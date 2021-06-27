杰哥不要！紅遍兩岸的網路迷因《如果早知道男生也會被性侵》其中五項冷知識

《如果早知道男生也會被性侵》是教育部於2012年拍攝的防性侵宣導影片，於隔年上傳YouTube後立即暴紅，劇中台詞成為學生間的流行用語，隨後也出現了各種惡搞版本，成為了網路迷因之一，甚至紅到了對岸。想不到到了今年2021年，卻又從對岸紅回台灣，對岸網友對於該迷因的喜愛程度勘稱瘋狂，多部惡搞影片製作精良，實在是太浪費才華了。

隨著影片又再度爆紅，研究《如果早知道男生也會被性侵》又再度成為顯學，包含有細心的網友搜出所有拍攝地點，連杰哥家在哪、杰哥房子有多大，都成了公開的秘密。以下我也列舉你可能不知道關於《如果早知道男生也會被性侵》其中五項冷知識：

一、被封印的杰哥，是已臻化境的偽裝高手

大家都知道杰哥是個被黑框眼鏡封印人格的男人，那杰哥被封印時偽裝實力到底有多強？其實在網咖亮相時便展露無遺。杰哥雙手在鍵盤、滑鼠間不停操作，但仔細看，杰哥的螢幕卻一直停滯在桌面。

實際上當時杰哥已在打量阿緯，捕捉對話中的關鍵訊息，如阿緯的住所、學校、班級，以便犯案後作威脅封口。竊聽需高度集中專注力，但杰哥仍能玩電腦作掩飾，這或許不是杰哥有意為之，而是杰哥早已練就毋須大腦身體便會自主偽裝的本能。

二、比起怪力，杰哥的工於心計更令人細思極恐

阿緯超會喝、身材結實，仍被杰哥一拳灌倒，杰哥的強壯留給觀眾深刻印象，卻往往忽視了杰哥的智商更是穎悟絕倫。首先，即使鎖定了阿緯，杰哥仍耐心轉頭探聽，直到掌握沒錢及肚子餓兩大痛點後才正式行動。

買完了麵包杰哥也沒坐在門口閒著，除了切換另一人格，更佈局接下來每一動，回想阿緯一開始拒絕杰哥時，杰哥立即欲擒故縱反引起阿緯興致，由此不難看出杰哥是故意先引導阿緯起疑，再透過反覆的情緒跌宕麻痺阿緯警戒心後，接著釋放更大的誘惑，阿緯也在一層層圈套中的自投羅網，如此乾淨俐落建立超友誼關係的細膩手法不由得令人嘖舌。

三、到底是去超市還是去超商

觀眾一定很想吐嘈，明明是去超市怎麼說去超商，其實兩個答案都沒錯，那是一間超市，只不過店名叫達華超商，但劇組又不便公開店家只好以超商帶過，另外經過谷歌地圖計算，從網咖到超商需要走一個半小時，可附近明明就有超商，繞這麼遠著實可疑，也因此整起案件該間超商被大家認為絕對是共犯。

四、阿緯是隔代教養，彬彬父親長期酗酒家暴

淑惠阿姨問及阿緯家裡還有誰，阿緯只說阿嬤；阿緯翹課數日，學校也是找阿嬤約談，由此可以肯定阿緯是隔代教養的小孩，但家中有鋼琴且能翹家數日其實家境算不錯的。然而彬彬就相對悲情了，雖然有爸爸，但卻讓彬彬感到自身難保，甚至時常挨揍，這究竟是怎麼回事呢？

關鍵就在彬彬酒量很遜，酒量很遜是由於體內乙醛脫氫酶不足，而乙醛脫氫酶多寡取決於遺傳基因。沒錯，也就是說，彬彬父親酒量差又酗酒，一酗酒就會揍彬彬，所以彬彬才說自己自身難保、我爸會揍我之類的話。

五、主謀究竟是不是淑惠阿姨

這部影片自暴紅後迄今逾八年，然而幕後主謀是誰至今仍是個謎，劇中存在太多「巧合」，比如阿緯被性侵完「剛好」走到公園「巧遇」熟人淑慧阿姨，淑慧阿姨又「正在」提及男生被性侵。存在主謀的觀點一直甚囂塵上，包含彬彬說、阿嬤說、阿緯親生父母說以及阿緯自導自演說等。

其中又以淑慧阿姨說最為主流，劇中淑惠阿姨不僅小洋裝打扮，且時不時對阿緯抿嘴、舔唇，促膝長談中也多次撫摸阿緯，都讓觀眾感到並不單純。當事人阿緯在接受冰桶挑戰時，也打破沉默點名淑惠阿姨，並認同淑惠阿姨主謀說，然而淑惠阿姨並沒有回應，劇組至今也沒有給觀眾答案，我想再過八年，主謀究竟是誰仍會是觀眾心中最大的疑團。

YouTube網頁截圖 八年過去，相關的迷因創作仍在網路上擁有高人氣

不知道網友們還知道什麼，歡迎大家分享，未來我也很希望這個迷因還能再戰10年了，甚至列入教科書，為了實踐這個心願我還把整串故事翻譯成文言文，希望未來的小朋友能在古文精選中看到這部作品啊。

曩昔，阿緯悍網博，誑：「易與耳，敢焉比劃比劃邪？」緯太母遘，斥：「迭嬉，覽經不？」緯鞅鞅不應，尤卒，悖太母：「貪叨，至孫困！」怒偕彬彬略網館。 入網館，緯藐二班一匹夫，督彬并力。彬搔脰歎：「薨，棄之。」緯怒，又祈彬糊轆，彬負，緯茲怒。杰哥坐左右，竊彬、緯幣罄，心動，采麰饅而伏閭。 出網館，緯無從，彬意當歸，緯申彬：「太母暴，寄公。」對曰：「父亦薄！」時杰忽儼道：「洽聞公飢，賜之麰饅。」緯、彬得噉，杰愨說：「俺喚阿杰，渾號杰哥，舍闊奉樂，歇則寐之。」緯、彬疑譎未睬，杰再阬道：「俺素惠遊子，徙，已之；奔，雲鋪東之。」緯傾心，曰：「公義哉！咸信宿。」遂俱發雲鋪。 訖雲鋪，杰馭輦，緯、彬端輻麪、綿麭、茗湯等，杰酤答：「皆吞之！」。 是夜，杰舍樽俎，彬酣飲，輒喚：「滿上、滿上！」緯辱彬遜。杰奇說緯：「夫公威邪？」，緯舉壺觴笑曰：「誠虎威也！歠醑無方！」杰大喜，撫緯右股曰：「膂健，壯哉！」緯愕曰：「杰兄做甚？」杰曰：「公丁矣，忸怩至斯，是未洞乎？」緯曰：「何也？」杰盱曰：「嘗悉，俺寢有寶。」緯曰：「豈鮮博乎？」杰曰：「快踰鮮博，且授周公禮！」緯罔周公禮，故杰掜緯隻寢。 緯圖杰寢，驚杰淫碟盈盈，杰又表寶，緯不能禦。杰曰：「噫！公面赤，且俺矁矁！」緯曰：「毋！復做甚？」杰曳凳曰：「矁公軀異乎？」緯憚，撥杰，杰扔靉靆肆忌，變色惡讎，擬緯跨嗔叱：「號，且俺矁矁！」緯喝：「毋！」杰突鎮緯，隳緯褒笞之，緯嗷嗷曰：「杰兄勿媾、杰兄勿媾！」杰遂錯緯。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航