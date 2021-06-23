中火跳審查靠行政院發「特照」解套？台中電廠「煤轉氣」五大爭議一次看

台中市政府與經濟部再因中火槓上。行政院昨（22）日正式核發台中發電廠燃氣機組的特種建築物執照（簡稱特照），讓「卡」在台中市政府都審15個月的計劃得以進行，預計在2026年前新增2部燃氣機組。今日遭台中市政府開記者會反擊，以5點痛批中央突襲，並堅持中火必須「先拆後建」。

台中電廠現有10部燃煤機組，裝置容量共5500MW，是全台最大的發電廠。為推動增氣減煤，台電規畫於台中電廠新建2部燃氣機組，新機組完工後，再依序將4部燃煤機組轉為備用，採「先建後拆」，不過台中市、彰化縣、南投縣批評台電變相擴建中火，恐加劇空污排放，堅持應「先拆後建」。

台中電廠新增2部先進燃氣複循環機組，原定今年下半年動工，但此「增氣計畫」停在台中市政府都審，已達15個月。內政部營建署經審查後，確認此計畫免經都市設計審議程序，由行政院發給特種建築執照，台電則啟動簽約程序，預計2部然氣機組將分別於2025年、2026年上線。

台電也承諾，為了滿足台中市民「以氣換煤」的期待，待燃氣機組順利上線後，台電願於2026年啟動拆除2部燃煤機組、1根煙囪，加速煤轉氣及供電能力。

不過，台中市長盧秀燕今日上午10點召開記者會，痛批經濟部、台電違法擴建中火，5根煙囪變成7根，成為全世界最大的火力發電廠，也批評台中市政府是依法審查，哪有「審查到一半，申請者逕自推翻審查，私下找營建署開後門拿特照？」

針對盧秀燕提出的5點質疑，經濟部稍早也發布新聞稿，逐一回應。

一、通霄電廠可以先拆後建，為何台中電廠不行？

台中市政府表示，市府從未反對用燃氣機組替代老舊燃煤機組興建，而是明確主張「先拆再建」，拆除老舊燃煤機組，再建燃氣機組，不讓5根煙囪變成「7根煙囪」，痛批苗栗通霄電廠能先拆後建，台中電廠為什麼不行？

經濟部說明，通霄電廠跟台中電廠機組類型不同、設計使用的年限也不同。舊的通霄電廠燃氣複循環機組運轉年限為30年，在2017年除役時已經運轉了34年，因為超過運轉年限才除役拆除。台中電廠機組的使用年限則為40年，至今仍未達機組使用年限。

經濟部也說，通霄電廠也不是先拆後建。通霄燃氣新機組是在2015年施工，2018年 - 2020年陸續商轉，屬於先建新機組，並在舊機組使用超過壽齡後，才進行先建後拆、邊建邊拆的模式。

二、為何能繞過地方審查，由中央發一張「特照」就好？

台中市政府稱，中火在台中增加2部機組，地方政府不用審查嗎？哪有地方審一半，中央政府卻獨裁極權發一張特照就好？什麼叫民主？中央這樣做台中人能接受嗎？

經濟部表示，台電的電廠用途與構造都不同於一般建築物，因此循慣例，依照《建築法》第98條及「內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則」規定，申請行政院核發特建許可。

《聯合報》報導，據規定，中火要符合特種建築物申請條件須為「涉及國家機密」、「因用途特殊，適用建築法確有困難」、「因構造特殊，適用建築法確有困難」等5類建築條件之一。台電及營建署均表示，中火是因「用途特殊」、「構造特殊」2項建築條件才得以申請許可。報導中提到營建署官員表示中火申請特種建築許可並非特例，舉凡林口電廠、大林電廠等電廠或重大建設，都依據《建築法》第98條申請特照。

三、為何都審參與到一半才說不必經過都審？

台中市政府表示，中火依法提出申請都市設計審議，中市府也依法審查，哪有審查到一半，申請者逕自推翻審查，私下找營建署開後門拿特照，不但破壞法治，台中人更不能接受。

經濟部說明，台中市府要求台電應該進行都審，基於尊重地方政府，台電配合在2020年3月針對台中電廠燃氣機組申請特照計畫提出審議。不過，這中間歷經7次要求補件卻不進行實質審查，卡關15個月。經濟部也指出，後期的都審內容甚至重提許多已在環評通過的項目，例如，要求限制全廠用煤量，或要求興建小型焚化爐，顯然不符合都審原意。

經濟部表示，因為被多次卡關，台電才再次請示都審的中央主管機關營建署。

營建署表示，實施都市設計審議的範圍與項目，依法應於都計法施行細則或細部計畫中明定，但此案中，台中市政府當時是以簽奉市長核准方式，於2019年12月4日公告「台中港港埠專用區重大建設認定標準表」，將台中電廠所在區域列為都審範圍，但並未依法定程序納入細部計畫書，不符合《都市計畫法》規定，該認定表甚至追溯至2019年5月9日生效，更不合理。

此外，台中市政府在2018年1月16日僅以公文函覆台電公司「應自行檢視是否符合公有建築物的審議標準」；台電公司依市府所訂的「台中市公有建築應送都市設計審議委員會審議要點」檢視後，確定本案並非屬需送審之工程。但市府後於2019年6月6日要求台電公司送審，已明顯超過法令規定的要求。

四、台中電廠已可減煤四成，10部機組為何不能先拆2部？

經濟部表示，中火自2020年起已達成減煤4成，而用煤量是藉由全年彈性調度來滿足供電，在夏季尖峰時，中火承諾最多運轉9部機，若如中市府所說，先拆除2部機組，只有8部機可發電，將立刻削減夏季供電能力，造成供電衝擊。

五、台中電廠有10部燃煤機組，台中人提供全國最大供電量？

台中市政府表示，中火是全台最大電廠，現有10部燃煤機組，一直負擔全台供電網，代價是中部人「用肺發電」，民眾已多次發出怒吼，現在中央超越法律，明許中火「再增建」，越蓋越大將成「全球最大火力發電廠」。

經濟部則表示，台中電廠早已不再10部燃煤火力全開，而是輪流運轉，也強調台中用電逐年成長，2020年的用電量已經達到330億度，已經超過台中電廠發出的279億度，台中市的用電量的確是全國最高的縣市。

經濟部長王美花也表示，經濟部跟中市府對於以氣換煤，減煤減空污的立場一致。雙方是「同中存異」。過去雙方的分歧在於，經濟部希望可以先讓燃氣上線後，燃煤再除役，中市府希望先拆除燃煤機組，再讓燃氣上線，雙方有不同的看法。

王美花表示，如果依照市府的期待，必須先拆除2台燃煤機組，這會影響2.8%，將近3%的用電。對於已經節節高升的用電情況，都是不安全、不穩定的負面因素，現在台灣正處在經濟穩定成長的關鍵時刻，基於穩定供電的責任，無法做這樣的決策。

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核稿編輯：楊士範