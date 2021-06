《About Time》：情之一字，所以維持世界

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

如你能回到過去,會選擇哪一刻,又希望改變什麼?抄寫六合彩頭奬號碼,不想再努力了;祈求天地放過一雙戀人,希望修成正果;立下不世功業,名留青史,天下無雙?

電影《About Time》(港譯「回到最愛的一天」/台譯「真愛每一天」)開幕,柔和的鋼琴聲響起,伴隨男主角娓娓道來的獨白,溫馨的天倫之樂。二十一年以來,一家五口每天聚餐喝荼,海灘玩樂,片石打乒乓球,如斯美好。鏡頭向我們預告了,親情將是故事的主軸。

親情容易老套,濫調陳腔,必須創新,別出心裁。主角Tim的父親,告訴他,家族的男性都能回到過去。父親否定名利追求,祖父多錢,卻沒有朋友和愛,活得悲慘。什麼才是最重要?青少年說,女朋友。

《幽夢影》曰:「情之一字,所以維持世界。」Tim視情至上,浪漫專一,貫穿電影故事。一曲《How long will I love you》,天長地久。地鐵那幕,固定空間,卻濃縮了兩人甜蜜。都市人群來來去去,雙眸始終看著摯愛。

假若愛情是主線,結婚大可happy ending,完成了Tim的願望。《About Time》訴說的,不止於此,前半部交代相戀結婚,後半則著重家庭。人世間的相聚,始於愛情,終於親情。

回到過去並非萬能,每一次都是取捨抉擇。挽救劇場的演出,卻失去和情人的相遇;選擇改變妹妹的情路,嬰兒竟由女變男。其實,just like for everyone else,恰和你我一樣,經由不同的選擇,構成人生。

有了取捨,於是困難,生出喜怒哀樂。家庭建構人生,由個別的我,到群體的家,兩人結合生兒育女,乃甜蜜的義務。主角無法天地任我行,隨意回到過去,皆因必須為他人負責。

主角妹妹,情困嗜酒,撞車意外險死。Tim試圖改變她的過去,最後卻發現此路不通。真正的良方,人生必須自救,在醫院陪伴妹妹渡過日與夜,讓她說出:我要離開渣男,不再醉酒,穩定工作。

電影最為感人的情節,乃父親患上癌症。他無法回到更早,改變過去,同樣是為了子女。I never said we could fix things,不為,非不能也。父親擁抱死亡,皆因已從家庭感悟意義,這是他面對生命課題,寫下的答案。

父親告訴Tim人生秘密,即是活在當下,每天重來一遍,發掘日常,各種動人之處。就像那位開心善忘的舅舅,什麼都遺忘了,但永遠記得Tim父的愛。或許,我們每天都在穿越時空,卻非人人都懂得親情。

Into my arms,父子深情,最難告別。Tim即將迎來新生命,不能回到過去,再見父親。無數來回的乒乓球,朗讀狄更斯的文句,最後一次,再度回到孩童時,漫步沙灘,攜手和放開。

由父親的兒子,到別人的父親,循環不息。《About Time》的結束,恰和開首呼應,不一樣的時空,但那種天倫之樂,多相似。那柔和的鋼琴聲,再度響起《The Luckiest》。

