腰折，由於不肯折腰——二十六年後再話《蘋果》

二十六年前，1995，《蘋果日報》創刊；二十六年後的2047，將是「一國兩制」、「五十年不變」結束之年。前二十六年，後二十六年，而2021的今天，蘋果被迫停刊，正正夾在這兩段時間的中間。活了二十六年，算不上夭折；這是腰折——一棵生氣勃勃的蘋果樹，就此被硬生生攔腰砍斷。腰折，是由於不肯折腰。《蘋果》在香港報章中最後以出類拔萃之姿結束，不是因為它的報道及製作質素特別高，而是因為它在強權的壓迫下能挺立得住，撐到最後一口氣為止。這很不容易啊！

二十六年後是個甚麼樣的世界，沒有人能準確預測，但如果我能活到2047，沒有嚴重的老人癡呆，那麼到時我一定仍然記得《蘋果日報》，記得我在這份報紙的專欄寫了三年半，九十多篇文章，差不多十五萬字。然而，除了像我這樣的老餅，到時還有多少人知道香港曾經有過這樣的一份報紙，而且長達二十六年呢？

至少有三可能，並可分好壞。其中一個可能，是到時大部分香港人都未聽過《蘋果日報》，這不但因為年代久遠，還因為沒有知道的理由——2047的香港早已重享言論自由，沒需要緬懷；少人談論，久而久之，年輕一輩便不知道當年的《蘋果》了。這是最好的可能。

另一個可能，也是到時大部分香港人都未聽過《蘋果日報》，但原因是他們已習慣了看官方喉舌媒體，或索性只顧個人生活條件，其他一概不理；而年輕一輩經過精心設計的國民教育，愛黨愛國，從未聽過《蘋果》，就算聽到了也不相信《蘋果》是好東西。這是最壞的可能。

第三個可能，是不少香港人仍然記得或知道《蘋果日報》，雖然香港沒有民主與自由，但至少有足夠的人認識到民主與自由值得追求；他們不滿於沒有言論自由，對所受的種種壓迫與限制有反抗之意，初心沒有被磨蝕，只是靜待時機去推動改變。年輕一輩也有不少頭腦仍有彈性，足夠成為香港將來的希望。緬懷《蘋果》，為的是展望將來。這不是最好的可能，但比最壞的可能好得多，我收貨。

《蘋果日報》創刊號社論有這幾句：「過去，香港人靠自己一雙手創造了奇蹟；將來，香港人還要創造更多的奇蹟，因為香港人便是奇蹟。」盼望二十六年後這仍然是真的。謝謝《蘋果》。