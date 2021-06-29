《透光練習》：所有不好，都是從過度追求「好」的念頭開始

文：黃繭

不怕犯錯

看見別人都很好，不知不覺，也都忘了接納自己的好。

走進人潮擁擠的電梯，自然成為負責按下樓層的角色；若與誰出遊，習慣走在隊伍最後；若需要團體分組，也會選擇成為報告的歸納者，別人的印象裡，是個習慣統整的人，是追求乖寶寶的角色，是個凡事正確，就以為能避免錯誤的念頭，不喜歡失敗，說起來也討厭失敗，用嚴苛的眼光審視自己，也同等要求周遭，我像一根針，刺進他人無數，不管刺向別人或是自己都好，已經漸漸變得無所謂，我不再在意疼痛，只有一個念頭：想讓一切都落幕。

那種真心想把一件事情做好，才發現所有不好，都是從過度追求「好」的念頭開始。

理所當然追逐滿分，當然也容易察覺不完美，不管從哪個角度看來，完美始終是折磨自我的最佳壓迫，因為做得不夠好，覺得不值得接受讚美；因為求好心切，才發現不一定人人都喜歡極致。犯錯對我而言變成一種罪責，我努力在不完美之間，挑出所有的錯，直到這些失誤都不再輕易發生，我曾以為這是最好的，直到最後，我發現是自己讓自己失去了犯錯的彈性。

共事過的上司曾對我說過：「犯錯很好，至少擁有不怕犯錯的勇氣。」

至今為止沒能將他說過的話融入意識，多年以來的固執，調整自己是一件不容易的事，意識猶如活成了細胞，想起這些話，仍會下意識選擇偏離自己最遠的回答，因為我知道，最靠近我的選項，我還是會害怕讓選擇走向失敗。比起真正的「我」去承接選項最後的結果，我更願意接納別人做出的選擇而導致的失敗，因為我知道，只要是為了別人，我就還有修復的堅定與勇氣。

那份為了別人活著，為了他人而犧牲的想法。

一次又一次的漂浮不定，我像只不自由的風箏，我正在飛，卻也無處可飛，我留在別人的掌心，假裝恣意翱翔，以為自己是快樂的，以為只要逃避責任就能不再迷惘，但內心像是破了一個洞，像是永遠都補不回來。

相關書摘 ▶《透光練習》：讓自己的視線，活在一個能持續尋找快樂的顏色之中

書籍介紹

本文摘錄自《透光練習》，時報文化出版

作者：黃繭

「我想驅著這顆已經壞掉的心，走進生活慢慢修復。」

文字溫室．黃繭睽違三年，繼《溺日》後全新散文創作！

繼首本散文創作《溺日》之後，經過一千多個日子的生活碰撞和關係累積，她練習面對醜陋陌生、自卑無助；她寫出寂寞脆弱，還有不知怎麼癒合的破碎；寫出每一次於人生交叉路口選擇，那顆因勇於面對而逐漸變得堅強的心。她透過寫作提醒自己，不是所有光芒都必須閃耀才算真正發光，妳就是妳，從微小光芒點亮的絢爛，也很迷人。

慶幸的是，不論從明朗走來或從崎嶇走來，每天每天，我們都在透光練習的路途上，學著讓自己放下負累、卸下包袱，變得透明輕盈，在他人眼光中、自我懷疑中、從容而自由地來去。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航