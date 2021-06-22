曾表態「支持為自由奮鬥的台灣人民」，立陶宛宣布捐台灣2萬劑AZ疫苗

波羅的海國家立陶宛政府今（22）日表示，9月底前將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，並稱「愛好自由的人們應該互相關照。」

立陶宛是個不到300萬人的小國家，國內累計有27萬人確診COVID-2019，並有4000多人死亡。新政府在去（2020）年上任後積極推動與台灣的關係，並在今（2021）年修法研擬來台設立辦事處。

與此同時，也對中國立場日趨強硬，上個月退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制，並譴責中國對新疆穆斯林少數族裔維吾爾人犯下「違反人道罪」和「種族滅絕」。

曾獲贈10萬口罩表達感謝，如今捐贈2萬疫苗與台

（中央社）波羅的海國家立陶宛政府今日表示，9月底前將捐贈2萬劑阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）的疫苗給台灣。

《路透社》報導，立陶宛5月間才表示，將在台灣設立貿易代表辦公室。這批疫苗是應台灣要求提供，將於9月底前運送。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文表示，儘管只是很小的動作，他很驕傲立陶宛能在對抗COVID-19的過程中聲援台灣人民。愛好自由的人們應該互相關照。

This morning the 🇱🇹 Lithuanian Government approved donation of 20 thousand vaccines to 🇹🇼 #Taiwan. I am proud that we can, albeit in a small way, to show solidarity with the Taiwanese people in combatting the COVID-19. Freedom-loving people should look out for each other! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) June 22, 2021

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）表示：「我們想送更多，但我們只能量力而為。」

根據約翰霍普金斯大學數據，立陶宛6月21日新增28例COVID-19確診案例。自疫情爆發以來，立陶宛累計已有27萬8407例，死亡4367人。

《中央社》報導，去年4月，台灣援贈的10萬片醫療級口罩運抵立陶宛。立陶宛外交部長林克維丘斯特別以繁體中文推文表示感謝，並「高度讚賞這種精誠團結（抗疫）的行動。」

台灣去年疫情較為平穩，並透過「口罩國家隊」穩定製造大量口罩，外交部去年也啟動「防疫援外」，其中包括援贈斯洛伐克、奧地利、瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等8國，共計130萬片台灣製醫療級口罩。如今也獲得立陶宛的「防疫外交」禮尚往來。

立陶宛新政府積極推動圖關係

《中央社》報導，去年10月立陶宛舉行大選，選後上台的新政府積極推動對台關係，對中國立場也轉趨強硬，今年1月以國家安全為由禁止機場使用中國同方威視（Nuctech）生產的行李安檢設備。

由祖國聯盟（Homeland Union）、自由運動（Liberal Movement）和自由聯盟（Freedom parties）3黨領導人簽署的這項執政聯盟協定，要求新任政府執行「以價值觀念為依據的外交政策」。這3黨在2020年10月25日大選中，總計拿下了國會141席中的74個席次。執政聯盟說：

「我們將積極反對人權和民主自由所遭受的一切侵犯，我們將捍衛世界各地為自由而奮鬥的人，從白俄羅斯到台灣。」

中國駐立陶宛大使館表示，中國政府願意「在相互尊重主權和領土完整以及互不干涉內政的基礎上」，與立陶宛政府合作。

後來出任立陶宛總理的席莫尼特在記者會中說，新任政府「不僅會注意我國邊界附近發生的事，也會注意全球事務。」

《中央社》報導，《波羅的海通訊社》（Baltic News Service）報導，立陶宛政府今年3月間更提案修法，準備修改公務員法，讓政府得以派駐商務代表到國外，朝在台成立代表處的目標邁進。外長藍斯柏吉斯強調，與台灣強化關係並不違背一個中國政策。

經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonait ė）強調，修法目的是讓立陶宛在沒有外交代表機構的地區、例如台灣成立經濟代表處和外派商務代表。

即便中國反對，立陶宛仍規劃今年在台灣成立經濟代表處。藍斯柏吉斯表示，與台灣加強關係，並不違背與中國的協定和一個中國政策，不過他透露中國最近透過施壓立陶宛企業的方式，試圖阻止立陶宛與台灣走近。

立陶宛退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作

（中央社）立陶宛5月退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制，立陶宛認為這個包含部分歐盟成員國的機制「製造分化」，構成中國分裂歐盟的因素。

《法新社》報導，歐盟與中國關係惡化之際，自2012年以來身為17+1一員的立陶宛，敦促其他歐盟成員國也離開這個合作機制。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯告訴《法新社》：「立陶宛不再自認是17+1機制一員，不參與這個計畫。」藍斯柏吉斯稱這個合作平台從歐盟的觀點來看是在「製造分化」，他敦促歐盟27個成員國尋求「更加有效的27+1做法以及與中國交流」。藍斯柏吉斯說：「歐洲的實力和影響力在於內部團結。」

報導說，立陶宛此舉是中國和歐盟關係持續惡化的最新跡象。

歐洲議會5月20日以壓倒性票數通過，凍結歐盟與中國的投資協定，直到中國取消對歐盟政治人物和學者的制裁為止。

立陶宛近幾個月也採取多項行動，引發北京當局不滿，包括擋下中資以及宣布規劃在台灣設立貿易辦公室。

立陶宛國會5月20日也通過一項決議，譴責中國對新疆穆斯林少數族裔維吾爾人犯下「違反人道罪」和「種族滅絕」。立陶宛國會也要求聯合國調查中國在新疆設立的拘留營，同時要求歐洲聯盟執行委員會檢討歐中關係。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺