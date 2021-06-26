來自九州道地的豚骨味，「社交距離始祖」一蘭拉麵為何受到台灣人喜愛？

文：鄭仲嵐

連續312小時排隊熱潮

台灣台北市東邊的信義區，是在1990年代後急速成長的新開發區。商業高樓林立外，也有不少高級餐廳，進入夜晚，更是景致迷人，宛如東京都內六本木鬧區。

當中的某間商業大樓的一樓店面，不論白天或夜晚，總是擠滿排隊人潮，即便在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的疫情當下也是如此，來自日本九州福岡的豚骨拉麵「一蘭」，始終人氣不墜。

一蘭拉麵的台灣首間分店，在2017年6月15日開幕，從當天起就創下長龍排隊人潮，讓日本官方也相當訝異。「我們創下312小時連續排隊的紀錄，都沒有斷過」一蘭台灣分公司公關，35歲的林宛瑩跟記者如此回憶。

為了應付排隊人潮，一蘭又在2018年6月，距台北首間店的300公尺處開設另一間分店。林宛瑩坦言，雖然開兩間店，但是平日用餐時間也需要排2到3小時、假日甚至要到5到6小時。

在2020年，因為受到疫情影響，人潮一度略微衰退，但後來政府防疫出現效果，人潮又慢慢回來。

至今，一蘭拉麵已經成為台灣人在品嚐日本拉麵時最受歡迎品牌。不過，來自九州道地的豚骨味，為何會受到台灣人如此歡迎？或許跟飲食習慣有相當大的關係。

台灣與福岡都愛豬肉味

提到台灣的美食，不外乎就是滷肉飯與牛肉麵。牛肉麵是在二戰後經由外省人（戰後從中國跟蔣介石移居來台的人）發明而來，而滷肉飯則是台灣發祥的食物，其他包括切仔麵、陽春麵、早期的豬油拌飯等，都是以豬肉為基底的飲食。

同樣在日本的九州，悠久的豬肉飲食文化也與福岡密不可分，豚骨拉麵跟腸鍋可以說是當地最道地的菜色。筆者在2008年留學福岡時，首次吃到豚骨拉麵就有一見如故之感，就此展開豚骨拉麵巡禮，一年的留學中吃了約30多間。甚至有時一週會光顧一蘭兩次。

一蘭的公關林宛瑩表示，豚骨在台灣的接受度相當高，也和台灣人喜歡雞、豬等動物熬煮的湯頭有關。傳統上台灣人也喜歡濃醇的雞湯，因此相較醬油、味增等以植物或魚骨熬煮的湯頭，豚骨讓許多台灣人有熟悉感。

在福岡，傳統的豚骨拉麵主要分「久留米」與「長濱」兩種派系，各有其不同之處。往往走進傳統老店內，一陣濃郁的長年豚骨味道就撲鼻而來，連白色牆壁上都有點微黃，彷彿累積了幾十年的精華。對在地人來說雖然習以為常，但對女性顧客或是外縣市的人來說，太重的味道卻會讓人有點卻步。

而一蘭在推廣豚骨拉麵上，改善了過往的店內味道濃厚的問題、並且在改良後呈現更容易被接受的豚骨味，進而從福岡拓展到全日本。筆者留學時，全日本的一蘭不到20間店，但現在已經來到85間店。隨後一蘭也進軍世界，在香港、美國紐約等開設分店，2017年進軍台灣，並把一蘭獨有的特色介紹到當地。

福岡豚骨拉麵一蘭的台灣一號店｜Photo Credit: 鄭仲嵐 / nippon.com

社交距離始祖與替玉文化

說到一蘭店面的獨特性，莫過於「味集中座位」，吧台上一個一個用隔板分離的座位，讓每個人都可以專心品嚐拉麵，這種方式在日本也是獨創。在台灣開分店時，同樣帶給台灣人刺激。

「這邊好像K書中心」，林宛瑩回憶曾經接到台灣客人這樣反應，還有客人會把行李掛在水龍頭上。每位客人都必須獨自用餐，因此許多台灣人結伴而來時，都必須分開吃。「台灣人喜歡兩、三個人一起來，日本經常是一個人來吃拉麵」林宛瑩表示，台灣人吃拉麵喜歡團體行動，因此當初偶爾會被抱怨不能聊天。

不過在全世界陷入冠狀病毒疫情後，用餐不方便說話，台灣人在一蘭也更為適應單人用餐。當年創立「味集中座位」的一蘭，意外變成「社交距離始祖」，如今台日的各家飲食店面都紛紛設置壓克力隔板。

另一個台灣人當初花時間適應的，則是「替玉」制度。替玉即是加麵的意思，在吃完豚骨拉麵後留下湯，追加的麵條即是「替玉」。筆者當初留學福岡時，因為不懂意思，在點麵之後立刻點替玉，曾被店員回「替玉是之後才會給的」而鬧了笑話。

同樣的，「替玉」制度也讓台灣人適應了一陣子。林宛瑩回憶，當初有客人把湯都喝完了才叫替玉，對不能加湯相當苦惱。加上一蘭特有的制度，加麵條時要將特製的碟子放在按鈕上，等待發出音樂聲時才算追加等，都讓台灣人驚奇。後來公司也製作宣傳單，將其貼在座位上近一步說明後，才開始達到宣傳效果。

總公司的品質堅持與把關

飄洋過海來到台灣，一蘭的價位當初讓許多台灣人感到吃驚，原先在日本就是屬於偏高價位的拉麵，來到台灣也逼近300台幣。就價位來說，可以在台灣吃一頓平價西式料理。

林宛瑩則說明，可以理解台灣人的想法，「我們的湯頭是每天從日本直送過來，因此成本真的比較高。」日本各地分店亦是如此，為了達到跟本店一樣的水準，總公司嚴格控管品質，湯頭送到各分店後也不能加水或任何加工，加熱完畢後連水蒸氣都必須保留，也算是湯頭的一部分。

除了原汁原味外，總公司當初在挑選地點上也相當不同，林宛瑩說：「當初公司考慮過西門町、永康街、東區等，但為了跟商圈有所區別，最後選擇信義區。」就如同美國或歐洲等餐廳進軍日本時，往往也會選擇六本木、銀座等先開店。

「台灣客人來這邊會有種上餐廳的感覺」，另一位一蘭台北公關蔣怡璉補充。林宛瑩則說，有時吃拉麵對台灣人來說會變成約會行程，想好好聊聊。但在日本，吃拉麵就是簡單、迅速，跟速食料理一樣，20分鐘內就簡單解決，補充能量。

台灣是疫情下盈利店面

從2017年首間店開幕至今，一蘭在台灣獲得亮眼的成績，在開幕兩年就達成150萬來客量，2021年2月時已經逼近350萬，「日本對台灣分店的評價非常好，也很高興台灣人願意接受豚骨拉麵味道。」

相較於其他拉麵品牌，一蘭是「一款定勝負」，只賣一種拉麵，卻意外獲得台灣人喜愛。而紐約的分店則是受到冠狀病毒疫情影響、香港的分店在反送中運動後出現業績下滑，2020年沒有太多政治問題與疫情干擾的台灣，成為日本相當重視的新市場。

林宛瑩表示，現在日方也在積極考慮台灣其他縣市，包括新北市、台中、台南及高雄等都是未來考量。未來拓展其他地方的分店時，如何維持推廣豚骨拉麵文化與一蘭的系統成為台北公司的業務，「我們每天都在想標語跟宣傳方式」她笑說。

特別是福岡人以往愛吃較硬的麵條，最硬麵條稱為「Barikata」。台灣人吃慣一般硬度的麵條後，也願意嘗試吃更硬的麵條。吃完後也很樂意買一蘭的伴手禮回去給家人朋友，這也是一蘭來到台灣推廣豚骨拉麵後，慢慢給台灣人的潛移默化。

「希望大家來到信義區想到一蘭，想在台灣吃豚骨拉麵就想到一蘭」林宛瑩說出未來一蘭持續奮鬥的目標。來自福岡的特有飲食，在異鄉台灣取得不凡的成績後，將來的5年內還有更長遠的抱負。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航