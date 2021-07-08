蝦紅素、芝麻素、亞麻仁油：學生、上班族與銀髮族都需要的保健營養素

文：林世航營養師

現代人生活繁忙，從學生應付各種考試、上班族面對各種工作與加班，到中年銀髮後還要為了退休生活，甚至退化、生病而煩惱。除了均衡飲食以外，現代預防醫學的概念也十分盛行，想要吃點保健食品作為日常保養，又不知道可以吃些什麼嗎？

營養師這次介紹蝦紅素、芝麻素與亞麻仁油等營養素，讓您知道如果要補充這些營養成分，有什麼功效！

蝦紅素功效

1. 具有改善認知、記憶力的功效

在一些高脂飼料（ref.1）、氯化鋁（ref.2）誘發記憶缺失的動物模式中，學者發現補充蝦紅素可以降低自由基傷害、神經保護等機制，改善認知與記憶力。不只動物實驗，2012年的臨床研究也發現，中年族群每天補充6-12毫克的蝦紅素，短期記憶有顯著改善現象（ref.3）。

因此，營養師推薦對於需要大量用腦的上班族、學生補充蝦紅素，來幫助記憶，讓思緒更清晰。而要進入中年，甚至銀髮的民眾，也非常適合。

2. 具有保護眼睛的功效

眼睛不適已經是國人最重視的健康問題之一，從上班族每天看3C，老年時退化，或是長期的飲食不均、熬夜等都會造成眼部氧化壓力增加而有眼部不適的問題。

臨床研究指出每天補充4-6毫克，能夠改善未矯正時的遠端視力（uncorrected far visual acuity）（ref.4），且綜合許多研究發現，蝦紅素可能是透過降低發炎反應（ref.5）、改善眼部微血管血流等機制（ref.6-7），達到視力保健的功效。

3. 具有改善憂鬱功效

2019年的臨床研究則發現每天補充12毫克的蝦紅素，可以顯著改善憂鬱情緒與疲勞的狀況（ref.8），這可能與蝦紅素能進入腦部，進而降低海馬迴區域的發炎（ref.9）、清除腦部自由基（ref.10）等作用有關。

憂鬱和低落情緒是上班族和銀髮族很常見的問題，根據以上研究，營養師推薦可以每天補充12毫克的蝦紅素，幫忙維持腦部健康！

Photo Credit：好食課

芝麻素功效

1. 能幫助改善疲勞

臨床研究發現，連續8週每天補充10毫克的芝麻素（合併補充維生素E），疲勞指數顯著低於安慰劑組（ref.11）。2018年的小型人體研究，讓受試者同時吃芝麻素和蝦紅素，結果發現有補充芝麻素與蝦紅素的組別，疲勞指數也低於安慰劑組（ref.12），顯示芝麻素有助於改善疲勞問題，有著幫助提振精神的功效潛力！

2. 能減少入睡時間，提升睡眠品質

上述的研究（ref.11），也有探討受試者的睡眠品質。結果發現有補充芝麻素的組別，在「難以入睡」、「睡醒感覺疲累」的指標上都顯著比安慰劑組來的佳，顯示芝麻素可能有助於入睡和改善睡眠品質，幫助民眾在醒來時不會感覺疲累。

Photo Credit：好食課

3. 芝麻素合併使用蝦紅素，能改善認知功能

有趣的是，之前也有小型人體實驗，共21位介於50-79歲具有輕微認知障礙的受試者，每天合併補充蝦紅素與芝麻素達12週，結果發現在認知表現有改善的狀況，顯示一起補充芝麻素與蝦紅素也有一些加成功效。

亞麻仁油功效

1. 具有滋養神經功效

亞麻仁油中含有豐富的次亞麻油酸，研究發現成年人補充次亞麻油酸可以增加腦神經滋養因子（BDNF），進而保護神經細胞（ref.13）。在動物實驗中則發現，長期補充次亞麻油酸能活化海馬迴神經傳導，並改善老化造成的認知功能。

2. 改善高血壓問題

高血壓的盛行率遠高於高血脂與高血糖，但卻最容易被忽略。長期高血壓，到了中年之後就容易演變成心室肥大，因此從青壯年就要開始注意血壓。

除了減少鈉的攝取以外，研究也發現補充亞麻仁油（以亞麻仁籽磨粉）可以改善血壓問題（ref.14），學者也指出血中的次亞麻仁油酸含量越高，高血壓風險就越低，因此亞麻仁油可以被當成預防高血壓的保健食材。

3. 改善腕隧道症候群

有些上班族因為長期使用滑鼠而有手腕疼痛的問題，此時可能是腕隧道症候群在作祟。先前有學者給予患者補充亞麻仁油，在腕隧道症候群的症狀有所改善（ref.15），亞麻仁油可能可以作為輔助治療的飲食補充方法。

以上這三種營養素，是營養師統整許多保健食品資料後，覺得現代人可以注意的保健食品素材。另外，保健食品的劑量非常重要，建議要選擇足量添加的商品，且以明確標示「營養素」含量的商品為優先，而且也要注意包材品質，才能更有保障！

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航