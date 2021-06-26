【展覽】台北偶戲館「神匠鬼斧造容顏」：被歷史遺忘的名字，「金光布袋戲」天才雕刻師許協榮

提及「布袋戲」，對於現今年輕世代而言，腦海普遍浮現的可能是「生、旦、淨、末、丑」的中國傳統布袋戲戲偶，或者是影視時期的「霹靂布袋戲」。然而，在台灣布袋戲發展史當中，卻有一段鮮少為人注意到的「金光布袋戲」（圖1），融合西方及東方元素，拼貼神與妖的螢光幻象，誕生出畸形怪狀的劇情和戲偶——這也是「布袋戲」，金光布袋吵吵鬧鬧，劇情跳躍又紊亂，流行音樂取代傳統南北管，劍俠拳頭推翻古典雅緻的戲劇傳統，在台灣布袋戲戲偶的發展史當中，走出前所未見的偶劇變體，大膽又前衛。

金光戲偶們頭大、面目詭譎，名稱怪裡怪氣：「江湖怪人五不全」、「囉哩囉嗦 大俠撒胡椒矮冬瓜」、「水中殺手行船人」、「天船秘者吞劍王」⋯⋯清一色看來離奇怪誕、出格又超現實，登不上大雅之堂。但當我們躍入歷史長河往前回顧，張望二戰後國民政府統治下的台灣，卻會發現在當時被視為「怪力亂神」的金光布袋戲，其實在正邪對立的劇情中，以及「內台戲」的舞台的變遷裡，隱藏了反共抗俄和二二八事件的歷史元素——戲台上搬演超現實的劇幕，背後實為粗礪又壓抑的社會現實。

Photo Credit: 劉庭妤拍攝、提供 圖1：台北偶戲館特展〈神將鬼斧造容顏〉展區照片，展示台灣木偶之父許協榮的金光戲偶作品。

被歷史遺忘的名字：山頂上的天才雕刻師許協榮

今年5月份於台北偶戲館開展的特展「神匠鬼斧造容顏」，特別難得展出金光布袋戲時期重要的刻偶師——許協榮的重要作品。許協榮生於1925年，享年77歲，住在彰化縣芬園鄉山上，相關的研究資料幾近零。他無師自通，只因少年時期看過布袋戲後，用隨處可得的泥土自學製偶，沒想到驚人天賦引起了戲團的注意，贈予他一尊「花園頭」，讓他模仿雕刻，開啟了他與布袋戲戲偶雕刻的不解之緣。

許協榮閉門修煉，再加上當時新興閣布袋戲團鍾仁祥提供的戲偶範本，憑自身之力養成精湛的寫實雕刻實力，還從傳統泉州風格的戲偶，加入天馬行空的想像，包括稍後蔚為戲偶顯學的「金花帽」（圖2）造型，以及偶上法令紋、腮紅的彩繪設計，開創出深具本土特色的戲偶，一躍成為金光布袋戲的雕刻大師。

Photo Credit: 劉庭妤拍攝、提供 圖2：許協榮無師自通，從平凡無奇的山上小伙子，一躍成為金光布袋戲重要的雕刻師，其設計出獨特的偶頭造型，秀麗又怪奇。

許協榮的戲偶品質精良、造型奇異又秀逸，此外，他更將刻偶材質從泥塑改為木刻，使用梧桐木、樟木作為製偶的材料，讓戲偶的保存時間更持久。相較起泥塑，木刻需要更難的技術和功夫，削一塊木頭如去一塊肉，但這並不損害許協榮戲偶的精緻度。此次展區呈現了許金棒（許協榮之子）木刻製偶的過程，從「選木」、「打胚」、「細修 研磨」⋯⋯再到最後的「彩繪」、「蓋臘或上金油」、「植髮鬚」，示範雕刻師的細膩手藝，讓參觀民眾更深刻理解木刻戲偶的製作流程。

隨時代變化的戲台風格，迷人又閃爍的金光戲台

從反共抗俄布袋戲發展到金光布袋戲，除了劇情內容、戲偶造型的變化之外，戲台風格的轉變也是不可忽視的重點。1952年，外台戲遭禁演，布袋戲戲台轉往內台發展，也因西方媒體、電影文化的漸入，中國風格的戲台開始加入西方建築的造型元素。正著手研究書寫許協榮相關史料，也同時是此次特展顧問的藝術家曾俊豪提及，「內台戲」表演空間的改變，是直接導致金光戲偶轉向的原因，表演藝師會思考如何創造最佳的演出效果，吸引民眾前來看戲，因而戲台開始漆上鮮豔的螢光漆、加入五光十色的燈光，戲偶偶頭的比例也變得更巨大，好讓遠方的民眾看得更清楚。

展覽中，特別設計了小巧思，利用窄小的洞孔以及黑暗的背景，讓民眾觀看許協榮雕刻的「獨腳怪叟 吸魂人」（圖3）角色，試著理解金光戲偶在黑暗的背景，以及有限的觀看空間幅度中，呈現出何種面貌特色。戲偶如暗夜的幽魂，明著看是一張臉，有了黑夜的罩蓋之後，又是另一張臉，白晝與夜晚間，可想像角色在戲台上穿梭於寶塔、白煙，以及亮晃晃閃現的燈影裡，模樣魔幻又寫實。

Photo Credit: 劉庭妤拍攝、提供 圖3：因當時轉為內台戲，金光布袋戲被塗上鮮豔的螢光漆，讓戲偶可以在絢爛的燈光效果間變化穿梭，圖為台北偶戲館展區內特別設計的螢光展區。

「大俠百草翁」與「斯文怪客」一搭一唱相映成趣

此外，展場中共展出了四尊「大俠百草翁」（圖4）的戲偶，大俠百草翁角色為當時當紅角色，頭頂有著紅、黃、綠三顆肉瘤，戴斗笠，手拿藥草籃，一副和善可親的面貌。邱武德在《金光啟示錄：台灣金光藝術的起生》一書中提到，「大俠百草翁」在當時的台灣社會掀起一陣炫風：「大俠百草翁演活了一般台灣人民的特質，富同情心，具正義感，但又怕事的矛盾心理，通俗、包容愛好自由，卻很隱忍，強韌的生命力，結果讓大俠百草翁在金光世界大放異彩。」

後來，除了仗義執言的老翁之外，又多出了「斯文怪客」一角，許協榮雕刻的「斯文怪客」也出現在此次展覽中，兩尊戲偶掛在牆上，一搭一唱相映成趣。現今觀之，這兩者的角色，與如今台灣人民的性格，時空重疊地道出戲台上下說不盡的故事。

Photo Credit: 劉庭妤拍攝、提供 圖4：金光布袋戲蔚為主流的時期，「大俠百草翁」為具代表性的角色，富同理心、正義感，卻又怕事的特質，反應台灣人民的性格。

台北偶戲館特展「神將鬼斧造容顏」，是難能可貴的一檔特展，別具時代先聲。一方面，目前有關於許協榮及金光布袋戲的研究資料稀少，偶戲館為此特展花費心血，盡力研究、展示出相關介紹及內容；另一方面，對於普遍參訪者而言，金光布袋戲開啟了截然不同的布袋戲想像。它們又俗又雅，看似荒誕不羈卻藏來歷，變形扭曲的臉孔下有小人物草根的生命力，五顏六色的服裝飾品也有製作者的真心誠意，它們胡鬧，卻也可愛，在過去人們的記憶裡，也在台北偶戲館現今的展場裡，熠熠生輝。

【展覽資訊】

時間：2021/05/01(六)-2022/02/13(日)

地點：台北偶戲館二樓特展區

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航