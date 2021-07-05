迷人笑容小教室：「美白牙膏」到底有沒有效？

文：趙子睿醫師

美白牙膏可能是民眾最容易入手的牙齒美白方式了，那到底美白牙膏有沒有用呢？

簡單來說美白牙膏是以物理性磨擦的方式，來將牙齒表面外因性的染色去除掉，牙齒會看起來比較乾淨比較亮，但不能真正改變牙齒的顏色。

美白牙膏的原理

美白牙膏研磨原理

美白牙膏通常含有研磨劑的成分，最常見的有碳酸鈉，碳酸鎂，二氧化矽等顆粒分子，透過對牙齒表面研磨與拋光，移除表面外染性分子。

貼心小提醒：美國ADA有規範牙膏對於牙本質的磨耗值 （RDA），RDA < 100是低磨耗，RDA > 250則是完全不建議使用，大家可以留意看看牙膏上有沒有標示。

常見的外因性染色原因

美白牙膏是以物理性磨擦的方式，來將牙齒表面外因性的染色去除掉，內因性染色需要靠其他牙齒美白方式才能移除。

那外因性染色有哪一些呢？

清潔衛生不良：牙菌斑、牙結石的堆積。 飲食或生活習慣：抽煙、嚼檳榔跟長期喝茶、咖啡、可樂、紅酒等。 漱口水的使用：含有 chlorhexidine 成分的漱口水，持續使用數週，可能會造成牙齒染色或味覺改變的狀況。

建議美白牙膏使用不要超過六週

但要注意長期使用此類產品，會磨耗牙齒，造成牙齒表面缺損，可能併發永久性牙齒敏感。所以建議使用 2-6 周就可以了，如果超過六週還沒有效果，可能是要尋求其他美白方式了。

如果使用超過六週還是沒有達到滿意的效果，考慮冷光美白、雷射美白或是居家牙托美白會是更好的方式。

我聽說美白後都很會很敏感耶，美白傷牙齒嗎？

Photo Credit：品悅牙齒大小事 牙齒美白主要作用於牙本質。

目前牙齒美白的原理多是利用過氧化物產生的活性氧，藉由擴散作用進入牙齒，將牙齒象牙質（牙本質）內的色素分解掉，而達到美白的效果。

這類藥物會跟據藥劑本身濃度，以及有無使用藍光促進活性，大致可分為三類：

市售美白產品 居家美白（醫療院所療程） 冷光美白、雷射美白（診間完成）

藥劑型美白

美白牙齒要有效，必須要能藥劑有效率擴散進入牙齒，增加效率的方式有以下幾種方式：

提高濃度

配戴時間拉長

增加溫度

有無光照激發活性

體質影響美白效果

另外很重要也很殘酷的一個因素是體質，在牙齒的表面其實有很多的毛細孔通道（牙本質小管），這些毛細孔的暢通因人而異，由於藥劑是透過這些牙本質小管通道作用，通常在年輕的病患因為牙齒上的毛細孔較大（牙本質小管），擴散滲透的效果也更好。

美白藥劑會產生暫時性牙齒敏感

這些牙本質小管通道會通往牙髓腔，有時候藥劑會刺激牙髓產生不良反應，例如牙齒暫時性疼痛或敏感等。不過通常在療程結束後就會緩解，因此，牙齒美白是完全不會傷害牙齒表面或對牙齒造成不可逆的傷害唷。

Photo Credit：品悅牙齒大小事

牙齒美白能維持多久呢？

一般來說，牙齒美白並不是永久性的，通常可以維持一年到三年的時間，效果會因個人術後清潔及飲食習慣而異。

完成療程後日後如果有回色的狀況，只要加購美白藥劑作定期維護即可。如果有習慣喝茶、咖啡、紅酒等顏色較深的食物，建議能在食用完盡早潔牙讓色素不要停留在牙齒表面，可以維持更久的時間。

牙齒美白藥劑濃度

居家美白藥劑濃度低，擔心牙齒敏感者可選擇

藥物濃度是造成牙齒敏感的關鍵。如果會擔心牙齒敏感，濃度較低的居家美白或許是更好的選擇。在診所訂做美白牙托，每天睡前配戴。雖然時間拉長，但最終成果與診間冷光美白相當。

冷光快速美白藥劑濃度高，需做好保護措施

Photo Credit：品悅牙齒大小事 保護牙齦和眼睛。

臨床上最常見的副作用除了暫時性的牙齒敏感。另外一個是可能造成牙齦等軟組織的刺激受傷。冷光美白因濃度較高必須做好牙齦保護及配戴濾藍光眼鏡，最好是能找信賴的正規牙醫診所做比較有保障。

市售通路的美白產品，或是非醫療人員操作而是由使用者自行操作的美白療程，因沒有製作個人化客製化牙托，其藥劑作用直接接觸牙齦區域，可能會造成牙肉軟組織受傷。

市售產品注意成分，恐怕造成牙齒不可逆傷害

一般來說市售的產品成分可能相對會複雜，請大家一定要看清楚在嘗試使用，有些號稱不含雙氧水，但實際卻摻雜了其他強酸或強鹼，二氧化鈦或一些藍色的染料等等藥劑的美白產品。這些成分如果造成牙齒受傷，那就太得不償失了。

為什麼還是建議民眾於專業合格的醫療院所作治療呢？

Photo Credit：社團法人中華民國牙醫師工會全國聯合會<看牙就醫指南>

美得安全最重要

因為安全，安全，安全（很重要所以說三次），牙齒是我們身體的器官，食藥署核可的產品一定是經過嚴格的檢驗與臨床有效實證才可以使用在人體身上。目前所有化學性美白中有效得主成分是活性氧，濃度的高低不只決定了美白效果的好壞，還有對口腔潛在的危險性。

Photo Credit：品悅牙齒大小事（林家丞醫師提供） 不適合做藥劑牙齒美白的牙齒狀況。

如果牙齒還有尚未被診斷處理的問題，譬如蛀牙，既有的填補物，甚至是假牙，這些情況是沒有辦法被讓美白藥劑作用的，在沒有醫師監控的狀況下，還有可能會導致牙齒過度漂白刺激，而造成永久傷害。

總之，牙齒美白之前你應該想想的幾件事

有蛀牙（齲齒）或牙周問題等疾病必須先治療完成 是否有敏感性牙齒的問題 美白療程會不會不舒服？有沒有副作用 牙齒變色的原因，必須鑑別診斷才能對症下藥 牙齒美白療效能夠多白，維持時間 牙齒美白後的保養維護 有沒有補過的牙齒、假牙或是陶瓷貼片

如果希望能夠兼顧安全又有效的牙齒美白，還是會建議於醫療院所施做，才不會花了錢沒達到效果還傷到了牙齒，畢竟牙齒健康才最重要的事

本站聲明：文章為醫師的經驗談，每人口腔情形盡不相同，如有不適儘早就醫檢查才是正解

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文刊載於牙齒大小事

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航