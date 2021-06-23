2021/06/23,
政治

國民黨就是當「美援乞丐」才得以苟延殘喘，還無恥幹起了「桀犬吠堯」的勾當

國民黨就是當「美援乞丐」才得以苟延殘喘，還無恥幹起了「桀犬吠堯」的勾當
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心提供

我們想讓你知道的是

今天這個被共匪譏為「討飯黨」的國民黨，卻有幾個舔不知恥的「黨國餘孽」竟然把政府代表全民接受美國，基於共同合作抗疫的互惠原則贈送的疫苗，誣蔑為「疫苗乞丐」，真是讓我怒火中燒。

文：黃澎孝

「疫苗乞丐」？國民黨「討飯」才是乞丐。若非美國相救，國民黨早就被共匪趕盡殺絕了。6月20日，大家都很歡喜感動地迎接美國贈送的250萬劑莫德納疫苗抵台。

21日上午當我看到汪浩臉書的貼文，更特別感動；他寫道：

1950年6月27日，韓戰爆發後，美國派第七艦隊進駐台灣海峽，阻擋中共軍隊侵犯台灣。

2021年6月20日，美國送疫苗來台灣，阻擋中共病毒癱瘓台灣。（以上截錄汪浩臉書原文）

是的，我的父母就是在1950年3月，隨軍從海南島逃難到台灣來的國民黨難民。我父親形容：當時真有「寧為太平犬，莫作亂世人」的狼狽無望感。我母親說的更直白：「好得有台灣」要不然我們在海南島就要跳海了。

《蔣介石日記》更記載了：他也曾幾度想要自殺。直到1950年6月27日，韓戰爆發，美國派第七艦隊巡航台灣海峽後，台灣的生存安全才得到了保障。這對當時遑遑不可終日的國民黨軍民而言，美國就是恩同再造的「救世主」。

事實上，若不是美國相救，國民黨早就被共匪趕盡殺絕了。

但是，今天這個被共匪譏為「討飯黨」的國民黨，卻有幾個舔不知恥的「黨國餘孽」竟然把政府代表全民接受美國，基於共同合作抗疫的互惠原則贈送的疫苗，誣蔑為「疫苗乞丐」，真是讓我怒火中燒。

沒錯！國民黨來台之初的1、20年真的就是「美援乞丐」。若不是美國的及時援助，國民黨兩百萬軍民早就把台灣吃垮了。

沒錯！是「美援」讓我們脫離了乞丐般的潦倒窮困。

1920px-美援臺灣火車
Photo Credit: 中國農村復興聯合委員會 @ public domain
早期美援火車有DT650及CT270型，為當時最快的臺鐵客運火車。

我永遠不會忘記兒時領美援麵粉，喝美援奶粉，吃饅頭夾美援牛油的歡樂滿足。我永遠不會忘記，穿著美援麵粉袋改製的大褲衩，奔跑在宜蘭四結美援糧倉廣場的無憂歲月。

沒錯！國民黨就是當「美援乞丐」，才得以苟延殘喘，進而逐漸在台灣站穩腳跟的。當年，我們這些三四五年級ㄧ輩的人，有哪個不是當「美援小乞丐」長大的？

中國人說：受人涓滴，湧泉以報。台灣人說：吃人ㄧ口，還人一斗。但如今，有奶便是娘的黨國餘孽，氣節風骨蕩然無存。竟然討飯，討到共匪敵人階下，淪為匪幫豢養的「北京狗」。

還無恥幹起了「桀犬吠堯」的勾當。在台灣假藉「反萊豬」之名，大搞反美公投。恩將仇報不說，還包藏分化美台關係的禍心。真是所謂：是可忍，孰不可忍。

也難怪，來自中國的民主鬥士汪浩博士語重心長地說：

台灣要做的就是「清除共諜」。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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