想靠人口紅利支撐「雙循環經濟」，習近平的市場自由化承諾口惠而實不至

COVID-19疫情進入到下半場，經濟順利復甦是各國卯足全力的目標，只是，過去一年半的疫情肆虐，全球經貿形勢已有了改變，甚至在美國總統拜登（Joe Biden）上台後，試圖建立以美國為主軸的供應鏈及乾淨能源產業模式，加上歐洲議會暫停了《中歐全面投資協定》（China-EU Comprehensive Agreement on Investment），日、韓等國也紛紛向美國靠攏，G7、北約及歐盟也都採取和美國同一陣線的抗中路線。

很顯然，國際政經板塊似有轉變的跡象，那個素有「世界工廠」、「人口紅利」之稱的中國不再獨佔鰲頭，對中國經濟發展來說，恐將步下神壇沒有過去那麼神通廣大。

雙循環要擴大內需，人口紅利恐不太中用

中國內部經濟發展也出現逐漸緩降的成長趨勢，在2016年開始，中國平均每年的經濟成長率都比前一年少約百分之一，「L型經濟」發展逐漸成了新常態，而不是過去每年不斷追高成長率的氣勢，許多仰賴中國人口紅利及優惠政策的企業紛紛出走，轉向東南亞地區開闢新的投資根據地。

此外，美國前任總統川普（Donald Trump）上台後便展開與中國的經貿戰及科技戰，在去年疫情開始蔓延後，中國歷經「停產停工」的過程，習近平便喊出「雙循環經濟」，以力圖在國際形勢對中國不利的大環境下重新帶動中國經濟發展。

所謂的「雙循環經濟」包括了國內及國際的循環模式，表面上看似顧及整體經濟面向，但實際上，習近平主要是要將中國經濟重心向內轉，尤其全球疫情仍混沌不清，國際市場需求又有疲軟的現象，中國若要維穩經濟運行就必須自求多福，不仰賴國際市場，而是要好好發揮「人口紅利」的作用這包括促進內需來提高消費市場，同時針對產業升級部分則是要讓科技研發能自力更生。

然而，問題在於，中國改革開放開始，產業轉型幾乎是跳級式轉換，從資金到技術很大程度仰賴外國企業引進，現在要完全切割恐怕不太容易。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於去年一整年受到疫情的衝擊，以至於多數國家的經濟成長多呈現快速跌落的情況，而進入疫情的下半場，倘若疫情回穩且經濟能順利復甦，以去年低成長的發展速度，今年要達到高速增長的結果並不困難，也因此，「世界銀行」（World Bank）及「國際貨幣基金」（IMF）分別預測中國今年經濟成長為8.5%及8.4%。

不過，中國內部依舊存在產業轉型及經濟結構的問題，這也解釋了為何去年中國國務院總理李克強提出「消費堵點」的概念；換言之，「人口紅利」不一定能帶動「擴大內需」，反而在經濟下滑後，中國總體經濟背後深藏的社會經濟問題一一表露出來：財富過度集中在少數，而多數的人口卻無法展現消費所帶來的紅利。

政府介入經濟護黨慶，市場自由化淪為空話

值得關注的是，中國經濟發展的慣性，推動「雙循環經濟」必須透過政府力量來支撐，無論是促進國內消費，或是提高市場創新及支持科技研發，政府的手勢必要介入，一直以來，中國的政府與市場界線都是模糊不清，以致於有國家機器過度干預市場的問題，這不但會抑制經濟活力，更是其他國家詬病的地方。

此外，中國國內消費支出呈現疲軟的現象，這除了是來自通貨膨脹壓力下物價攀高的影響之外，還有政府嚴控金融市場限制資金流動，進而導致消費者信心不足，消費行為趨於保守，消費萎縮是為了避開不確定的風險，加上國際市場對中國產品的需求有減少的現象，可以說，中國雙循環經濟的效益並不顯著。

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事實上，中國工業生產也沒有想像中的樂觀，由於國際供需變化及市場對中國產品的需求回落，「Made in China」已不再一枝獨秀，再加上近期進口至中國的主要原物料、大宗商品價格又上漲，中國內部企業的生產利潤因而下滑，不得不選擇暫時停工，或放慢生產速度來因應國際供需下滑的影響，那麼過去具規模的產能勢必受影響，民眾的收入也會有減少的結果。

然而，這樣的現象將會有惡性循環的問題，產能下降將可能導致物價攀升、企業虧損及收入減少，進而衍生出消費乏力的問題。

「雙循環」還有「國際循環」的動能，不過這正也是中國最為擔心的地方，今年下半年各國經濟將可能順利回溫，而過去中國消費品所依賴的歐美市場，能否慧堅若磐石般繼續進口購買則仍是未定數，況且全球供應鏈正在變動，以美國為首的先進國家將連成一線，中國雙循環恐怕會有卡關的問題。

持平而論，中國經濟常被國際社會批評政府過度干涉市場，控訴這是不公平的市場競爭，如今，中國內需消費仍是風雨飄搖，中共又要大肆慶祝建黨一百年，勢必會傾國家之力來維穩國內政經形勢。而隨著介入市場的動作越來大，勢必也將引起其他國家批評，更證明了習近平所說的市場自由化承諾，根本是口惠而實不至。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航