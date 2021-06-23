瑞典通過史上第一次倒閣案，「房租上限」成壓垮首相勒夫文最後一根稻草

編譯：吳宗宜

瑞典國會史上頭一遭，通過倒閣案

6月21日，瑞典國會以181票（總共349席）通過對社會民主黨（Social Democratic）首相勒夫文（Stefan Lofven）的不信任案，他是瑞典史上第一個因不信任案面臨下台的首相，此將使瑞典再次面臨2018年國會大選後難以組閣混亂的局面，當時國會陷入僵局，經過4個月的談判才勉強組成聯合政府。

根據瑞典憲法，首相有一週的時間做決定，看是要辭職並由國會議長協調各黨組織新內閣，或是解散國會重新選舉，此選舉必須在不信任案通過的3個月內舉行。

勒夫文指出，瑞典現在的政治局勢相當困難，左翼黨（Left Party）與右派的保守政黨雖然聯合支持不信任案，但這只是暫時性的策略合作，不代表能攜手組閣。

「這是一群只想換掉現任政府的政黨，但他們對國家面臨的問題有截然不同的看法，也缺乏提出替代目前政策的方案，和解決這些問題的意願和能力。」

勒夫文表示，儘管不一定是整週，但他需要一些時間來決定下一步：「無論發生什麼，我和我的政黨都有能力承擔領導國家的責任，我的重心在過去和未來都一直是做對瑞典最好的選擇。」

瑞典目前的聯合內閣是由社會民主黨和綠黨（Green Party）所組成（共116席），並得到部分政黨的支持而得以維繫，但這次左翼黨轉而與反對派合作通過不信任案，使聯合內閣將被迫解散。

此不信任案是由極右派的瑞典民主黨（Sweden Democrats）在6月17日提出，並得到右派政黨溫和黨（Moderates Party）與基督教民主黨（Christian Democrats）的支持。

左翼黨為抗議政府放寬對房屋租金管制的政策，轉變立場對勒夫文投下不信任票，成為壓倒勒夫文內閣的最後一根稻草。國會以181票贊成、109票反對、51票棄權通過對勒夫文內閣的不信任案。

瑞典對租金上限有嚴格的規定，旨在維持民眾負擔得起大城市的房租。然而，由於租金限制讓利潤降低，導致建商不願意蓋更多新房屋投入租屋市場，反而讓需要租房的人，可能需要等待數年才能排到房子簽約。但在房價飆漲的情況下，自行購屋也變得越來越困難，因此，左翼黨擔心放寬租金上限會使房租飆漲、快速加劇貧富差距。

6月20日，勒夫文召開會議試圖尋求多數國會議員支持租金改革方案，放寬租金上限讓建商願意蓋房；隔日，他則邀請房東和租房者組織進行會談，試圖減少雙方的歧見。

然而，左翼黨主席達德高塔（Nooshi Dadgostar）表示，該黨將堅持反對勒夫文的政策，批評勒夫文是在演一場政治秀，並反稱：「我們做了一些在政治上被認為不常見的事情……那就是信守承諾。」

瑞典民主黨領袖奧克松（Jimmie Åkesson）告訴國會，這屆政府歷來軟弱，自始就不應該掌權。左翼黨也將危機歸咎於勒夫文，達德高塔稱社會民主黨領導的政府，放棄了左翼黨和瑞典人民，而不是左翼黨放棄了聯合政府。

政治評論員克努森（Mats Knutson）告訴公共廣播電視SVT：「原本看起來少數派政府會堅持到任期結束，但政府內部分歧最終變得太大了。」

勒夫文雖在前一週積極的試圖安撫27名左翼黨議員，但最後依然徒勞無功，因該黨堅持政府改革租金管制的計劃會為房東自由漲租打開大門，與瑞典的社會主義民主模式背道而馳。

然而，由於左派和右派兩大陣營在議會中仍處於僵局，沒人能占多數，且民調顯示重新選舉下雙方仍勢均力敵，因此如何組建新政府或啟動新的選舉是否能解決問題，依然都是個問號。

據《衛報》指出，政治分析專家們表示，他們預計勒夫文會辭職，但這位以幕後操作、談判技巧而聞名的前工會主席很可能會強勢回歸。

隆德大學（Lund University）的政治系教授桑納斯泰德（Anders Sannerstedt）告訴《法新社》：「我認為沒有人想要多進行一次選舉，根據最近的民調，若現在舉行選舉，社會民主黨會失去很多選票。」但另一方面，若無法組閣的局面持續，勒夫文有可能會在僵局中勝出。

哥德堡大學的政治學家欣福斯（Jonas Hinnfors）對此表示同意：「勒夫文是一個非常厲害的談判者，考量目前國會席次還沒有改變，他相當有可能用另外一種組成方式組成聯合內閣。」

但索德脫恩大學（Södertörn University）的政治系教授尼艾洛特（Nicholas Aylott）則認為，勒夫文的不信任投票案代表著失敗，「我認為提前大選才比較可能。」

另一方面，據《彭博社》報導，財政部長安德森（Magdalena Andersson）對於此政治波動感到憂心：「政治危機對現在的經濟狀況來說可謂雪上加霜。」在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下，我們才剛開始要走上經濟復甦之路，企業想著重新開始徵員、投資，但這樣的政治局勢帶來的不確定性。

不過《彭博社》的北歐經濟研究員詹森（Johanna Jeansson）持不同看法，他認為瑞典的政治不穩定，不會波及其經濟，並表示對瑞典經濟前景的信心高於對政府的信心：「我們預計隨著疫情趨緩、減少對出口市場的影響，瑞典經濟將會持續復甦。但弱勢政府長期的不穩定性對經濟衝擊會更大，因為它很難提出穩定的政策。」

瑞典政治的朦朧未來

2018年9月，瑞典舉行國會大選，改選349席議員。當時，移民議題成為選戰關鍵，以重視人權著稱的瑞典廣開門戶，擁有1000萬人口的瑞典接納了16.3萬名來自敘利亞和阿富汗等地的難民，是歐洲國家中人均難民比例最高的。

龐大的難民數量使瑞典不堪負荷，難民性侵事件的頻傳、縱火和幫派暴力，使得瑞典人民反對移民的聲浪開始高漲。在2018年大選中，極右派政黨瑞典民主黨因強烈反對大規模移民得到多數民眾支持，得票率竄升至17.5％，席次大增至62席，一躍成為瑞典第三大政黨。

現任首相勒夫文領導中間偏左的社會民主黨雖仍是瑞典第一大黨，但得票率僅有28.3％，較上屆掉了13席只有100席，得票率創下百年新低。第二大黨、中間偏右的溫和黨（Moderate Party）得票率也較上屆下滑3.5個百分點，來到19.8％、僅獲得70席。

選舉結果顯示，左派聯盟的社會民主黨與綠黨、左派黨握有144席，溫和黨、基督教民主黨、中間黨（Centre Party）及自由黨（Liberals）組成的右派聯盟（The Alliance）則拿到143席，皆未取得175席的過半席次，形成懸峙國會（hang parliament），在歷經4個月的談判後，勒夫文獲得中間黨的支持，得以連任首相。

如果該國提前舉行選舉，下一屆政府是否會更加穩定仍不得而知。

SEB經濟學家伯格瓦爾（Daniel Bergvall）告訴《彭博社》：「上次選舉後組成新的聯合政府花了4個月的時間，組成新政府並非易事。」他也補充，額外的選舉很可能也不會產生明確的多數，造成國會繼續癱瘓。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範