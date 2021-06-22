四川全面停止供電整頓「挖礦」，比特幣重挫8%形成「死亡交叉」

中國加大打擊加密貨幣的力道，6月20日中國四川當地政府，全面停止供電遏止挖礦活動。在昨（21）日比特幣價格聞訊後重挫8%，一度跌破兩週低點到32000美元。加密貨幣專家指出，未來加密貨幣礦工將離開中國，搬到廉價能源的地方；另外比特幣受到重挫，已經破壞上升趨勢，未來恐怕還有更大一波的跌幅。

中國整頓比特幣挖礦 四川全面斷電礦工哀號

（中央社）繼內蒙古、青海後，中國比特幣礦業大省之一四川省也宣布整頓「挖礦」，20日全面停止為挖礦供電，涉及約800萬度電。在中國表明清除虛擬貨幣挖礦的決心後，已有部分「礦工」考慮出走。

綜合陸媒報導，四川省發改委和能源局18日下發一份關於清理關停虛擬貨幣「挖礦」的通知，點名26個疑似虛擬貨幣挖礦場所，要求對國網四川電力公司在6月20日前完成甄別清理關停。

並且，要求中央在四川的發電企業和省屬發電企業也要「自查自糾」，立即停止向挖礦項目供電。各市（州）則要立即開展「拉網式排查」，若發現有虛擬貨幣挖礦行為，應立即勒令關閉，同時嚴禁以各類名義批覆這類項目。

四川有大量水力發電，夏季電價便宜，因此聚集大量「礦工」，同時，相對內蒙古、青海等火力發電省分，四川挖礦使用的是相對更加清潔的水電，利用水電挖礦也能解決當地水電消耗問題，因此，四川的礦工對中國打擊比特幣的作為一直抱持觀望態度。

但這次四川斷電後業界一片哀號，高喊「礦難」，也因為中國已藉此表明清除虛擬貨幣挖礦的決心，有礦工因此考慮出走他國。

澎湃新聞引述一名礦機在雲南、新疆的礦工表示，要是在中國做不了，就找管道到海外找一些大公司合作。另一名四川的礦場主也說在考慮出走，他的首選是美國。

全球有約7成比特幣挖礦是在中國，主要分布於新疆、內蒙古、四川和雲南。中國5月明確提出要打擊比特幣挖礦和交易行為，內蒙古率先將境內數位貨幣挖礦場全部關閉，並加強取締比特幣挖礦，之後青海提出措施跟進。

比特幣跌破200天移動平均 對後市相當不利

《衛報》報導，過去中國國務院誓言要打擊加密貨幣，控制可能失控的金融風險。近日中國央行表示，最近召集了國建設銀行、某些銀行以及現上支付公司，再次敦促各單位加大對加密貨幣交易的打擊力度。

Cryptohopper的首席執行官Ruud Feltkamp表示，加密貨幣的投資人對於中國打擊加密貨幣造成市場波動，感到很憤怒。他說，中國正在推出自己的加密貨幣，有充分的動機顯示，這樣的打擊行為是為了盡可能減少競爭對手。

不過《關鍵評論網》訪問謙和投資社社長余哲安表示，中國政府若要發行加密貨幣，是不需要成本，根本不需要透過這樣的方式打擊加密貨幣，且像是比特幣這類商品，和中國央行要發行的數位貨幣，有本質上的不同。

另一方面，據劍橋大學的數據顯示，關於挖礦的數據很少，但去年中國的比特幣佔全球產量的65%左右，四川是其第二大生產商。中國農業銀行（AgBank）一再重申，將遵循政府的指導，將對客戶進行調查，以根除涉及加密挖礦和交易的非法活動。

另一方面，中國金融科技巨頭螞蟻集團表示，集團也將建立一個針對加密貨幣賬戶的監控系統，遏止非法的交易行為。

消息一出，昨日比特幣暴跌8%，交易價格約為32490美元，一度跌破兩週低點，在32000美元。

余哲安強調，未來是會看到加密貨幣礦工離開中國，並且搬到廉價能源的地方，但對整體的加密貨幣產業影響不大，真正遭殃的是那些礦工，因為彼特幣價格走弱，就有可能變成賠本生意。

Oppenheimer的技術分析主管Ari Wal表示，受到中國打擊影響，比特幣下跌已經對上升趨勢造成了影響。他指出，以技術線圖來看，跌破200天移動平均，呈現死亡交叉，對比特幣後市來說是相當不利。Ari Wa也指出，昨日的跌幅還不是崩盤，真正的回檔將會在今年年末的時候出現，提醒幣圈投資人要做好準備。

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核稿編輯：翁世航