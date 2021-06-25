疫情下的百工心聲：酒店小姐、傳產工人、民宿經理、髮型設計師、超商店員

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，台灣進入三級警戒。僅僅不過一個多月，許多人的生活與工作受到衝擊，各自有不同心情。社群軟體上，不少人寫著「在家防疫」的苦悶心情，更多則是關於政府防疫的各種口角。也有一些的生活陷入困境，或是抱怨疫情導致生活作息與人際關係改變。

身邊的人自然也受到衝擊。我收集了他們的日常，算是在疫情底下，某種社會狀態的呈現。

停業的酒店小姐

三級警戒一開始，台中的酒店小姐A就沒再排班。她本來就不喜歡喝酒，更討厭工作上的各種情緒勞動。沒班可上固然輕鬆，隨即而來的就是強烈的焦慮。「我想要存錢，沒有收入怎麼辦？」

雖然公司的其他小姐考慮改成「到府服務」的傳播妹模式，但她不想：「太容易出事了。不是怕被傳染，而是信不過那些客人。」寧可在家耗著。

雖然A有存款，但錢只要沒增加，就會感到恐懼。酒店停業後，她試著找別的事做，卻覺得自己什麼都不會。A說：「我想要開店，身上的錢是夠，但我不知道要開什麼。」A長年在男人堆中打滾，覺得男人都靠不住。沒錢的有心，卻無法依靠。有錢的都不會認真對待她。上班還可以麻痺自己，沒班可上就必須面對自己。

「我想要念大學，做一個能被看得起的人。」A只有國中畢業，得先考高中同等學歷才能考大學。既然想不到可以做什麼，疫情期間也只能準備同等學歷。想讀書終歸是好事，雖然在這個社會，念大學還不如靠臉或靠人脈吃飯。但對A來說，別人有的東西，自己沒有，就會感到焦慮。停業對她的衝擊，心理問題大過經濟問題。

「那準備得如何？」我問。A說，因為疫情，家教不能上課，她自己又不知道如何準備，於是就這樣廢著。每天躺著，然後叫外送；不上網追劇、不回訊息，也不培養什麼居家樂趣。「之後的事，之後再說吧。」A說。

台中的傳產工人

B是在工業區上班的技術工人，已婚有小孩，小孩還沒念小學。雖然三級警戒，B還是得上班。公司員工還不到10人，他也不怎麼擔心疫情：「會中就會中，怕什麼？上班戴口罩很煩，有什麼辦法？政府規定。」

他並不擔心小孩得病，反正白天交給父母帶，晚上接回家自己帶，原本平常也沒時間帶小孩出去玩，夫妻除了上班，本來就不會到處跑，生活模式可說沒改變。如果說真正煩惱的事，就是紓困貸款貸不出來。

「上次紓困就跑去貸了，銀行只說因為有別的貸款還沒繳清，所以不給貸。」B講到生氣。以他的狀況，有些項目應該能獲得補貼（例如「孩童家庭防疫補貼」），但每次有紓困方案下來，他請假跑去辦，都會被刁難，這次他自然不想浪費時間。

「『人肉鹹鹹』（指自己爛命一條），真的出代誌（出事）也是命定。疫苗我不可能去打啦。」B的邏輯是，打疫苗有風險，如果有血栓變成殘廢，全家就會陷入危機。但得武漢肺炎，要嘛死，要嘛肺纖維化，也一樣很慘，但都是命。他認為，被傳染是天意，去打疫苗中標則是自討苦吃，B寧願聽天由命。

「我沒70萬可以救命（指之前有人打疫苗後產生血栓的醫療費自費金額），現在我在乎的是工作不要沒了就好。」B講得坦然。

台東民宿經理

C長年住在台東，管理民宿。問他最近如何，C說還好，二級警戒後他們就不收客人，因為客人來自北部居多。防疫期間就當度小月。雖然如此，民宿還是很多雜事要做，只是更不用應對人。

C身體不好，問他有沒回診之類的。他說，台東本來就沒什麼醫療資源，附近的鄰居生病都忍著，他則是不定期跑大都市回診。談到疫情，C說：「台東這邊應該也有一些人帶原，反正只要不特別去篩，沒事就沒事。身邊也沒什麼人在關注疫情。」

C平常也不出門，防疫生活類似他平常的半退休生活。他說，真要說有什麼改變，就是親友因為三級警戒，都開始反思人生。至於有什麼體悟，倒還沒聽到什麼特別的，只是身邊的人有開始去想而已。

Photo Credit: 中央社

台北髮型設計師

D是髮型設計師，我給她剪了20年的頭髮。總覺得她上班的店很可能因為疫情倒閉，倒了就找不到她，於是去剪頭髮，當作告別。

問D有沒受疫情影響。她說，她一直都是抽成制，沒有底薪。現在髮廊都得輪流上工，所以工時大減，收入少了很多。我轉頭看，偌大的髮廊20個座位，除老闆、學徒、D，還有我之外，別無他人。力行室內五人以下的管制，一個時段只能有一個設計師上工，。若是三級警戒再維持幾個月，這些設計師都得喝西北風。

問她怎麼辦。D說：不知道，做到（經濟上）撐不下去為止。如果打疫苗，之後工作上應該就比較好做吧？D說，我才不要打疫苗，出事了沒錢救命。

對好些人來說，活著不過是走一步算一步而已。

超商店員與防疫日常

平常我沒事本來就不太出門，出門買日常用品時，發現附近很多餐飲業都歇業已久，連本來就只供外帶的鹽酥雞攤，都收了幾間。餐飲店全改外帶後，有的店員似乎變得很閒，在自家店門口，隔空對隔壁店家的店員嘻笑喊話，苦中作樂。

路上的車流還是不少，上下班時間照樣塞車；路上行人也沒減少太多，總是有情侶或大人帶小孩，散步逛街。比起社群軟體上充滿混亂、恐懼的疫情討論，街道市面上的狀態倒是平和，沒有SARS時期那種全民皆敵、劍拔弩張的氣氛。

走到常去的7-11買東西。輪到我時，店員阿婆咳了兩聲。她說自己沒有症狀也不會咳嗽，是因為一整天得戴著口罩不能拿下來，呼吸很悶，喉嚨會發癢，看到常客才不用忍。

我揶揄她說，可以裝有症狀然後放假休息。阿婆說，都到這歲數還得上班，就是需要錢，哪敢亂放假。沒錢要怎麼活？

防疫期間，我比以往因為更少出門，總會打開大型線上RPG遊戲，打打進度。公開頻道上最熱門的話題，除了徵女友之外，當然還是討論疫情。上面一堆關於防疫措施的爭辯，與疫苗採購的陰謀論。講到疫苗的後遺症，許多人說死都不打疫苗，如果產生血栓沒錢可以救命。有人回說：「（醫療費自費金額）也才70萬，這種小錢誰拿不出來。」頻道上頓時一片安靜。

總有人活在不同世界裡，或活在政府以為的平安和樂裡。不過我聽到的聲音，跟社群媒體上常見的「防疫為重，生命要緊」的道德勒索，不太一樣就是了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航