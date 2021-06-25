泰國東北丹塞的「鬼面節」：故事高潮在流放森林的瓦三敦迎回城裡，眾鬼也紛紛加入歡慶行列

撰文此刻，泰國東北的丹塞（ด่านซ้าย，Dansai）小鎮正在舉行年度重要節慶Phi Ta Khon（ผีตาโขน），華人稱這個節慶為「鬼面節」或「鬼臉節」，主要源於節慶中的鬼面裝扮。我從2010年首次參與Phi Ta Khon節慶至今，已過十年，這期間，我見證它如何從一個偏鄉的宗教節慶成為泰國國家級的文化資產，並多元發展，陸續結合了博物館、電影、文創、流行歌曲與國家民族服裝設計等文化產業，持續攀升網路聲量，努力讓世界看見小鎮風光。

2010年，為了寫博士論文，我獨自走進泰國東北進行田野調查，從曼谷搭夜巴到丹塞，大約清晨就可到達丹塞鄉（ตำบลด่านซ้าย, Dansai Subdistrict）市區，這裡也是丹塞最熱鬧的地方。泰國的行政區由大而小大致是府、縣、鄉、市、村，而Phi Ta Khon的所在地，就位於泰國黎府丹塞縣丹塞鄉境內的市中心，我曾在這區域來來回回蹲點三年，記錄Phi Ta Khon節慶的點點滴滴。將地方節慶「觀光化、藝術化與文物化」的經營模式常見於大都會地區，但對泰、寮邊境的偏鄉小鎮來說，想將節慶發展成地方文創，得靠夢想、策略、毅力與機緣，而丹塞政府用短短數十年的時間，就將Phi Ta Khon打造成為國家級文化資產，並持續發展相關的觀光與藝術產值，相當不容易。

Phi Ta Khon節慶與丹塞文化息息相關，丹塞位居泰、寮邊境，自古便是國際貿易通道，因此16世紀中葉，大城王國（Kingdom of Ayutthaya）和瀾滄王國（Kingdom of Lan Xang）的國王便在丹塞這個交界處，共同建立一座惜雙拉佛塔（พระธาตุศรีสองรัก，phra that si song rak）做為和平地標，用來象徵兩國友誼，同時宣示互不侵犯的盟約。白色的惜雙拉佛塔長8公尺、寬8公尺、高32公尺，是一座沒有舍利子的佛塔，它除了有政治意涵外，也有浪漫的一面，傳說佛塔建立於兩棵愛情樹之間，所以用「兩份愛」（สองรัก，song rak）予以命名，經泰文音譯後，就成為了「惜雙拉佛塔」。

Photo Credit：張雅粱 惜雙拉佛塔，筆者攝於丹塞

惜雙拉佛塔位於郊區，離丹塞市中心有一小段距離，為了參拜方便，當地居民就近在市區的蓬猜寺（วัดโพนชัย，Wat Phon Chai）仿造了一座迷你版的惜雙拉佛塔，塔長、寬各3.75公尺，高15公尺，和原版惜雙拉佛塔一樣具備神聖性。蓬猜寺和惜雙拉佛塔同期興建，都是丹塞重要的文化資產，數百年來，蓬猜寺一直是丹塞人民的精神寄託，也是主導Phi Ta Khon節慶的重要單位。Phi Ta Khon每年舉辦的時間並不固定，通常在陽曆6至7月間舉行，在此之前，蓬猜寺、當地靈媒召波寬（เจ้าพ่อกวน，Jao Por Guan）、丹塞鄉政府代表和在地居民會共同組織籌備會，提前為慶典做準備。

Photo Credit：張雅粱 美麗傳說下的那伽火球筆者攝於泰國農開府蓬猜寺（Wat Pho Chai）

召波寬是當地極具份量的意見領袖，他告訴我，Phi Ta Khon的發展歷史與寮國琅勃拉邦的面具節慶有關，因為丹塞部份先民來自琅勃拉邦，早期的移民將琅勃拉邦的面具民俗帶入丹塞，之後才慢慢加入丹塞的在地傳說與文化，成為今日的Phi Ta Khon節日。Phi Ta Khon節慶的正確的說法應該是「丹塞大功德節」（บุญหลวงด่านซ้าย, Dansai Boonluang Festival），其結合泰東北三大傳統節日：瓦三敦節（บุญพระเวส，Phra Wet Festival）、火箭節（บุญบั้งไฟ，Rocket Festival）和桑哈節（บุญซำฮะ，Samha Festival），是丹塞年度最重要的佛教活動。簡單來說，丹塞大功德節就是一場為期三天的佛教儀式，而Phi Ta Khon只是其中的一個環節，並非儀式的主角，後來為了促進觀光，丹塞政府才將具有歡樂氣氛的Phi Ta Khon訂為節慶主題，稱為「鬼面節」（Phi Ta Khon Festival）。

Phi Ta Khon不是鬼節，相反地，它是弘揚佛法的節日，主要演繹《毘輸安呾囉王子本生經》（เวสสันดร มหาชาติ，Vessantara Jataka）的故事，毘輸安呾囉王子（或泰文翻譯為瓦三敦王子），是佛陀悉達多的前一世，據《本生經》記載，瓦三敦這一世勤修布施，被認為是佛陀累世以來，創建最大善舉的一世，為了修行，瓦三敦去除我執，布施所有的一切，包括白象、兒女與妻子，達到布施的最高境界，因此丹塞人相信，若在慶典期間入寺聽講瓦三敦故事，將會獲得功德，累積來世福報。其中故事的高潮在於流放森林的瓦三敦被重新迎回城裡，由於瓦三敦的德行，吸引眾鬼也紛紛加入歡慶行列，而Phi Ta Khon就是眾鬼之一，它是一種靈，是瓦三敦敘事的一部份，也是一種儀式展演。

Photo Credit：張雅粱 本生經故事演繹，Phi Ta Khon與山魅共同參加遊行，筆者攝於 丹塞

Phi Ta Khon節慶為期三天，第一天的主要活動是迎接聖僧烏波庫（พระอุปคุต，Phra Upakhut）的儀式，因為當地人相信聖僧烏波庫可保佑節慶進行順利。第二天舉辦遊行，是整場節慶的高潮，Phi Ta Khon會穿梭在遊行隊伍裡，和眾人一起迎接瓦三敦王子回城。第三天則是聽經日，居民一大早就會進入蓬猜寺聆聽僧人講述瓦三敦本生故事，同時，寺外廣場上也會舉行相關的淨化儀式，以祭拜祖靈與十方好兄弟，祈求地方平安。

Photo Credit：張雅粱 淨化儀式，筆者攝於丹塞

Phi Ta Khon節慶融合了丹塞文化、佛教故事和宗教儀式，透過扮演Phi Ta Khon來榮耀瓦三敦，是這個慶典的主要精神。召波寬告訴我，數百年的Phi Ta Khon歷史很難追溯源頭，但就近兩百年而言，Phi Ta Khon活動都是由蓬猜寺所主導，做法上已形成一套規則。正因如此，所以當丹塞政府致力發展Phi Ta Khon節慶時，蓬猜寺住持也對外爭取於寺內建置民俗館，用以保存丹塞的民俗與文物。

2012年，在當地政府、蓬猜寺住持和研究機構等多方支持下，原「丹塞民俗館」（พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย，Daisai Folk Museum）擴建為「蓬猜寺鬼面節民俗館」（พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย，Phi Ta Khon Museum of Wat Phon Chai）重新開放，館內下設兩個展場，一個以收藏Phi Ta Khon面具為主，另一個則以紀錄丹塞民俗為重點，透過泰、英雙語搭配文物模型的方式，紀錄丹塞的歲時祭儀與習俗。民俗館的常設展不僅有助於觀光客瞭解Phi Ta Khon與丹塞，也對在地文化的教育和傳播起了實質作用，像我2017年再回蓬猜寺時，寺裡已有解說員，都是由丹塞的青少年擔綱，經佛寺培訓後，學生們利用課餘時間到寺裡幫忙介紹社區文化，這些年輕學子透過講解，雙雙達到外銷與內化家鄉文化的目的。

Photo Credit：張雅粱 各式Phi Ta Khon節慶用品模型，筆者攝於蓬猜寺鬼面節民俗館

Photo Credit：張雅粱 各式Phi Ta Khon節慶用品模型，筆者攝於蓬猜寺鬼面節民俗館

Photo Credit：張雅粱 少年解說員為觀光客說明蓬猜寺特色，筆者攝於蓬猜寺

細想起來，Phi Ta Khon成為觀光節慶不過是近二十年的事，除了受到地方政府支持外，最重要的改變是它的頭銜從地方節慶轉為國家文化資產。2012年時，我曾訪問當時的丹塞鄉長，他告訴我：「對於Phi Ta Khon，官方是支持的，它是獨特的文化，可說是黎府的特色。」訪談當下，Phi Ta Khon的能見度並不高，或許是鄉長的願力促動了某些能量，隔年，Phi Ta Khon就以偏鄉之例，成功收錄進《2013年泰國無形文化資產名錄》(มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ ๒๕๕๖，The National ICH List，2013)，成為泰國國家級文化資產，知名度急速竄升，「國家無形文化資產」這個頭銜，讓Phi Ta Khon的在地性足以被辨識，它成為了黎府的特色，也是泰國獨具的文化資產。

2020年後，全球疫情緊繃，但接連兩年，Phi Ta Khon都沒有因為疫情嚴峻而停辦，這主要是因為當地人相信「丹塞大功德節」具有消災驅疫的功能，能在酷熱的6月裡，為他們帶來身心靈的平安。所謂安魂安心，大概是我這些年對丹塞文化的一些觀察心得。

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