中選會下週討論公投是否延期，民眾對政府防疫不滿恐釀「報復性投票」

＊首圖為國民黨送交反萊豬公投連署書至中選會。



中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，第三級警戒期間將延長至7月12日，針對8月28日即將要舉行的公民投票是否如期舉行；中選會副主委陳朝建表示，依照疫情滾動檢討，包含是否延後辦理投票將在7月2日時開會討論。

對發起公投陣營的政黨和團體來說，假如疫情逐漸趨緩，在7月降為二級警戒，再重體宣傳也為時不晚；但假如疫情反覆不定，降級後又升高回三級，宣傳活動會再次被迫中斷，民眾出門投票意願也會跟著降低。而對執政的民進黨而言，隨著疫情延燒和疫苗短缺，民意普遍感到不滿；這很有可能會導致屆時人民將不滿的情緒反應在公投上，產生「報復性投票」。

中選會：選務籌備環環相扣，必須通盤考量

8月28日公投日將有重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選等4案要舉行公民投票。陳朝建指出，由於今天宣布第三級警戒期間將延長至7月12日，則疫情警戒措施的再次延長，勢必對近期選務的籌辦產生重大影響，因選務的籌辦依法循例皆需一定的合理準備期間，且各階段選務工作的彼此之間又環環相扣，此等都必須予以通盤考量。

陳朝建表示，因此中選會定會依疫情警戒狀況及可能發展，連同選務籌備之必要期程與各項重大因素，例如選務人員講習或場地因素等等，依疫情指揮中心的決定與指引，選務部分依法進行滾動式的檢討，包含是否應決定依法改定投票日，而延後辦理投票。

另外，陳朝建指出，中選會已於6月18日就疫情期間各國如何辦理選務或其相關措施等事項，含是否依法改定投票日在內，已向中選會委員提出報告案，期以先行瞭解各國之實際運作情形，並掌握國內各該法令之具體規範。

中選會表示，目前尚待指揮中心、地方政府意見陸續回復，並在下週彙整為重大選務議案後，預計將在7月初（暫定7月2日）提交中選會委員會議審議決定。

根據中選會5月27日公告4項公投案的重要工作日程，7月24日至8月21日，辦理公投案意見發表會（或辯論會）；8月8日投票權人名冊編造完成；8月24日前，公告投票權人人數；8月28日，投票、開票；9月3日前，審定公民投票結果；9月3日，公告公投結果。

假如公投延期，對發起者有何影響？

在疫情擴大前，國民黨積極推動的「反萊豬公投」、「公投綁大選」等2項公投，已經展開一段時間的街頭宣講活動，就都宣布暫停，避免人潮群聚。而其他民間團體發起的護藻礁公投、重啟核四公投也在疫情考量下，暫停所有相關活動。

而民進黨本來因應公投案，也預計要舉辦的政策說明會300場，連首場「基層座談會」都沒開始，就已經因疫情延期2次。另外民眾黨的公投宣講座談會，也都未舉辦。

國民黨黨主席江啟臣今天表示，在防疫三級警戒狀況下，勢必無法舉辦公投投票，那假如恢復到二級警戒時，公投程序如何進行，中選會應該儘快說明。不過江啟臣也指出，國民黨持續觀察民意並針對反萊豬等4大公投案進行民調，發現社會對於4項公投議題的民意趨勢相當穩定，民眾反對萊豬進口，並沒有隨著環境變化而變動，大家也持續關切疫情是否會影響828公投的舉辦。

對發起公投陣營的政黨和團體來說，假如疫情逐漸趨緩，在7月降為二級警戒，屆時距離投票日還有1個多月，再重啟實體宣傳舉辦街頭宣講也為時不晚；但假如疫情反覆不定，降級之後，又升高回3級，宣傳活動會再次被迫中斷，民眾出門「群聚」投票意願也會跟著降低。

民意對民進黨、蔡英文、蘇貞昌和指揮中心滿意度下滑成警訊

而對民進黨而言，民意調查顯示出，隨著疫情延燒和疫苗到貨進度無法解決社會焦慮，民意普遍對執政團隊感到不滿；包括立委林為洲等人都透露，這可能會導致屆時人民將不滿的情緒反應在公投上，產生「報復性投票」。

根據台灣民意基金會最新民調發現，在20歲以上的台灣人當中，約四成三基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，約四成五不贊同。蔡英文聲望持續下跌，民意支持度出現重大翻轉；另外約四成二基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，但有四成九的人不滿意。這也是蘇內閣成立2年6個月以來民意支持度最低的時候。

而人民給「指揮中心」60分以上的人，和上個月相比減少了10個百分點，打60分以下的人增加10.5個百分點，總平均減少7.19分，整體平均分數來到62.9及格邊緣。游盈隆分析，這是個嚴重的警訊，顯示在持續1個多月的疫情風暴下，全民對政府整體防疫表現的肯定已到了近1年半來的最低點。

民眾對於政黨的支持傾向，其中有23%支持民進黨，和上個月相比，支持者減少0.6%；18%支持國民黨，支持者減少2.8%；16%支持民眾黨，支持者則遽增7.1%；6.3%支持時代力量，上升3.3%、3.5%支持台灣基進，增加1.6%；31%為中性選民，減少7.1%。

對於六都市長防疫表現結果，則是45.5%覺得新北市長侯友宜表現較好，36.7%覺得台北市長柯文哲表現較好，27.8%覺得高雄市長陳其邁表現較好，18.1%覺得台中市長盧秀燕表現較好，8.9%覺得桃園市長鄭文燦表現較好，8.6%覺得台南市長黃偉哲表現較好，6.7%覺得都很好，2.1%覺得都不好，11.8%不知道。

換句話說，新北市長侯友宜高居第一，台北市長柯文哲居次，高雄市長陳其邁第三，台中市長盧秀燕第四，桃園市長鄭文燦和台南市長黃偉哲並列第五，敬陪末座。前三名僅有陳其邁是民進黨籍。

延伸閱讀：

核稿編輯：