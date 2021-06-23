孩子嚴重蛀牙又抗拒看牙該怎麼辦？需要用到舒眠治療嗎？

文：徐逸竹醫師

現在在牙科門診很常會發現二至五歲的小朋友因為牙齒疼痛就診，經檢查後發現幾乎多顆至全口的後牙都有嚴重的蛀牙，且很多小朋友都是沒有定期看牙醫的習慣。

因此小朋友會面臨一開始面對牙醫就是要四次以上的上麻藥療程，像是根管治療套牙套或是拔牙等，大人聽到每次來都要打針都會多少害怕，何況是小朋友。要怎麼樣讓這些小朋友得到相對安全又能解決問題的治療呢？為什麼小朋友蛀牙會蛀到這麼深？這篇想來解惑家長通常會有的疑問。

小朋友怎麼會蛀牙蛀成這樣？

這類型的蛀牙稱之為 Early Childhood caries （ECC），在高風險族群中其蛀牙進展速度非常的快，所以通常家長發現牙齒上有洞或是因疼痛就診時，大多都已經發展成很深的蛀牙了。

Photo Credit：Early Childhood Oral Health ，Joel H. Berg，Rebecca L. Slayton 圖中：a. 牙菌斑堆積／ b. 牙齒表面脫鈣／c. 已經造成蛀牙凹洞

精製糖造成的兒童蛀牙

因為現代飲食精緻化的關係，太多精製糖充斥在小朋友的飲食中，像是麵包、餅乾、甜食等，更別說奶瓶喝過夜的小朋友，牙齒常常泡在黏黏的糖水裡，不蛀牙也難。因此大約在 1歲時就要開始想辦法戒奶，先將奶瓶換成練習吸管喝再來直接以杯就口，另外在固定的時間進食也是相當重要，減少醣類接觸牙齒的頻次，也可降低家長需要刷牙的頻次。

脫鈣是快蛀牙的警訊

另外要特別提的是，若是三歲以下的小朋友，其牙齒表面就有刷不掉的脫鈣（通常會在門牙靠近牙齦處有帶狀的白斑），這就是一種蛀牙的警訊，這類小朋友屬於隱性的蛀牙高風險族群。通常會建議積極的做口腔清潔，飲食控制，再視情況增加塗氟頻次，降低日後蛀牙快速擴散的機率。

乳牙蛀爛掉不可拖到等換牙

反正乳牙之後換成恆牙，蛀爛掉可不看等換牙？這可能是各位家長會有的疑問。

有時在門診會遇到家長不忍心讓小朋友處裡牙齒，想吃止痛藥讓他暫時不痛就好的，或是想說反正乳牙會換，等他長大就有新牙齒了，但其實這是非常錯誤的觀念。首先需要了解一顆不處理蛀牙有可能造成的後續狀況。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 乳牙蛀牙要盡早處理，千萬別拖到換牙。

不處理乳牙蛀牙的後果

短期影響 長期影響 1. 疼痛和感染（膿包、蜂窩性組織炎）

2. 食慾下降

3. 影響睡眠、降低學習和專注力

4. 原本只需門診治療，變成需要舒眠鎮定麻醉或全身麻醉

5. 乳牙提早脫落影響咬合 1. 通常小時候的牙科疾病和口腔健康會持續影響成人階段

2. 單顆蛀牙蔓延至多顆蛀牙

3. 恆牙牙胚在乳牙底下，乳牙蛀牙導致恆牙可能長出來就有蛀牙

4. 影響小朋友的生理發育（尤其是身高體重）

5. 影響咬字發音

6. 發炎嚴重甚至可能會有腦炎等危及生命安全的風險

所以千萬不要小看一顆乳牙蛀牙會帶來的後續影響，盡早做積極的介入治療。乳牙牙根底下就是恆牙牙胚，不積極做細菌控制（根管治療）容易細菌往下傳導到恆牙，影響恆牙的發育。

小朋友乳牙根管牙套裝完後也可以正常換牙嗎？

Photo Credit：品悅牙齒大小事 乳牙蛀牙。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 乳牙根管治療後裝上牙套。

牙套是可以隨著小朋友換乳牙一起鬆脫的，牙套是套在牙齒本身，而不是卡在骨頭內。但是要特別注意的是，通常戴牙套的乳牙都是做過根管治療的，表示牙髓神經曾被蛀牙細菌侵犯過，所以跟一般乳牙的換牙時間可能不太一樣，有可能提早或延後脫落。

所以可以正常換牙嗎？答案是不一定，但原因跟牙套無關是因為被細菌影響過。

小朋友可以照X光嗎？為什麼要檢查牙縫蛀牙？

其實肉眼能看到的蛀牙是有限的，所以除去 3 歲半以下的小朋友（心智年齡未成熟）或是張口度較小有嚴重噁心嘔度反應的小朋友外，都建議要藉由X光來確認蛀牙大小及深度，這也是和家長會問的其中一個問題相關：「為什麼看起來小小的蛀牙一下就要抽神經？」

Photo Credit：品悅牙齒大小事 牙縫蛀牙。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 填補物下的二度蛀牙。

因為蛀牙比你肉眼看到的要大上許多。一個小小的洞，底下很可能早已經蛀光光了。拿水果來比喻，被蟲子叮咬過的水果，雖然表面看起來只有一個洞，但其實你能預想到它周邊顏色透透不太對勁的都是壞掉的。蛀牙也是這樣的，所以照X光就有其必要性存在，這是小朋友需要面對的門檻之一，雖然有一些些不舒服。

另外大部分牙縫的蛀牙，肉眼看起來牙齒並無缺損，是需要照X光才能發現其蹤跡的，早期發現，早期治療。

兒童X光輻射劑量安全嗎？

Photo Credit：品悅牙齒大小事 牙科X光片輻射量低。

再來是家長會擔心的劑量問題，其實牙科的X光劑量很低，以上是行政院原子能委原會製做的醫療用X光輻射劑量對照表，可以發現牙科無論是單齒或是全口X光攝影都是在圖表的最左邊。

另外下圖是生活中會接觸到的輻射劑量，你會發現換算下來帶小朋友坐飛機來回美國等於照18張牙科X光，所以家長可以放心面對，不會有輻射過量的問題。

Photo Credit：品悅牙齒大小事

大家都希望降低拍攝X光次數，降低輻射暴露，但其實幫小朋友照X光片很辛苦的，有時候還會被咬到手指頭，若需要多次拍攝時，請家長給我們兒童牙科醫師和放射師多一點耐心和鼓勵。

睡一覺治療牙齒，鎮靜舒眠麻醉安全嗎？

若是小朋友無法在清醒的狀態些施予局部麻藥在門診順利完成治療，為了避免小朋友留下被壓制約束治療的陰影，牙科醫師通常會提出另外兩種麻醉方式：「鎮靜舒眠」或是「全身麻醉」來協助治療。

鎮靜舒眠是可以在牙科門診搭配麻醉團隊來進行，全身麻醉則需要去有兒童牙科部門的醫院執行。

鎮靜舒眠麻醉TCI

Photo Credit：品悅牙齒大小事 品御牙醫全口重建all-on-4手術時的舒眠麻醉醫療現場。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 舒眠麻醉時需要有麻醉醫師監控生命徵象。

先來介紹鎮靜舒眠也就是TCI，全名 Target Control Infusion（標靶控制輸液），是已經在全球臨床使用有大約有20幾年的麻醉方式。TCI 利用電腦精算出個人所需劑量（身高、體重、年齡、性別），並偵測目前患者的體內濃度，給予適當的靜脈輸液麻醉藥物濃度 (Propofol)，且臨床操作上會根據病人實際反應和手術刺激強度微調劑量，屬於中淺層的麻醉。

TCI 在牙科的應用也很廣，不單單是應用在小朋友上，大人若是有複雜的植牙手術、拔阻生齒（例如智齒）手術，或強烈懼怕看牙的成人都也有在使用。

總共需要幾次舒眠麻醉？

Photo Credit：品悅牙齒大小事 朋友喝了鎮定藥粉昏昏欲睡後，再打靜脈注射。

另外執行小朋友比較害怕的靜脈注射前，會先給予小朋友含糖藥水使其昏昏欲睡再執行，過程中都是有專業的麻醉醫師在旁協助，降低小朋友看牙的恐懼。再者比較需要和家長說明的是，舒眠麻醉也是有其安全限制在，會盡量控制麻醉時間在 4 小時左右，所以如果小朋友的治療太複雜有可能需要兩次的舒眠。

加上需要舒眠的小朋友通常照術前X光上也是有困難的，所以會增加醫師預估手術時間的不確定性，通常要在小朋友睡著後才有辦法拍出較清楚的X光，才能精準擬定治療計畫。所以有時醫生無法和家長保證一次舒眠就好，這部分可能要請家長見諒。

舒眠麻醉和全身麻醉差別在哪？

以下是鎮靜舒眠麻醉 (TCI ) 和全身麻醉的比較：

舒眠麻醉 全身麻醉 1. 不需住院、不需插管可自行維持心肺功能 1. 需要醫院住院及插管 2. 甦醒後較少噁心嘔吐反應 2. 術後恢復噁心感較大，或有喉嚨痛等問題 3. 甦醒的時間較為可以預測且較短，

病人恢復期心情較佳 3. 術後恢復時間較長 4. 有時需要 1-2 次才能完成治療 4. 因為麻醉時間較長，可 1 次完成療程

無論是做舒眠鎮靜還是全身麻醉，只要是麻醉都有其風險存在，像是對麻醉藥或生素過敏產生的過敏反應或是惡性高熱，所以提供小朋友的身體數值正確數據，以及是否有在服用甚麼藥物，或是有過甚麼疾病等，是家長能協助專業醫療團隊降低風險的最大幫助。

定期檢查，及早治療

所以總結來說，就算藉由TCI 舒眠麻醉或是全身麻醉順利的讓小朋友完成治療了，家長日後的口腔清潔一樣不能馬虎，也是需要定期的在門診開始讓小朋友練習簡單的刷牙檢查，認識牙科治療所需要的器械，培養孩子定期檢查，別等牙齒出狀況才處裡的習慣。

參考資料

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文刊載於牙齒大小事

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航