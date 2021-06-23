雅加達確診病例暴增單日5000例以上，是否行之已久的社會文化使印尼疫情惡化？

新冠病毒的起源仍眾說紛紜，但可以確定的是它帶給全人類的衝擊恐是空前（未知是否絕後），或許也逼使我們檢視現有的生活並做調整。

目前印尼又再經歷更強一波印度變種病毒的肆虐，病毒反撲的既猛又烈，讓人有些措手不及。以首都雅加達為例，確診病例數從一個月前的每日確診800例或以下，暴增至單日確診5000例以上。雅加達至今接種疫苗第一劑已達到39.9%，已接種兩劑疫苗的也已達21.5%，進度可算是差強人意，疫情驟然嚴峻，除了變種病毒的變異更強，以及之前政府免費提供施打的科興疫苗，是否保護力不足以抵抗仍在辯證中，個人認為還有幾項原因促使疫情惡化：

便宜行事的習慣

印尼政府規定入境者須在防疫旅館或機構進行5日的檢疫隔離，但利用各種管道，跳過檢疫隔離，直接入境者時有所聞。兩個月前當印度疫情嚴峻，政府將來自印度的入境者檢疫隔離期延長至14日，但許多仲介為了營利，仍設法幫助某些從印度入境者以「付費方式」免於檢疫隔離，雖然其中有幾起當場被查獲，入境者被強制送檢疫機構，由此可知或仍有不少漏網之魚。相較之下，新加坡的邊境管制就十分嚴謹，當時星國政府不只封鎖來自印度的航班，連與印度相鄰的尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡等國的航班皆一併禁航，然而，印尼的邊境管理就可說是漏洞百出。

又例如，在五月的開齋節連假期間，政府宣導警察將會取締不必要的區域流動，但思鄉情切的遊子塞點紅包給警察，大家皆大歡喜的事時也是所在多有。在印尼官方與民間，不成文的「付費即可便宜行事」的習慣，實是讓少數人的蠅頭小利，造成國家重大災難。

圖片：賴珩佳提供 雅加達某施打疫苗的場所

偏激的宗教力量

印尼是宗教立國的國家，有時宗教領袖的意見（尤以伊斯蘭教為主）說服力遠勝專家或政治領袖。或許很難想像，但是印尼至今仍有一部分人因為某些宗教領袖的宣導，而不相信「新冠病毒」的存在。也因如此，他們不願戴口罩，也不會遵守任何防疫規範。又即便相信有病毒存在，部分人士深信目前的疫苗都沒有清真認證，認為虔誠的伊斯蘭教徒不該施打沒有經過清真認證的疫苗。因此在某些地區，推動施打疫苗極為困難。

熱愛社交活動

印尼人本性溫暖熱情，沒有疫情之前，餐廳與咖啡廳時見高朋滿座，三五成群高談闊論，一陣陣爽朗的笑聲真會讓人忘卻一切煩惱。疫情的阻絕卻需要切斷這樣的社交連結，這對印尼人來說實在是一大挑戰。防疫期間，常見公司內同仁，工作時大家都把口罩戴好戴滿，可是一到午休時間，還是拿著午餐圍聚用餐聊天。看著他們臉上放鬆愉悅的神情，好像那就是一整天最開心的時刻！雖然不忍心，但為了疫情，屢次規勸不該群聚用餐，可是每隔一陣子，總還是會有兩三位一起邊吃邊聊，然後越聚越多，週而復始。就連有確診同仁在治療隔離14日、PCR檢測陰性回到公司，其他同事竟還發起慶祝午餐會，大家一起吃飯為他慶祝平安歸來！上個週末有同事結婚，我們只能「強烈建議」大家考慮疫情，只送祝福，不需到場，結果同事們的做法是捨棄大眾交通工具，但自行安排汽車共乘（Car Pool）參加婚禮。這樣的熱情，想來動人，但疫情之下，真是讓人驚嚇不已。

Photo Credit: AP/ 達志影像 印尼民眾在等待接種COVID-19 疫苗時，隨現場音樂跳起舞來

崇尚高調

印尼於今年1月開始施打疫苗，雖然政府有訂定施打順序，但仍有人會各顯神通搶打疫苗。不同於台灣較「低調」的做法，這些搶打疫苗者特別喜歡在社群網站上打卡拍照，顯示自己屬於「有辦法有關係」的那群人。打了疫苗之後，緊接著就是上傳赴高級餐廳或在私人包廂用餐、品酒、聚會的照片，而且行文強調「打了疫苗，終於不用口罩了！」再緊接著，就是上傳出遊到旅遊勝地的照片，還再度行文強調「忍了好久，終於可以出遊了！」更有甚者，是與朋友、幾家人一起搭遊艇、包私人飛機度假等等。這在整體環境仍然水深火熱，印度變種病毒乍然出現時，就算已打了兩劑科興疫苗（最先到達印尼的為中國的科興疫苗，故政府第一波施打皆為科興疫苗），無異是「以身試毒」，病毒鏈更易在鬆懈中傳播。

新冠病毒的存在，或許是要迫使人類正視我們之前所忽視的問題，而對印尼而言，上述這些都是行之已久的社會文化。病毒的出現，逼使人們重新思考，或許能在社會或人心層面激起一些正面改變的力量，又或許，人們還是拒絕思考，那麼，結果就是由病毒控制決定了。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒