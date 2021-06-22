《蘋果》多個版面停止更新，執行總編：目標運作至本周五

香港《蘋果日報》繼直播節目《九點半蘋果新聞》昨晚宣布停播，今日《蘋果》財經版、英文版、副刊「果籽」也停止更新網上新聞。隨著《蘋果》員工辭職人數愈來愈多，更有說法指《蘋果》明天（23日）便會停運，但《蘋果》執行總編輯林文宗表示，現時目標仍是維持報紙運作至本周五（25日）。

香港警方國家安全處上週四（17日）以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名拘捕壹傳媒及《蘋果日報》5名高層，同時凍結了3家相關公司合共港幣1800萬元資產。

據《蘋果日報》報道，壹傳媒昨（21）日召開董事會議，並以大比數通過決議，去信保安局局長李家超，要求局方在本周五或以前，回覆能否解凍《蘋果》等公司戶口的部分資金，以向員工支薪，屆時董事會將再次開會，商討日內停運《蘋果日報》及動新聞等去向。

不過，據《星島》報導，政府基於涉案資產正在調查中，有責任確保有關方面不會繼續犯法，因此不會批准解凍資產。今早香港特首林鄭月娥被問到政府現時對解凍《蘋果》資產的取向，她則回應指會「依法辦事」，由保安局局長處理申請。

台灣《中央社》引述消息人士報導，《蘋果》今天繼續運作應該沒有問題，但明天能否運作，要看今天下午有多少員工上班，如果人數太少，恐怕明天就不能運作。該消息人士說，報館提前停運是有可能的，主要是有大部分員工辭職了，加上外傳警方國家安全處還會採取逮捕行動，員工頗擔心。

《立場新聞》報導，《蘋果日報》執行總編輯林文宗今日表示，現時目標仍是維持報紙運作至本周五，周五董事會再作決議。換言之，周六（26日）可能是蘋果日報最後的出版日。報導指，報紙各部組仍有人手應付運作。

另外，《香港01》引述銀行界消息指出，經營《蘋果日報》的壹傳媒目前還約有4億港元資金，但至少有一家主要往來銀行礙於自身風險，自行凍結了集團旗下其他附屬帳戶，導致帳戶無法進出，變相「有錢都用唔到（用不到）」，以致未能支付《蘋果》員工薪水。報導表示，壹傳媒的年度財報顯示，集團主要往來銀行有4家，包括滙豐銀行、星展銀行，以及台灣的上海商業儲蓄銀行、台中商業銀行。

而多名西方政要日前直言事件影響香港的新聞自由。《路透社》今日引述美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，非常關注香港當局有選擇性地、並出於政治動機引用港區國安法。報道引述普萊斯表示，「我們已經看到它（國安法）以令人震驚的方式被使用，包括任意針對個別傳媒機構」，他又認為扼殺傳媒體自由將削弱香港作為國際金融中心的能力。

而中國外交部駐港特派員公署今日發稿，指近日美國「一小撮政客」和機構，打著新聞自由的幌子，「污蔑抹黑」港府對《蘋果日報》採取的行動，是公然干涉香港事務和中國內政。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex