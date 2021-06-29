《原來，食物這樣煮才好吃！》：加熱啟動「梅納反應」，賦予食物有層次感的口味與令人愉悅的香氣

文：BRYAN LE

【C1 烹飪基礎】

Q9：為什麼食物會變褐色？

A：因為「梅納反應」所致。

科學原理

褐變是神奇的化學反應，賦予食物有層次感的口味與令人愉悅的香氣。食物褐變反應在所有高溫烹飪中都很重要，例如烤、煎封、烘焙。依據不同的化學反應，食物褐變有兩種不同的方式，包括：梅納反應及焦糖化。梅納反應中，當食物加熱時，表面的某些胺基酸與單醣交互反應產生風味化合物，每一種化合物又能進一步與脂肪或其他胺基酸產生反應，製造數百種化合物。許多化合物可以大量吸收光線，也就是烹飪過程中食物轉為褐色的原因。此反應由路易斯．卡米拉．梅納（Louis-Camille Maillard）命名，他在一九一二年率先確定了胺基酸與單醣間的關係，才使眾人注意到這個新發現。

梅納反應是許多美妙香氣的基礎，香料公司由此再創造天然或人工香料。梅納反應與不同胺基酸也會產生不同的香氣，舉例來說，要製造肉類風味最簡單的方式，就是加熱半胱胺酸與葡萄糖數小時，而其他胺基酸與糖可以結合為焦糖、烘焙咖啡、巧克力、蔬菜湯的風味。含有胺基酸及單醣並結合的食物，是產生梅納反應的理想食物，包括麵包、洋蔥、馬鈴薯、肉類。

Photo Credit: 聯經出版

你可以這樣做

若要啟動梅納反應，食物必須被加熱至攝氏137度至149度，這就是食譜通常要求烤箱溫度必須高於攝氏177度的原因。如煎封或炙烤等高溫烹飪法，可以很快讓表面溫度升高，甚至超越梅納反應所需之溫度，就可以快速烹煮食物且避免燒焦。梅納反應也能在攝氏138度下發生，但速度將慢許多。

Q10：為什麼食物會焦糖化？

A：因為食物中的糖和胺基酸（或蛋白質）產生交互作用所致。

科學原理

梅納反應與焦糖化不同，焦糖化需要糖和胺基酸或蛋白質產生交互作用，因此焦糖化的重點就是糖。焦糖化發生於糖被加熱，直至分解為新的香氣分子，即製造出深受喜愛的花生糖、烤布蕾、焦糖化洋蔥顏色及風味的關鍵。產生焦糖化風味最重要的分子就是麥芽醇（焦糖味）及呋喃（堅果味）。不同的糖會在不同溫度產生焦糖化，果糖通常存於水果、洋蔥、玉米糖漿、蜂蜜、軟性飲料中，會於攝氏110度時發生焦糖化；葡萄糖及蔗糖（餐用砂糖）則於攝氏160度產生焦糖化。若有蛋白質或胺基酸來源，梅納褐變反應及焦糖化可以同時發生。

你可以這樣做

焦糖化是於充滿糖分的食物及甜點中，製造堅果及焦糖香最重要的步驟。降低酸鹼值至7以下可加速發生焦糖化，只要加入酸性物質如檸檬汁或酒石酸（塔塔粉）即可。酸性物質有助於催化蔗糖（餐用砂糖）與水的反應，形成葡萄糖及果糖，更進一步分解為焦糖香氣化合物。

Q11：是否能增加梅納反應（褐變）的發生？

A：可以，調高溫度或增加酸鹼值皆可。

科學原理

梅納反應完全取決於酸鹼值，鹼性食物比酸性食物更容易褐化。然而，因梅納反應發生，產生了酸性風味化合物，使梅納反應（及褐變）隨著酸度上升而減緩，此情況的原因是隨著酸鹼值降低，胺基酸變得越來越無法與糖發生反應，一旦除去酸性，梅納反應就會持續大量產出更多風味化合物。減低食物酸性最簡單的方式，就是在食譜中加入小蘇打、鹼，便能提高酸鹼值。這就是為什麼你會在烘焙食譜中看到泡打粉及小蘇打─泡打粉可以幫助發酵，而小蘇打則是促進褐變與協助再次發酵。

另一種加快梅納反應的方式是，添加游離胺基酸與特定糖類於食物中。大多數廚房易取得的游離胺基酸來源是蛋白，烘焙食譜中經常要以打發蛋白輕刷麵團，就是要靠梅納反應製造美味、褐色的外皮。添加糖類也可以推動梅納反應，例如葡萄糖、果糖、乳糖，更常見的來源如玉米糖漿、汽水、牛奶、蜂蜜、龍舌蘭糖漿。

溫度也是另一個促進梅納反應的重要因素。幾乎與所有化學反應一樣，增加溫度可以促進梅納反應的發生率，加速梅納褐變最簡單的方式就是提高溫度，但只能在一定程度中起作用。根據料理實驗室（The Cooking Lab）創辦人兼獲獎書籍《現代主義烹調》（Modernist Cuisine）共同作者納森．米佛德 （Nathan Myhrvold）所說，梅納反應的理想溫度在攝氏138度至179度間。

透過煎封會很快地將牛排的表面溫度提升至梅納反應所需溫度，幾乎瞬間就能發生褐變。但是，食物燒焦通常發生於攝氏179度，會產生苦味化合物，因此不建議煎封時間過久。同樣需要留意的是水的存在（例如烤箱燉烤）也可能干擾食物溫度，無論周圍溫度如何，最好維持在水的沸點，即攝氏100度。

你可以這樣做

根據詹姆斯比爾德獎（James Beard Award）獲獎料理書籍《鹽、油、酸、熱》（Salt, Fat, Acid, Heat）作者莎敏．納斯瑞特（Samin Nosrat）的說法，如果你想快速發生褐變，可讓食物有酥脆邊緣後再加鹽，或是提前加鹽，並用紙巾拍乾食物後再放入鍋裡。鹽會吸收食物表面的水分，水分就會阻礙梅納反應發生。烤或炒蔬菜、肉類時在每一片之間留有空隙，就能讓阻礙梅納反應的蒸氣離開鍋子。撒一點小蘇打在肉及蔬菜上可以加速褐變，讓胺基酸更容易發生反應。

Q12：酒精會在烹飪時揮發嗎？

A：部分可以，但無法完全揮發。

科學原理

需要酒精的食譜中，例如瑪莎拉雞中的葡萄酒，你通常被指示加入酒精，然後燉數分鐘以便「燒掉酒精」。但是，美國農業部（USDA）研究發現，即使你讓食物這麼燒過，甚至直接在食物上點燃，也只有25％酒精會在此過程中揮發。要蒸發餐點中大量酒精的唯一方法，就是長時間慢燉。同樣是美國農業部的研究發現，酒精揮發需長達2.5小時的慢燉，但只有4％∼6％的酒精會揮發。

你可以這樣做

如果你想得到一份無酒精的料理，最好一開始就使用無酒精葡萄酒、啤酒或其他飲品。

書籍介紹

本文摘錄自《原來，食物這樣煮才好吃！：從用油、調味、熱鍋、選食材到保存，150個讓菜色更美味、廚藝更進步的料理科學》，聯經出版

作者：BRYAN LE

譯者：王曼璇

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬