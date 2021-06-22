東奧開放一萬名觀眾入場，疫情嚴重國家的選手要多隔離三天惹議

雖然日本近期疫情趨緩，但東京奧運的舉辦仍讓當地居民相當憂心。目前，除了已經有選手在入境時採檢為陽性而被隔離，部分國家也因遭受變種病毒入侵，改為在入境後隔離三天。針對奧運期間COVID-19的防疫工作，國際奧委會（IOC）日前發布了指引來提供防疫原則參考。

選手不得趴趴走、違者可能驅逐出境

國際奧會的指引中指出，奧會鼓勵所有參與奧運的人員在入境前進行疫苗接種，此外，必須安裝用於聯繫和回報健康狀況的手機App，出發前更要提供篩檢陰性的證明，並於入境前再進行採檢確認，且在奧運期間也會因各種情況不定期做採檢。

根據《BBC》報導，已有一名烏干達奧運代表團的成員在入境前因測出陽性而被隔離。

除了吃飯、喝水、睡覺、訓練和比賽外，奧會呼籲參與奧運的人隨時都要配戴口罩。為了避免人與人之間接觸傳播，除了要求要避免擁抱、握手外，選手必須搭乘奧運的接駁車，而非大眾交通運輸工具，行程安排也僅限於住宿、訓練或其他排定的場所。

運動場上的歡呼喝采在這次的奧運中也不被鼓勵，將改採鼓掌的方式來鼓勵選手。

過去在選手村中的夜晚狂歡行程，在這次的奧運中將不復見。《鏡週刊》報導，本屆奧運將打破30年以來的傳統，不再提供保險套，只會在選手出境時以紀念品的形式分送。酒精飲料則在公共場所被禁止，只能在選手村內的房間飲用。

根據《CBC》的報導，針對違反規定的選手，奧會營運總監Pierre Ducrey表示，處罰的方式從警告、取消資格到罰款都有可能，嚴重者會暫時或永久被奧運會開除，官方也建議日本政府掌握驅逐選手出境的權力。

開放日本觀眾入場惹議

過去，許多醫學專家建議奧運採閉門方式舉行，但根據《路透社》報導，奧會在週一表示，將開放一萬名日本國內的觀眾進入東京奧運場館。世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在記者會上表示，儘管日本的感染率一直在下降，但仍會和奧會及日本當局討論風險評估和管理事宜。

對此，《聯合報》報導，日本首相菅義偉21日指出，如果日本疫情在奧運期間持續惡化，以致必須重啟剛在20日解除的「緊急事態宣言」，則不排除在沒有觀眾的情況下舉行奧運。目前在觀眾人數受限的情況下，原先預期奧運售票帶來的900億日元營收，如今可能減少一半以上。

變異病毒衝擊，部分國家代表團入境後將隔離三天

日本奧運即將在7月23日開幕，各國代表也陸續入境日本。然而，根據《中央社》報導，印度21日批評日本政府，對部分受COVID-19嚴重影響的國家選手，採取不公平的嚴格規定。

東京奧會針對印度、巴基斯坦和英國在內的11個受到「變異病毒重大衝擊」的國家，採取額外措施來降低感染風險。來自這些國家的選手，在前往日本的前一週必須需每天採檢，並且在抵達日本的3天內不得和其他團隊接觸。

印度奧會認為，這些規定會讓選手失去3天的關鍵訓練時間，印度奧會主席Narinder Batra和秘書長Rajeev Mehta在聯合聲明中表示，選手只能在比賽前5天抵達奧運選手村，但其中將有3天被浪費掉，「對於辛勤努力5年的印度選手，在奧運前5天受到歧視是非常不公平的。」

憂心疫情，北韓、加拿大網球新秀不參加東奧

在嚴峻的全球疫情之下，也有國家表態不參加東京奧運。根據《路透社》報導，北韓在4月就表示，出於對COVID-19疫情的疑慮，將不會參與奧運，這對於奧委會而言是很大的打擊。繼1988年抵制漢城奧運風波後，這是北韓首次不參與夏季奧運會。

此外，也有部分選手或團隊因疫情而不參加東奧。世界排名12的加拿大網球新秀沙普瓦洛夫（Denis Shapovalov）在推特上宣布，基於安全考量將不會參加東奧。此外，《自由時報》報導，有9名澳洲跳水選手因為來不及在參加資格賽前接種疫苗，在保護選手健康和安全的情況下，決定放棄資格賽。

此外，中華棒協在2日晚間宣布，因為沒有場地可以進行球隊集訓，加上墨西哥疫情嚴峻，因此放棄參加5搶1的資格，等同無緣進軍東京奧運。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺