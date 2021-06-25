2021/06/25,
藝文

《About Time》：情之一字，所以維持世界

《About Time》：情之一字，所以維持世界
圖片來源：電影《About Time》劇照

我們想讓你知道的是

《About Time》前半部交代相戀結婚，後半則著重家庭。人世間的相聚，始於愛情，終於親情。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

如你能回到過去，會選擇哪一刻，又希望改變什麼？抄寫六合彩頭奬號碼，不想再努力了；祈求天地放過一雙戀人，希望修成正果；立下不世功業，名留青史，天下無雙？

電影《About Time》（港譯「回到最愛的一天」／台譯「真愛每一天」）開幕，柔和的鋼琴聲響起，伴隨男主角娓娓道來的獨白，溫馨的天倫之樂。二十一年以來，一家五口每天聚餐喝荼，海灘玩樂，片石打乒乓球，如斯美好。鏡頭向我們預告了，親情將是故事的主軸。

親情容易老套，濫調陳腔，必須創新，別出心裁。主角Tim的父親，告訴他，家族的男性都能回到過去。父親否定名利追求，祖父多錢，卻沒有朋友和愛，活得悲慘。什麼才是最重要？青少年說，女朋友。

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圖片來源：電影《About Time》海報

《幽夢影》曰：「情之一字，所以維持世界。」Tim視情至上，浪漫專一，貫穿電影故事。一曲《How long will I love you》，天長地久。地鐵那幕，固定空間，卻濃縮了兩人甜蜜。都市人群來來去去，雙眸始終看著摯愛。

假若愛情是主線，結婚大可happy ending，完成了Tim的願望。《About Time》訴說的，不止於此，前半部交代相戀結婚，後半則著重家庭。人世間的相聚，始於愛情，終於親情。

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圖片來源：電影《About Time》劇照

回到過去並非萬能，每一次都是取捨抉擇。挽救劇場的演出，卻失去和情人的相遇；選擇改變妹妹的情路，嬰兒竟由女變男。其實，just like for everyone else，恰和你我一樣，經由不同的選擇，構成人生。

有了取捨，於是困難，生出喜怒哀樂。家庭建構人生，由個別的我，到群體的家，兩人結合生兒育女，乃甜蜜的義務。主角無法天地任我行，隨意回到過去，皆因必須為他人負責。

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圖片來源：電影《About Time》劇照
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圖片來源：電影《About Time》劇照

主角妹妹，情困嗜酒，撞車意外險死。Tim試圖改變她的過去，最後卻發現此路不通。真正的良方，人生必須自救，在醫院陪伴妹妹渡過日與夜，讓她說出：我要離開渣男，不再醉酒，穩定工作。

電影最為感人的情節，乃父親患上癌症。他無法回到更早，改變過去，同樣是為了子女。I never said we could fix things，不為，非不能也。父親擁抱死亡，皆因已從家庭感悟意義，這是他面對生命課題，寫下的答案。

父親告訴Tim人生秘密，即是活在當下，每天重來一遍，發掘日常，各種動人之處。就像那位開心善忘的舅舅，什麼都遺忘了，但永遠記得Tim父的愛。或許，我們每天都在穿越時空，卻非人人都懂得親情。

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圖片來源：電影《About Time》劇照

Into my arms，父子深情，最難告別。Tim即將迎來新生命，不能回到過去，再見父親。無數來回的乒乓球，朗讀狄更斯的文句，最後一次，再度回到孩童時，漫步沙灘，攜手和放開。

由父親的兒子，到別人的父親，循環不息。《About Time》的結束，恰和開首呼應，不一樣的時空，但那種天倫之樂，多相似。那柔和的鋼琴聲，再度響起《The Luckiest》。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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