居家快篩試劑今起4大超商陸續上架，6大QA解惑如何操作與判讀

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）居家快篩試劑在超商買得到，統一超商昨（22）天表示，桃園以北、具有藥商許可門市今（23）天下午2時30分後上架；萊爾富今天下午3時後在北市迪化店、新北五工店販售；全家近3800家門市則是26日開賣。

加強篩檢動能，衛福部食藥署已核准5家廠商製造或進口居家快篩試劑，分為核酸檢測快篩與抗原快篩試劑，可在藥局、藥妝店、超商等通路鋪貨，方便民眾自行在家篩檢，食藥署於19日公布居家快篩指引。

四大超商陸續開賣、開放預購，以「羅氏」、「福爾威創」為主

統一超商表示，今天下午2時30分後，桃園以北、具有藥商許可門市將販售居家快篩試劑，產品為泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單入裝，售價新台幣350元，預計7月1日起，全台有藥商許可門市都會販售。

萊爾富表示，今天下午3時起，將在北市迪化店、新北五工店開賣居家快篩試劑，為泰博生產的「福爾威創」，每店限量100盒，一盒5入、售價1700元，不拆售，售完為止。

全家在全台有近3800家門市具有藥商許可，26日起將推出「羅氏」、「福爾威創」2款快篩試劑，「羅氏」一盒5入，售價1800元，民眾可至門市直接購買；「福爾威創」一盒20入，售價5880元，適合公司行號採購，民眾要到店使用FamiPort事務機台預購並結帳，預購後最快可隔日到店領取。

OK超商表示，24日至30日起開放會員在OKLine群組預購「羅氏」，一盒5入，售價1799元，預計7月9日開始領取。

除了超商，藥妝店康是美也引入快篩試劑，位於北北基桃的康是美從24日起販售「福爾威創」，全台康是美從26日起陸續販售「羅氏」，皆為5入一盒。

此外，統一超指出，北部門市在6月初已開賣防護面罩及防飛沫眼鏡，首週銷量就破萬，16日起擴大到全台販售，24日起將有方便隨身攜帶消毒的酒精噴霧筆，消費者可一次購足防疫配備。

依據食藥署公布的指引，若快篩陽性，居家檢疫或隔離者須先與衛生單位聯繫，一般民眾則到社區採檢院所採檢確認；若為陰性，民眾仍要遵循防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。

《自由健康網》報導，台灣藥品行銷暨管理協會理事長高孟熙藥師指出，目前食藥署緊急授權通過的5款產品，皆從鼻腔採集，提醒民眾採集檢體時切勿貪快，國外建議左右鼻孔各停留15秒，慢慢沿著鼻腔壁畫圈圈，這樣準確度較高，至於孩童最好由家長協助操作，以免發生意外。

協會發言人沈采穎藥師表示，疫情短時間不會結束，因此居家快篩非常有必要，就像驗孕棒一樣是生活用品，因此希望政府能給予「免關稅優惠」，鼓勵全民共同對抗疫情，此外她也建議政府可設計雲端平台，讓每一個居家快篩試劑都有各自的「器材識別碼（UDI）」，民眾可直接上傳快篩結果，提高效率讓居家快篩成為防疫利器。

居家快篩試劑比較一覽表

盧西拉家用試劑 萊析樂家用檢測組 羅氏家用檢測組 英斯特家用試劑 福爾威創家用檢驗組 檢驗技術 核酸檢測 核酸檢測 抗原檢測 抗原檢測 抗原檢測 採檢方式 鼻腔採檢 等待結果時間 30分鐘 30分鐘 15-30分鐘 30-40分鐘 15分鐘 價格 1800/劑 3000元/劑 1800/盒（5入） 1800元/盒(2入) 1700/盒（5入） 哪家超商可買 暫無 暫無 全家：26日起可至具有藥商許可門市購買 OK超商：24-30日開放會員在群組預購 康是美：26日起陸續販售 暫無 統一超商：桃園以北、具有藥商許可門市 萊爾富：北市迪化店、新北五工店 全家：26日起到店使用FamiPor預購結帳，最快隔日可領取 康是美：北北基桃24日起販售

居家快篩試劑使用與操作的六大問答

Q1：哪裡買得到？如何辨識是否為合法產品？

答：取得販賣業醫療器材商許可執照之地點（如：藥粧店、醫療器材行、便利商店等）或藥局皆可合法販售此類試劑。購買前請確認包裝是否刊載「防疫專案核准製造第 XXXXXXXXXX 號」或「防疫專案核准輸入第 XXXXXXXXXX 號」字樣，且該字號公布於食品 藥物管理署官網【家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區】。

Q2：試劑該如何使用及操作？

答：使用前可詳細閱讀產品使用說明書，並依說明書指示進行採檢及操作，各項產品的使用說明書及操作影片可點此瀏覽。

Q3：哪些情形適合購買居家快篩試劑產品？

答：適合使用於感染病毒比例高的下列情況：

確診數較多的區域

確診者足跡熱區

使用者與確診者有接觸史

曾與確診者足跡重疊

曾前往人潮眾多的地方

若已出現COVID-19相關症狀，不宜使用居家快篩試劑自行在家快篩，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。

Q4：快篩試劑檢驗陽性是否代表確診？後續應如何處理？

答：居家快篩試劑相較於實驗室裡的核酸檢驗，敏感性、特異性皆較低，也較容易有偽陰性、偽陽性問題，因此不宜作為診斷COVID-19感染的依據。

居家隔離或居家檢疫者若快篩陽性，請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922依指示方式處理；若非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩並儘速至鄰近的社區採檢院所進一步採檢，移動時請勿搭乘大眾運輸工具，使用過之檢驗器材，請以塑膠袋密封包好並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

Q5：快篩試劑檢驗為陰性又該如何處理？

答：受限於產品性能，不排除偽陰性之可能，請持續自我健康管理，並遵循疾病管制署防疫規範做好個人防護，使用過之檢驗器材，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

Q6：快篩試劑結果若無法判斷陽性或陰性，是什麼原因？又該如何處理？

結果不明可能是因為產品不良或操作不當等因素，可先參考產品說明書相關指示處理，若仍有疑慮，可向原購買地點或試劑廠商洽詢。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範