大馬藝人送醫護便當、餐廳轉型拼外送，在台大馬人與台灣「同島一命」

曾在《生死接線員》、《烏陰天的好日子》等台劇演出的劉倩妏，是一名在台灣發展的馬來西亞演員，近日在她的號召下，送出一千份以上的馬來西亞料理便當給台灣的醫護人員。同時，在這波疫情下，有的馬來西亞餐廳儘管生意受衝擊，但也願加入挺醫護的行列，為所居住的台灣貢獻一份力。

劉倩妏告訴《關鍵評論網》，她最近因為首次吃了大馬餐廳「吧生仔碌碌」在疫情期間推出的便當，讓她懷念起家鄉料理，因此決定要把家鄉味送給前線醫護人員。原本劉倩妏打算是送100份便當，但隨著更多朋友力挺，如在台灣發展的大馬網紅「Soya手癢計劃」，才有更多的便當送出，而「吧生仔碌碌」也願意減少利潤，讓劉倩妏號召更多朋友認購便當。

劉倩妏也提到，由於她曾在台劇《生死接線員》中飾演護理師，而且在台灣工作的五年期間因病住院時，受到醫生們的照顧，因此能感受到前線醫護人員的辛苦，這也是她決定籌募更多便當的重要原因。

最終，除了大師兄銷魂麵、龜記飲料店是台灣餐飲業者外，劉倩妏找到了吧生仔碌碌、面對面、寶林咖啡館、艾叻沙等在台北的大馬餐廳，在21日起連續十天送便當給台大、榮總、三軍總醫院的醫護人員，若未來有能力的話，依然會持續送下去。

值得一提的是，也參與送便當的大馬餐廳艾叻沙，老闆也是在台灣當藝人多年的艾成；此外，吧生仔碌碌老闆池雪麗也告訴《關鍵評論網》，他們除了和劉倩妏合作送餐外，大馬歌手光良與網紅「微醺北藍 」也跟他們買便當送給醫護人員。

除了上述餐廳，還有一家大馬餐廳「Flying Chicken 飛。雞飯」（以下簡稱「飛.雞飯」），也在疫情爆發後送餐給醫護人員。來自檳城的老闆Jack表示，飛.雞飯的開幕日正好是5月15日，即台灣實行三級警戒的第一天，因為他有台灣朋友是醫護人員，因此決定以這方式回饋台灣社會。後來此活動也得到更多善心人士的支持與認購下，目前飛.雞飯每週會送三四次便當到台大、國泰、三軍總醫院。

轉型求生的大馬餐廳

台灣開始實施三級警戒後，有的大馬餐廳因員工與客戶健康考量，選擇暫停營業，如與吧生仔碌碌一樣，同屬台大商圈的「台灣KK肉骨茶」，而有的則繼續營業，並嘗試轉型求生。

吧生仔碌碌老闆池雪麗受訪時表示，他們之所以願意送餐給醫護人員，是因為她弟弟池家森也是在大馬抗疫前線的醫生，而另一位弟弟池家瑋在台北創立大馬餐廳「池先生Kopitiam老闆」前，也曾在台灣當護理師，因此更能感同身受醫護人員的辛苦。

不過，在這疫情的衝擊下，也讓池雪莉對餐廳的營運倍感辛苦。吧生仔碌碌是在2020年10月成立，原本是主打內用大馬沙爹串燙火鍋（當地人稱「碌碌」），但三級警戒開始後停止內用，只好更換菜單，推出更容易做成便當外送的大馬家常菜。同時，也開發網購服務，進口更多大馬家鄉食品，讓在台大馬人解鄉愁。

與吧生仔碌碌一樣，同屬於台大商圈的大馬餐廳「正香馬來西亞餐室」，也受到疫情衝擊，原以內用為主的生意模式，也積極跟外送服務平台合作、開放宅配冷凍熟食產品。「正香馬來西亞餐室」（以下簡稱「正香」）老闆娘馬士婷表示，因為餐廳就在台大後門正對面，客源以學生為主，往年的暑假就是小淡季，如今疫情直接讓餐廳營運陷入寒冬。

正香位在台大學生常去的「118巷美食街」一帶，除了這帶的餐廳營運大受影響外，最受衝擊的還有在餐廳打工的學生，「有的工讀生體諒排班減少，就先停掉工讀了...」馬士婷說。在台灣的大馬餐廳裡，有不少大馬留學生是工讀生，馬士婷擔心如果餐廳暫停營業或收掉，那依靠打工過活的留學生小朋友們就沒飯吃了。

而另一家餐廳「大馬廚房」，創辦人是一名馬來裔女生艾帝寶（Nur Adibah），她感嘆道，餐廳之前是開在捷運台電大樓站附近，今年2月暫停營業，5月11日才重新在捷運科技大樓站附近的新址開幕，15日就遇上三級警戒，突如其來的變化讓她倍感壓力。

艾帝寶表示，這個月來她壓力相當大，如果選擇暫停營業的話，那員工生計也會受影響，幾位員工之前都是在受疫情衝擊的觀光業工作的。如今艾帝寶選擇看開，盡量保持正面的心態，她也鼓勵員工接受現況。艾帝寶指出，餐廳在舊店面是以內用為主，而新店面的定位本來就是以網路點餐外送、自取外帶為定位，內用不是主要的服務，隨著最近已完成在外送平台的上架，業績已開始有起色。當然，艾帝寶還是希望疫情能早日結束，消費者的信心才會回來。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 位在捷運科技大樓站附近的大馬廚房

最後，吧生仔碌碌餐廳的老闆池雪莉希望，台灣政府也能開放外籍人士申請中小企業的紓困貸款，她相信不僅是在台灣的大馬餐廳，許多異國料理餐廳的外籍經營者也是需要協助的，而且大家也有在台灣繳稅，她餐廳也符合申請條件，只是並非本國人。

池雪莉說，也許吧生仔碌碌是台北的大馬餐廳中，第一個去嘗試去申請補助的，因為此前有其它大馬餐廳老闆問她「申請了沒？」，大家都在觀望她的申請結果，最終官方的答覆是「僅限本國人」。經《關鍵評論網》致電詢問中央銀行業務局，得到答案確實是無法補助外籍人士。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元