香港「七一」警員被刺重傷、涉案男自插亡，保安局局長：「孤狼式本土恐怖襲擊」

香港昨日「七一」18年來首次無大型示威，但就在感覺上氣氛平和一天快將結束之際，昨晚在警員重重佈防的銅鑼灣，突然發生男子持刀刺傷警員的事件。

（中央社）香港「七一」24週年爆發流血事件，晚上近10時，一名巡邏警員突遭一名黑衣男子持刀刺傷，這名男子其後自殘，用刀刺傷自己，已被警方逮捕，送醫不治。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 銅鑼灣SOGO門外，涉襲擊警員的男子自插後現場留下大攤鮮血。

事發在港島銅鑼灣，晚上接近10時，有大批警員仍在崇光百貨大門外戒備，期間一名穿黑衣的男子突然快速趨前持刀刺傷一名巡邏警員左背，然後向後退。

綜合本地媒體及警方消息，這名50歲男子不久後用刀持向自己的心臟部位，然後倒地昏迷，身體大量流血，現場警員曾予以施救，男子其後被送往律敦治醫院。根據香港政府網站2日凌晨3時發布的新聞公報，這名男子已於1日晚上11時20分死亡。

事發片段：

男子倒下、警員躺地片段：

涉襲擊男子：

港警晚間近11時透過臉書專頁發文指出，晚上近10時，一名男子在銅鑼灣近東角道對開，持刀向一名正在執勤的警員施襲。該名男子已經被制服，事件造成一名警務人員左背嚴重受傷，現正送往醫院救治。警方嚴厲譴責此類嚴重危害他人性命的暴力行為，定必追究到底。

今天是香港主權轉移24週年，雖然沒有大規模遊行集會，但警方仍部署大批警力戒備，重點是銅鑼灣和旺角。

警方公布，截自晚上9時，共拘捕了19人，部分人持有攻擊性武器如利刀等。

保安局局長：孤狼式本土恐怖襲擊

《港台》報導，保安局局長鄧炳強表示，28歲受傷警員左邊背部中刀，傷口深10厘米，傷及肺部。

鄧炳強 表示，案件列作意圖謀殺， 又形容今次屬孤狼式本土恐怖襲擊 ，認為除了兇徒要為事件負責，亦有很多人鼓吹及美化暴力行為，正是導致今次不幸事件的主要原因，形容背後的推手「滿手鮮血」。

鄧炳強 又說，案發後網上仍然有很多人美化事件，亦有人挑動他人參與暴力活動，警方有需要打擊，又呼籲社會要譴責及阻止挑撥及美化暴力的行為。

鄧炳強說，警方初步調查後，暫時無證據顯示兇徒有同謀，又指警方從兇徒家中搜出的物品，包括電腦，顯示他受到分化及激化，而成為「孤狼」。

觀察昨晚網上事後的留言，有不少網民將襲擊警員後再自捅的男子形容為「烈士」、「義士」，顯示不少港人與警隊的缺裂仍然很深。

《港台》報導，行政長官林鄭月娥強烈譴責襲擊事件，並慰問受傷警員。她表示，「七一」被捕人士中，分別涉嫌管有仿製槍械、管有攻擊性武器、侮辱國旗，以及涉嫌分發煽動刊物等，亦有人向禮賓府投擲易燃物品，認為本港仍然要居安思危；呼籲市民提高警惕，遇到周邊任何可疑的人或物品，應該盡快舉報。

而警方在「七一」全日，於全港多區拘捕至少19人，分別涉嫌藏有仿製槍械、藏有攻擊性武器、侮辱國旗，以及涉嫌分發煽動刊物等。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex