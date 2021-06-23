2021/06/23,
國際

新加坡開放私人診所施打科興疫苗，當地中國公民反應熱絡

新加坡開放私人診所施打科興疫苗，當地中國公民反應熱絡
2021年6月18日，新加坡一家私人醫療機構外等待施打科興疫苗的民眾。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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新加坡與越南先前是東南亞唯二沒有施打科興疫苗的國家，18日新加坡衛生部長王乙康表示，還需要更多關於中國製疫苗的數據，目前仍在觀察大規模接種科興疫苗的國家。

新加坡政府6月16日公佈24家私人醫療機構，可為民眾施打2月時送抵新加坡的20萬劑中國科興（Sinovac）疫苗。18日一早，新加坡東部的勿洛（Bedok）診所外，出現等待施打疫苗的排隊人龍，他們當中大多都是年長的新加坡人或者中國籍公民，想要施打科興疫苗。

南華早報》報導，今年五十歲並出生於哈爾濱的Sun Yan Hui是其中一員，她特地請假來施打疫苗，用中文說到「我來自中國，我愛我的國家。我當然要施打科興疫苗。」另外一位隊伍中不具名的中國人說，她信賴中國疫苗，「我整個家族跟村莊的人都打了，沒有任何副作用。」

新加坡與越南先前是東南亞唯二沒有施打科興疫苗的國家。18日新加坡衛生部長王乙康表示，還需要更多關於中國製疫苗的數據，仍在觀察大規模接種科興疫苗的國家，如印尼。

王乙康指出，對於使用美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗及莫德納（Moderna）兩支疫苗，是樂觀且有信心的。新加坡570萬人口中已有半數以上接種至少一劑疫苗，是整個東南亞國家第一個達成這個數字的，而完整接種的人口則佔36%。

海峽時報》報導，衛生部長王乙康六月宣布，經授權的私人醫療機構可向衛生部申請，使用政府20萬劑疫苗庫存。另外，也將允許私人醫療機構透過既有的特別採用程序（Special Access Route），施打世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗。

新加坡國家接種計畫原先只使用Pfizer-BioNTech及莫德納兩支疫苗，6月中國科興疫苗取得世衛緊急使用授權後，則被列入特別採用程序。

海峽時報》報導，新加坡衛生部公佈經政府授權可施打COVID-19疫苗的24家私人醫療機構清單，並於上週五（18日）開始正式執行接種，疫苗由政府從現有庫存中免費提供給診所，僅向民眾收取行政費用，金額範圍落在10元到25元美金（約280到700元新台幣）之間。

從在政府公佈診所清單並請有興趣接種疫苗後，有些診所就開始「不間斷」地收到對接種科興疫苗有興趣者的諮詢。一名診所職員表示，光是在她任職的診所就已經接到多到難以計算的電話，第一批收到的200劑疫苗，在19日就全數使用掉。

科興疫苗受歡迎？

南華早報》報導，新加坡Rophi診所的傳染病學專家Leong Hoe Nam說，從消息一傳出後診所電話持續滿線，他們收到200劑，但有1000人還在等待清單上排隊，「反應極為熱烈。」他分析，中國疫苗受到青睞，是有一些害怕mRNA疫苗這類新技術的人們，採用舊技術的科興能博得他們信任。

海峽時報》報導，COVID-19疫苗接種專家委員會（EC19V）表示，他們注意到社群媒體上廣傳消息說對於高關注變種株（Variants of Concern, VOC，即包括在英國發現的Alpha變種等），滅活疫苗的保護力比mRNA疫苗還好。科興疫苗屬於前者，Pfizer-BioNTech及莫德納疫苗屬於後者。

「我們的評估是，根據不斷更新的數據和實證，mRNA疫苗是安全且具有高效力的，對於高關注變種株也有保護力。」COVID-19疫苗接種專家委員會在聲明中指出，「滅活疫苗也具有保護力，但目前並沒有證據顯示對於高關注變種株效力高於mRNA疫苗。」

海峽時報》報導，Lim Boon Hee醫生自己開業經營的診所對政府提出申請分配疫苗，但未獲通過，他認為不太合理。「有些大規模組織也提出申請，為什麼是小診所被選上？」Lim Boon Hee說，也質疑有些清單中的診所沒有空間和人力可以處理對科興疫苗暴增的需求。

衛生部表示，沒有成功申請到的診所，仍然可以向衛生科學局 （Health Sciences Authority）透過特別採用程序申請獲通過後，為民眾施打科興疫苗。透過此管道，診所可進口特別採用程序允許的疫苗到新加坡，並要充分了解相關風險，對於施打者負起完全責任，「透過特別採用程序施打的科興疫苗，會歸於私人範疇，不算在國家接種計畫的一部分。」衛生部指出。

另外，有些許多選擇施打科興疫苗的民眾，是基於個人健康因素，先前沒有施打Pfizer-BioNTech及莫德納兩支疫苗。

中央社》報導，新加坡政府指出，待中國廠商提交關鍵的數據後，才會把科興疫苗納入國家接種計畫。對於mRNA或其成分，曾有過敏反應或過敏性休克病史的民眾，以及免疫系統有嚴重缺陷的病患，不宜接種mRNA疫苗。

新加坡廣設接種中心　為民眾施打疫苗
Photo Credit: 中央社
新加坡在全島廣設接種中心，為民眾施打COVID-19疫苗 。圖為惹蘭勿剎（Jalan Besar）民眾俱樂部的接種中心。

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新聞來源

責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒


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