon的官方新聞稿中提到，他們購買了MGM的所有資產，包括英國情報員007龐德電影、《洛基》系列以及其衍生外傳《金牌拳手》、《機械戰警》、《粉紅豹》、《沈默的羔羊》、《古墓奇兵》、《末路狂花》等超過4000部電影，雷利史考特（Ridley Scott）與保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）兩位重量級導演拍攝中的新片，也都是由MGM製作，另外還有如《使女的故事》、《維京傳奇》、《冰血暴》等1萬7千多部為其他電視、串流頻道製作的電視節目。

不過目前最受注目的，絕對是延期幾乎要兩年的最新007電影《生死交戰》，作為現任龐德丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的告別作，MGM對這部可是寄與厚望，除了解除與索尼（Sony）過往龐德電影的發行關係，重新與Annapurna簽訂北美發行合約，海外全球則是交給環球影業，怎知疫情讓電影上映一延再延，MGM近年來的財務狀況本就不如以往，許多年前就不停有求售的消息，這回可真的是被當家王牌系列給拖垮，從去年開始就不停有出售給Netflix、蘋果公司的傳聞，最終是由Amazon拔得頭籌。

不過負責製作且握有極大主導權的製作公司Eon，在收購案公開不久，再次與外界強調《生死交戰》絕對會以院線方式與觀眾見面，經營Eon公司的Broccoli兄妹檔，父親Albert Broccoli是第一代龐德電影的製作人，自然不可能如此輕易將價值上億的家族財產任Amazon隨意自由操控，Amazon若想靠龐德電影拉抬自家Prime Video的串流業務，勢必困難重重。

作為好萊塢最資深的片廠之一，MGM百年歷史所製作出的經典電影數不清，而這些作品估計也都會上架至Prime Video中，為其串流服務點綴一些看點，不過說實話，外界並不認為MGM的百年片庫值得Amazon以如此高價收購，一來這些經典電影多半已透過DVD、電視、授權至其他串流平台等方式，做過好幾輪的發行，真正的價值早就不知砍半了好幾倍，而MGM過去不少電視影集節目也多半是為其他品牌打工製作，例如Hulu的當家節目《使女的故事》或是FX大為驚艷的《冰血暴》。

《獨立報》（Indiewire）也特別寫一篇報導指出，MGM最具代表性的幾部經典如《亂世佳人》、《萬花嬉春》、《綠野仙蹤》等片，並不完全能成為Amazon的資產，其實這些超級傳世經典，擁有者是華納媒體集團。

Photo Credit: 《亂世佳人》

以上的原因則是一段極為複雜的好萊塢簡史，1986年，Turner廣播網透過一連串的收購，從MGM老闆Kirk Kerkorian買下MGM的片庫所有權，納入旗下的有線電視頻道與電影發行公司Turner Classic Movies，不過不到一年的時間，Turner因為債務問題將MGM又賣回給Kirk Kerkorian，不過Turner得以保留大部分的MGM於1986年以前的產權，在華納與Turner合併後，這些所有權也都轉移至今日的華納媒體，這也是為什麼你可以在HBO Max上觀賞在1986年以前所有的MGM電影。

另外，還有一個插曲則是Kirk Kerkorian於1981年買下United Artists並與MGM合併，當中便包括《007》系列電影，而United Artists並未在1986年一起賣給Turner，仍舊保留在MGM旗下。Kirk Kerkorian於1996年一舉收購了Metromedia’s Orion Pictures、Goldwyn Entertainment、Motion Picture Corporation of American三家公司，讓包括《沈默的羔羊》、《阿呆與阿瓜》等電影納入MGM旗下。1997年MGM再次收購PolyGram，取得包括《畢業生》與《冰血暴》等片，在當時的MGM幾乎掌控了整個好萊塢一半的片庫量。

另外Amazon與MGM收購案還有一點值得關注，那便是MGM是今日業界最頂尖的實境節目製作公司之一，作品包括《誰是接班人》、《好聲音》、《創智贏家》等收視長紅節目。Amazon長期以來製作實境節目的成績相當慘澹，實境節目的製作門檻，向來被視為比戲劇節目還高出不少，讓這些新興串流品牌的成功例子不多，Netflix打造過幾部成功的實境節目，但多數仍以失敗作收，因此這些實境節目仍是有線電視頻道在市場上的優勢之一，Amazon是否能透過收購MGM，讓Prime Video的實境節目更上層樓？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 貝佐斯

無論如何，Amazon收購MGM的新聞，確實讓Amazon以及Prime Video邁向一個新篇章，美國兩黨對這次收購案都有不少聲音，頗有微詞，認為Amazon已是托拉斯，不能在任其持續擴張業務範疇。而執行長貝佐斯也預計將在今年7月5日正式卸任，這些都讓Amazon的前景充滿許多不確定性，不過這家全世界最大的企業仍會存在，而我們仍能在Prime Video上觀賞數千萬部內容作品，對於多數影迷來說，這就夠了。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航