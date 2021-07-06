上下門牙無法閉合怎麼辦？淺談前牙開咬與牙齒矯正

文：錢怡雯醫師

上下門牙無法閉合怎麼辦？很多人因為上下門牙咬不起來感到自卑，想求助牙齒矯正。前牙開咬除了影響咬合功能，也常常帶來美觀上的困擾。

因前牙開咬感到困擾的病人通常門牙和犬齒沒有接觸，而無法有效率地發揮門牙和犬齒最重要的功能，也就是切斷以及撕裂食物。除此之外，前牙開咬的縫隙不僅是不美觀，甚至有時也會有說話噴口水、或是發音上的問題，使得社交上的自信心難免受到影響。

那到底上下門牙無法閉合怎麼辦？牙齒矯正會怎麼幫助矯正咬合呢？

前牙開咬的定義

在標準咬合中，上顎門牙和下顎門牙的垂直覆蓋約為 1~2 mm。當上顎門牙與下顎門牙沒有垂直覆蓋，中間有縫隙時，上下門牙咬不起來，也就是所謂的前牙開咬。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 左：標準咬合，上顎門牙和下顎門牙的垂直覆蓋約為 1-2mm / 右：前牙開咬，上顎門牙與下顎門牙沒有垂直覆蓋

為什麼會有前牙開咬呢？

前牙開咬的成因大致上可以分為以下三種：

1. 基因因素

通常是因為遺傳所造成的咬合不正。

2. 環境因素

不良的口腔習慣，例如：吐舌頭、吸手指⋯⋯等。

解剖構造的影響，例如：巨舌症⋯⋯等。

上呼吸道阻塞導致口呼吸，例如：鼻中膈彎曲、鼻甲腫大⋯⋯等。

3. 病理因素

下顎髁頭吸收，例如：類風濕性關節炎、自體免疫疾病⋯⋯等。

前牙開咬可以經由牙齒矯正治療獲得改善嗎？

輕微的前牙開咬可以只經由矯正治療獲得改善，然而嚴重的前牙開咬，或有合併其它臉部骨架上的問題，仍須搭配正顎手術才能獲得理想得治療成果。

在矯正治療方面，關閉前牙開咬主要有兩種治療方式：壓入後牙以及挺出前牙。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 前牙開咬的兩種矯正治療方式

需經由專業矯正醫師的評估，綜合分析臉部骨架、微笑時上顎門牙顯露的量、牙周狀況⋯⋯等，才能擬定出適合的治療計劃。以下表格簡述兩種治療方式的合適對象：

治療方式 適合對象 不適合對象 壓入後牙 標準或暴牙骨性關係

下顎後縮

微笑時上顎門牙顯露量充足 戽斗骨性關係

微笑時上顎門牙顯露量不足

後牙牙周狀況不佳 挺出前牙 微笑時上顎門牙顯露量不足 露齦微笑

牙齒矯正案例一：挺出前牙關閉前牙開咬

Photo Credit：品悅牙齒大小事（竹北品悅牙醫，錢怡雯醫師提供）

本案例前牙開咬，齒列擁擠合併後牙錯咬。臉部外觀良好，下顎沒有後縮，但微笑時上顎門牙顯露量不足。因此使用挺出前牙的方式來關閉前牙開咬。

牙齒矯正案例二：壓入後牙關閉前牙開咬

Photo Credit：品悅牙齒大小事（竹北品悅牙醫，錢怡雯醫師提供）

本案例前牙開咬，暴牙、長臉型合併下顎後縮。

矯正治療中拔除四顆小臼齒，並且使用骨釘壓入上顎大臼齒，讓下顎得以做逆時針向前向上的旋轉。關閉前牙開咬的同時，也改善了長臉型以及下顎後縮。

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結語

看完這篇文章，相信您對於前牙開咬與治療方式已有初步的了解！

簡而言之：輕微的前牙開咬可以只經由矯正治療獲得改善。嚴重的前牙開咬，或有合併其它臉部骨架上的問題，仍須搭配正顎手術才能獲得理想得治療成果。

然而每個人的條件不同，適合的治療方式也不相同。

需經由專業矯正醫師的評估，綜合分析臉部骨架、微笑時上顎門牙顯露的量、牙周狀況⋯⋯等，才能擬定出最適合的治療計劃唷。

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文刊載於牙齒大小事

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航