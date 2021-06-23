「走過26年，美好的仗打完」《蘋果》宣布明日出版最後一份後停刊

《蘋果日報》今（23）日再有一人涉國安法被捕，消息指是社論「蘋論」主筆「李平」（筆名）。壹傳媒提早舉行董事會，宣布《蘋果日報》明（24）日出版最後一份後將不再營運。《蘋果》又在網站發文告別：「走過26年，美好的仗打完，《蘋果》今日寫下它的最終章，告別香港。」

警務處國家安全處繼上周四（17日）派出500名警員搜查蘋果日報大樓，拘捕壹傳媒集團及《蘋果日報》5名高層，今晨在將軍澳區再拘捕一名55歲中國籍男子，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，該男子現在將軍澳警署扣查中。警方在新聞稿中表示，相關行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

多間傳媒引消息報導，被捕人為《蘋果日報》主筆楊清奇，筆名「李平」。李平不時在《蘋果日報》社論「蘋論」署名撰寫文章。昨晚10時，「蘋論」發佈李平的社論，名為《不要天快亮還尿床一泡 》。

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而壹傳媒周一（21）表示，董事會會在周五決定《蘋果》去向，消息指員工傾向停運。不過，今日再出現拘捕事件後，董事會又再立即開會，公布《蘋果日報》不遲於本周六出版最後一期，電子版也不遲於當晚深夜11時59分停用。壹傳媒表示，感謝讀者長久真誠的支持，以及一眾記者、職員和廣告商26年來的承諾。

《蘋果》下午4時隨即發表新聞稿，指管理層根據壹傳媒集團董事局的公佈，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，明日出版的將是最後一份實體報紙，網站亦將於午夜後停止更新，壹傳媒集團稍後公布員工離職安排和訂戶的詳情。《立場》引消息指出，《蘋果》目標明日印刷100萬份。

《蘋果日報》今日下午開始在網站刊出回顧文章，其中一篇題為「走過26年 美好的仗打完 與讀者一同編寫《蘋果》的最終章」，由呂麗嬋署名撰寫，提到「走過26年，美好的仗打完，《蘋果》今日寫下它的最終章，告別香港。⋯⋯儘管結局不如人意，儘管萬般不捨，但試著努力活下去、堅持與香港人同行的決心，26年來從沒改變。」

文章又向讀者致謝，「感謝每一位高舉支持《蘋果》標語的讀者，感謝每一位深宵在報攤苦候報章送來的朋友，這個最終章，是由讀者和我們一同編寫，縱有遺憾但感恩。」

文章回顧《蘋果》歷年爭議大小事，包括記者的辛酸，以及曾踢爆的政治黑幕，同時也坦承也曾有做錯的地方，如常被「反蘋」人士重提的陳健康事件。文章最後留下感言：

「告別年年六四頭版燭光映照、歲歲七一大字標題維園見，《蘋果》並不完美，但容不下《蘋果》的香港，會是一個怎麼樣的香港？面對眼前的高山，也許難言樂觀，但請相信黑暗過會是晨曦，能同行走上26年難能可貴，儘管步履蹣跚，但美好的仗打完，停下來的姿勢，也可以很美。感謝每一位在此相遇的《蘋果》讀者，這個最終章，是和你們一同編寫，從這個角度看，也許就再沒遺憾。共勉。」

《港台》報導，有《蘋果日報》員工下午繼續上班，有馬經版的高級編輯表示，今晚有賽事，會如常工作，並打算工作至最後一刻。蘋果大樓外也有不少市民前往拍照，但現時除員工外，其他人不得進出蘋果大樓。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 不少市民帶花前往蘋果大樓悼念，又向員工遞上卡片打氣。

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《壹週刊》同告別讀者

另外，壹傳媒旗下的《壹週刊》，今日亦在社交媒體表示要告別讀者。壹週刊社長黃麗裳在Facebook發表「告別壹週刊讀者一封信」，她指壹週刊成功由紙媒轉型到網媒，由蝕變賺，也不斷創收視高峰，但直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前。對於有同事捨不得，仍存一絲希望，她只狠狠劈頭一句：「別存幻想！」她向同事喊話：「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」

壹傳媒上市地位

壹傳媒屬上市公司，香港股票分析師協會主席鄧聲興今在港台《千禧年代》表示，如《蘋果日報》停運，有機會導致壹傳媒沒有足夠業務、維持上市地位，屆時交易所有機會將公司除牌。他解釋，《蘋果日報》及動新聞作為壹傳媒的主要業務，佔其收入比例相當大，如相關業務停止，交易所可能會判斷公司沒有足夠業務支撐上市地位。而當公司失去上市地位後，投資者不可交易持有的股份。

鄧聲興認為，目前小股民保障自身利益的角色較被動，但可以主動請求證監會介入，要求公司披露未被凍結資產的詳情。鄧聲興認為，現階段壹傳媒復牌難度高，繼續營運機會低，公司需要考慮如何保存現有資產，萬一面臨清盤，可以盡量保障投資者的利益，「盡量保存公司資產，希望可以分到最後都仲有。」

李家超：調查包裝成基金的個案

保安局長李家超接受商業電台專訪時說，當局正調查支持違法活動的資金，包裝成基金的個案，會適時採取行動。李家超指，有支持違法活動的資金，包裝成基金，並以媒體、藝術、刊物等形式宣揚「港獨」，當局正在調查部分個案。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex