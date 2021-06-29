《透光練習》：讓自己的視線，活在一個能持續尋找快樂的顏色之中

文：黃繭

淡藍色的天花板

藥量的取決程度，來自心的回應。

偶爾，我會偷偷把藥丸截成一半吞下，默默看著天色漸亮，卻毫無睡意；好的狀態是無意識進入昏厥，甚至連燈也忘記關。

身體明明是我的，卻又不像我的，焦慮反應來自靈魂過度負載，身軀疲憊，意識卻停止不了運作，失去記憶之前，最常做的事情是看著天花板發呆。一盞昏暗的燈，視線長滿了憂鬱藍色，思量著天花板與眼球之間的距離，究竟存在多少模糊，那些看似怪奇狹窄卻讓人安心無比的孤獨，除了自己之外別無共享。

或許我們留給現實生活的遺憾太多，所以連孤獨也變得可貴了。

我問過自己無數次：「你最想去的地方是哪裡？」

靈魂卻誠實回答了自己：「其實啊，心若不自由的話，哪裡都不能去。」

當我們願意將世俗的標準置於選擇之後，才有能力贖回自己的時間，雖然這些最初都是我們的，可是也已經不再屬於我們了。

我將那些好不容易買回的時間，重新選擇幸福的方式，我不再只是膽小鬼，害怕做出的選擇都將一無所獲，如今最好的驗證，是每當我埋首閱讀，用螢光筆篩出喜歡的段落，對我而言，這個過程已經是偌大的幸福。理解每一個人的價值觀不盡相同，若品嘗過對自己來說的甜，便覺得那就是此生的甜了，有些人喜歡金錢、身分地位、權力，但也有人喜歡自在樸實的生活。

《斜槓人生實踐版》這本書裡頭，有一句我很喜歡的話：「幸福的本質其實是痛苦管理，因為我們真正面對的選擇，並不是『我想要得到怎樣的快樂』，而是『我願意承受怎樣的痛苦』，這才是符合成功背後的決定因素。」

我對自己說過「不追逐成功，想要幸福」的想法，這是一份受限的謊言，因為幸不幸福，只有自己最清楚，當世俗定義的生活方式，已無法為生命帶來更多滿足，終於瞭解這樣的生活方式並不適合自己。

日復一日，沾滿的只有恐懼，不是快樂，過負的期待與失衡，弄壞一顆原本完好的心，我必須理解，只要活著，痛苦就不會有消失的一天，一個人想要擁有的慾望越多，害怕失去的恐懼也會隨之增加，我想追求的不是「擁有什麼」，而是當痛苦持續在生活敲門時，我能不能擁著堅韌的心好好面對。

我想練習，當心感受到真正快樂，我們能不能為自己放大快樂的視角，找出正在為了什麼感覺快樂，也許這些快樂沒有固定方式，卻有很多很多的累積，我想讓自己的視線，活在一個能持續尋找快樂的顏色之中。

相關書摘 ▶《透光練習》：所有不好，都是從過度追求「好」的念頭開始

書籍介紹

本文摘錄自《透光練習》，時報文化出版

作者：黃繭

「我想驅著這顆已經壞掉的心，走進生活慢慢修復。」

文字溫室．黃繭睽違三年，繼《溺日》後全新散文創作！

繼首本散文創作《溺日》之後，經過一千多個日子的生活碰撞和關係累積，她練習面對醜陋陌生、自卑無助；她寫出寂寞脆弱，還有不知怎麼癒合的破碎；寫出每一次於人生交叉路口選擇，那顆因勇於面對而逐漸變得堅強的心。她透過寫作提醒自己，不是所有光芒都必須閃耀才算真正發光，妳就是妳，從微小光芒點亮的絢爛，也很迷人。

慶幸的是，不論從明朗走來或從崎嶇走來，每天每天，我們都在透光練習的路途上，學著讓自己放下負累、卸下包袱，變得透明輕盈，在他人眼光中、自我懷疑中、從容而自由地來去。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航