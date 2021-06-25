《手捲煙》：點燃香港電影的情書

文：九龍大廢（香港九龍大廢，影視人任我吟，刁鑽角度，非禮勿視）

《手捲煙》片尾最後，突然出現了一個靜悄悄的彩蛋，不，不是幕後花絮，不是搞笑NG片段，但是不知怎的，我眼睛忽然就糊了。

《手捲煙》是去年香港亞洲電影節的開幕電影，我當時本想搶票先睹為快，誰知甫一開售即火速爆滿，一票難求。所以後來一上優先場，我就迫不及待搶購看了，然後在首映禮當天又再二刷！

當時我的感覺是，第一次編劇和做導演拍電影的陳健朗，《手捲煙》竟然很有大將風範，彷彿是年輕青澀版的杜琪峰、林嶺東、陳木勝等大導演混合製成的電影，有濃濃的香港地道感覺！好看！

這種濃濃香港感覺，我無法簡單的形容，是你要曾經看過最輝煌的香港警匪黑幫電影，也看過無數的杜琪峰、林嶺東、陳木勝等導演的電影，你才能嗅到那股濃得化不開的香港味道！

其中，燈光和攝影很譚家明的《殺手蝴蝶夢》，剪接凌厲，美術細節考究，音樂很羅大佑的《黑社會》，人物造型獨特而典型，場面調度緊張刺激。電影記錄了逐漸消失的廟街小攤，追逐在社運後空無一人彷如宵禁的彌敦道實景，都讓人步步驚心，心驚膽跳，這一切一切，都有濃濃的香港味道！而老實說，自從很多香港名導離開後（北上或仙逝），這種香港味道，已經在香港電影，逐漸消失。最特別的是，這電影還有一股新世代年輕人才有的觀點和想法。

很難想像，這居然是一個30歲年輕人的第一部電影！

必須看看一個事實，就是，在2020年第57屆金馬獎，《手捲煙》共提名了7項大獎，分別是：最佳劇情長片、最佳男主角（林家棟）、最佳新導演（陳健朗）、最佳剪輯（張叔平、盧煒麟）、最佳動作設計（鄧瑞華）、最佳造型設計（張兆康、陳子晴）、最佳美術設計（張兆康、姚漢文），是當屆金馬獎獲最多提名的港片。

雖然最後都落空了，但是，第一次拍電影的導演陳健朗卻笑說：「沒有拿獎有一點點可惜，但我還有很長的路可以走。」

沒得獎很可惜？但是另外一個事實是：《手捲煙》是香港第4屆「首部劇情電影計劃」的得獎作品，同樣獲獎的有黃綺琳導演《金都》，而且，都是大專組！

什麼，原來是學生作品？什麼，導演之前沒拍過劇情類長度的電影？是第一次？

電影得到政府資助325萬！《金都》也是一樣，資金財力大家都是一樣，但是不要忘記，《金都》全是文戲，而《手捲煙》，則是黑幫動作片，不管人力物力都無法相比，難度更高！

導演才30歲，寫這劇本時是更年輕，一些新導演，保險起見，通常是寫和拍自己最熟悉的事物開始，但是《手捲煙》卻向難度挑戰，寫了幾個似乎不應該是導演這個年齡可以輕易理解的事物。

（以下小心劇透）

首先是開場寫97年前的華籍英兵巡邏邊境，這是很真實的，因為，當時的華籍英兵，其實不是很嚴格的一級軍人，很多時候，他們都是處理一些比較邊緣的事項，包括如何巡邏，如何捉偷渡者，以及電影也很詳細的描繪他們如何誤中地雷和如何拆除⋯⋯

我很榮幸，曾和出現在首映禮的退伍軍人們一起合照和聊天。原來，電影裡的英兵，不管他們的旗子，勳章，制服，以及在關超家裡，他們當寶貝的，存放在衣櫃的相簿、錄影帶等等事物，全都是真實存在，劇組都忠實還原細節！唯一比較不真實的，就是開場的黑白片段，20多年前他們的樣子都沒有變，請問是吃了什麼長春藥嗎？（笑）也許就是因為資金不足吧，不過往好處看，香港的去皺紋年輕化特效都還沒有成熟，與其花大錢而效果不佳，倒不如變通，變成黑白，反而更有質感，這就是所謂的香港精神，隨時執生（隨機應變之意）！

另外，導演的首部電影劇本，也詳細描繪了如何走私買賣金錢龜、白粉如何偽裝糖果包裝、如何利用小童出貨、兇殘唯利是圖的黑幫、生活在掙扎邊緣的南亞人、重慶森林迷宮，關超家裡的佈置細節，廟街和彌敦道的徒步追殺⋯⋯，天呀，劇本考究，實景拍攝，場景真實，可見是真的下了不少功夫作資料搜集，如果不是這樣，請不要告訴我，這些片段都是導演平時的日常？

而且最後一場重頭戲，長達四分鐘半，竟然是一鏡直落的動作片！而且未經合成剪接，動作強勁，一氣呵成，野心勃勃，難度甚高！感覺竟然可以媲美韓國電影朴贊郁的《原罪犯》其中一幕，非常震撼！

但是請不要忘記，導演參賽的當時，只是一名大專組的學生而已！忍不住再一次問：這真的是導演的第一次嗎？

演員們的演出也異常精彩，林家棟飾演的關超，全程眼睛帶紅絲，疲勞，落魄，明明不是大奸大惡的人，為了朋友自己扛下巨債，為了找吃故意扮凶，其實內心善良，毫無機心，家裡可以隨便讓陌生人一個人隨意住隨意翻東西看，還替文尼去學校見家長，帶他弟弟文素，笑死！最後一鏡直落，走位動作複雜而沒替身，恐怕是拍到真的精疲力盡！不是假裝！

袁富華的泰哥，好像那個當年讓我和外賣仔周星馳，都感覺頭皮發麻的《喜劇之王》殺手，喜怒無常，無聲無息忽然就恨下殺手，遇到危險就嬉皮笑臉，貪生怕死，真的和溫文的《叔叔》，是完全兩個不一樣的人！

最棒的是，找另外一個《叔叔》太保，也實在太妙了！因為，太保在很久以前，已經常被台灣電影邀請演台灣人，在最近的《無聲》，也演聾啞女陳妍霏的爺爺，還說很地道的閩南語呢！這次演冷酷又冷眼旁觀的台灣人竹昇，有型到爆！導演借他給了香港人一個中肯的評價，「你們香港人只懂自己打自己」，不知大家聽進去了嗎？

白只演辣雞，不用說了，這次臉帶刀疤，風格冷冽，辣手無情，愛恨分明，雖然話不多，但暴力強悍，絕對讓人留下深刻印象！

杜燕歌飾演的菜甫，賣龜賣到霸氣十足又老油條，最後還不理死活，拼死反抗一搏，表演一新耳目！

南亞籍新人Bipin Karma飾演文尼，雖然出身邊緣，卻難得正面有義氣，廟街和彌敦道狂奔，絕對難不倒身手敏捷的他！同時，也是他感動了本來只看錢份上的關超，喚起關超本身具有卻逐漸忘記的義氣。

據報道，林家棟為了幫新導演圓夢，在這套電影也是零片酬演出，請問，這不是義氣是什麼？

其實，其他綠葉演員也很重要，就只可惜了他們的篇幅稍微少了一點。另外，也不是完全沒有瑕疵，有觀眾就覺得，劇本稍微張力不足，人物設定稍微浪費，譬如一開始的華籍英兵英勇兄弟情，解除地雷花了不少篇幅，為何不在後來發揮兄弟互助作用？反而各自潦倒，互不信任，落難時同林鳥各自飛？雖說彼此存在誤會，但至死未消除，直到欠債收據現眼前。那麼，一開始表現兄弟義氣的意義在哪裡？

而好打的錢小豪，竟然只有文戲，而且安排為落魄渡輪船員？是否要表現時不與我，英雄無用武之地？

其實，我們有所期待，結果最終有落差，顯示導演的構思和我們不一致，會不會那只是我們觀影者的一廂情願？還是應該代入導演構思，嘗試了解他的動機？

導演已經說過，是有政治隱喻，不過不會點破，我大膽猜測，會不會導演根本就是想反映這個現實？也就是，英兵兄弟代表當初立下契約的某租借國，曾努力打造某地為國際金融中心，現在制度卻被嚴重破壞，但是某租借國卻沒有做什麼？因為自顧都不暇吧？只能無力感。

又，台灣大哥來尋人，看著香港人自己人打自己人，只是冷眼旁觀，借刀殺人，難道不也是某些人對對岸的評論嗎？是與否，香港人也只能繼續無力感。

再，2019年後的香港人，就算怎樣黑吃黑，自己人鬥自己人，有沒有公義，也不再需要某類專門的職業出現了，所以你察覺嗎？這些人由頭到尾，不管黑夜或是白天，在電影裡，在街道上，在出事的現場，他們從來都沒有出現過，不管發生什麼事。對，都不見人影。

這個「不見人影」，就是年輕導演和前輩電影的最大不同處，也許，以後香港的電影，也不再需要「不見人影」？

為何電影名《手捲煙》？無疑的，手捲煙也是一個很重要的關鍵，導演在一次訪問時候說，在這速食時代，人人吸現成煙，你只要花點時間手捲煙絲，稍微放慢一下，整個事情和角度都不一樣了。而且，把用口水沾過粘合的煙傳遞給身旁的人，那是一種交流，一種信任，是自己人的認證。

最近，他還開玩笑說：「有人說，海報的手寫書法，《手捲煙》的『手捲』這兩字，看起来，寫得非常像『香港』！」

什麼是香港煙？看到都好像嗅到濃濃香港的味道，而這種味道，正在逐漸消失。

片尾謝幕名單的最後，出現了一個靜悄悄的彩蛋，不，不是幕後花絮，不是搞笑NG片段，而只是瘦瘦弱弱，蒼白卻字字有血有肉的兩行字：

「獻給一眾為香港電影默默耕耘的人。」

「一脈相承，薪火相傳。」

首映禮的時候，製作團隊很有心思，準備了一個皮革打火機給我們，我忽然明白，原來，他們已經準備了手捲煙，而也把我們這些觀眾，有意無意拉了進來，成為其中一個點火人，只要把手捲煙無聲引燃，星星之火可以燎原，延續香港電影輝煌，薪火相傳。

原來，這就是製作團隊，在電影的最後，用心悄悄寫給香港人，和香港電影的一封情書。

我看著這兩行字，不知怎的，眼睛忽然就糊了。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex