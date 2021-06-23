一味地推動企業使用綠電，做一百年也不會達到碳中和

文：楊雅雲、劉哲良

我從學生時代開始研究環境經濟，見證台灣一路從反核、節能、綠能、搖籃到搖籃、循環經濟等綠色轉型的企圖。最近媒體在談ESG、碳中和概念股，每個時代，總有一幫人原本立意良善，希望談商機、商業模式吸引更多人投入，但談著談著發現其他人只想「貼個ESG標籤、換個新題材，把自己打扮得很時尚」，結果都只是成就另一場金錢遊戲，「循環經濟最後真正循環的只有新台幣」。

同一時間，有另一幫人想的完全相反。這幾個月綠學院拜訪近百家用電大戶，多為高碳排的製造業，他們抱怨政府才剛要求用電大戶條款四選一，現在又規劃要徵收碳費，一頭牛剝兩層皮，覺得政府很沒有道理。他們不願意當這頭牛，決定以拖待變，寫個計劃先應付一下，反正這麼多年下來，也很少政策真的成功。

這兩幫人到底誰的策略比較正確？用積極但最後走偏的策略比較好，還是消極但什麼改變也不會發生的策略比較安全？

談節能或綠能，可以換算內部投資報酬率（IRR），有利於從財務觀點來檢視決策是否合理。但接下來我們要面對的，是看不見又摸不著、沒有實體交易買空賣空、很像詐騙的「碳」，而且企業通常沒有碳管理專業的人才，只要一個路線選擇錯誤，就可能滿盤皆輸。

能源和碳幾乎是一對孿生兄弟，既然能源是綠學院擅場，我們幾位綠色帶路人商量後，決定跨界協作，往「碳管理白話文運動」之路邁進，長期駐點在綠學院，從解構能源和碳出發，破除誤解，提供全球、跨國的全局思維，以政策工具、減碳技術為支點，為你建構系統性的碳管理知識框架，助攻所有想要改變的企業，同時包括在綠色產業裡尋找機會的人、工作者、創業家，以及政策制定者。

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減碳和防疫一樣，在台灣排的碳會影響全球，全球排的碳也會影響台灣

減碳不是為了愛地球，是為了集體控制風險，確保你我能繼續過著有尊嚴的快活日子。

在2015年通過的巴黎協定中，設定本世紀末平均升溫不超過2℃的全球環境目標；但是根據各種國際智庫的預估，不久後大氣增溫幅度就要超過2℃了！因此各國必須在2050年前達成淨零排放，否則光是經濟損失，對於各國都會是嚴重的打擊。例如對台灣來說，在不同的升溫情境下，2020-2100年因為升溫的總損失，估計至少新台幣三到九兆元之間[註一]。

這個金額很高，但你看了大概沒什麼感覺。這樣想好了，最近你公司為了氣候變遷造成的缺水問題，公司額外花了多少錢？每六分鐘就需要來一台水車，生產才不會斷線，還要去開鑿水井，本來不需要花的錢，現在為了碳排造成的環境問題需要額外支出，這個損失不是很不划算嗎？

這就是為什麼企業會感受到一波接著一波的壓力，以前換冰水主機做節能就可以了，後來還要裝太陽能板才算CSR，現在還得繳碳費。以前的環境外部成本，現在都要內部化成為公司的財務帳單。

人有規避損失的傾向，如果能減少損失把錢省下來，就是賺錢。國家、企業、個人採取減碳行動，就跟防疫一樣，是為了集體控制風險，把損失降低，國家才會有尊嚴，企業才會更賺錢，你我才不用天天悶在家都不能出去玩。

綠電很重要，但只想著綠電也不會碳中和

雖然要達到碳中和的目標，綠電是非常關鍵的要件之一，但是一味地推動企業使用綠電，做一百年也不會達到碳中和。

這時很多公司就說了，「我有加入RE100啊。綠電不就是零碳嗎，買綠電憑證，我公司不就碳中和了嗎？但是綠電憑證又買不到，碳權又都被台電拿走了，我做不到你怪我嗎？」

這是一個大誤解！太陽能等綠電產生的碳排放很低、甚至是零，所以可以稱為零碳，買綠電憑證、工廠使用100%綠電，是抵你「用電產生」的碳排放，但是碳中和是指一個國家或一個企業把排放到大氣中的「人為額外」碳排放量透過植樹或工程技術移除，或運用碳交易等方式取得碳權來抵換，達到正負相抵，名義上不製造額外的碳。光靠太陽能、風力發電就想碳中和，這不是在逼企業，你是在逼死綠能！

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碳中和只著重於二氧化碳的平衡，這還算是簡單的，淨零排放則走得更遠，包含二氧化碳及其他溫室氣體，得把排到大氣中的溫室氣體全部移除，而非使用碳交易取得碳權抵換，名義上不製造額外的溫室氣體，才是淨零排放。

綠電只能抵你「用電產生」的碳排放

不會啊，我公司碳排放不就是用電嘛，怎麼說用綠電不能抵呢？事實上，公司的營業及生產活動相當複雜，其他來源的排放，必須搭配負碳技術和其他政策工具來達成碳中和。

產生碳排放有多重管道，你公司的營業及生產活動比你想的還複雜，國際上對於碳排放的計算，有三個認定的範疇：

範疇一：工廠生產的直接碳排放： 來源包括製程使用氣體、緊急發電機、公務車輛使用燃料，或其他活動所產生之逸散性排放源，排放種類包括二氧化碳（CO 2 ）、甲烷（CH 4 ）、氧化亞氮（N 2 O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF 6 ）以及三氟化氮（NF 3 ）。你買的綠電根本就沒有抵扣這部分的碳排放

來源包括製程使用氣體、緊急發電機、公務車輛使用燃料，或其他活動所產生之逸散性排放源，排放種類包括二氧化碳（CO ）、甲烷（CH ）、氧化亞氮（N O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF ）以及三氟化氮（NF ）。你買的綠電根本就沒有抵扣這部分的碳排放 範疇二：外購電力間接碳排放： 也就是你跟台電買的電，主要溫室氣體排放為二氧化碳。所謂買綠電憑證、工廠使用100%綠電，就是說你跟台電買了多少度電，再買相同度數的綠電，就可以宣稱100%綠電，抵扣「用電產生」的碳排放。如果以為用綠電就零碳排，你可能會用了更多的電，產生更多的碳排放，這反而對環境沒有幫助

也就是你跟台電買的電，主要溫室氣體排放為二氧化碳。所謂買綠電憑證、工廠使用100%綠電，就是說你跟台電買了多少度電，再買相同度數的綠電，就可以宣稱100%綠電，抵扣「用電產生」的碳排放。如果以為用綠電就零碳排，你可能會用了更多的電，產生更多的碳排放，這反而對環境沒有幫助 範疇三：其他間接碳排放：包含供應商生產與運輸、廢棄物處理以及員工通勤與差旅等，你買的綠電自然也沒有抵扣這部分的碳排放，但若企業要宣告碳中和，這塊也得處理

看完這篇文章相信可以幫助你脫離一知半解，不再靠著吸收碎片化的知識或資訊，片面解讀碳中和，也歡迎你報名產業小聚，釐清更多你心中的疑問。下一篇，我們來談有哪些政策工具支持減碳。

註解

《台灣碳社會成本的模擬分析》，劉哲良、吳珮瑛著，中華經濟研究院出版社，2021

楊雅雲

受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來。2014年創辦綠學院，同時為Green Impact Lab綠色創業加速器的共同創辦人，著有《綠領建築師教你設計好房子》一書。

劉哲良

一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人。

延伸閱讀

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航