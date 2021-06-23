2021/06/23,
生活

全台第一家！國內與國際『水產有機三認證』的水產養殖場

全台第一家！國內與國際『水產有機三認證』的水產養殖場
Photo Credit：力大生技

我們想讓你知道的是

「力大有機水產農場」，是目前全國唯一取得「有機水產品」認證標章的生技領導品牌-力大生技(國家工研院共同出資成立公司)，打破過往從來沒有水產品獲得國家有機認證的紀錄，並成為台灣過去幾十年來，第一個成功打造出得到國際級(TAF)、台灣國家級有機認證、國際清真三大認證的魚蝦貝水產品養殖場。

目前全台灣疫情嚴重，新冠肺炎病毒讓全國人民陷入恐慌、懼怕時刻，國內傳來一個令人興奮消息，自政府推動有機農業促進法以來，第一次出現有機雙認證的水產養殖場—「力大有機水產農場」，更是目前全國唯一取得「有機水產品」認證標章的生技領導品牌-力大生技(國家工研院共同出資成立公司)，打破過往從來沒有水產品獲得國家有機認證的紀錄，並成為台灣過去幾十年來，第一個成功打造出得到國際級(TAF)、台灣國家級有機認證、國際清真三大認證的魚蝦貝水產品養殖場。透過擁有十餘年有機驗證經驗的「采園生態驗證有限公司」，與行政院農委會、漁業署，全國認證基金會嚴格監督，依照有機農業促進法的嚴格標準，在養殖的過程中飼料不放入任何抗生素與藥物，歷經一系列的嚴格審查、檢測通過才榮獲水產品有機認證實屬不易，不僅是對力大生技(國家工研院共同出資成立公司)最大的至高肯定，更是全國國人對於水產品食安的最大福音。

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Photo Credit：力大生技

力大生技執行長張騰龍表示：「市場上充斥了一堆所謂無毒蝦、類有機蝦等，但卻沒有一家敢承認是沒投放任何抗生素或藥物的有機蝦或水產品，這就是我們為什麼要申請國家級有機認證，飼料不放任何抗生素、藥物養殖的原因，就是要做真正良心事業，更要讓全國國人吃到最健康最安心的水產品。」不只在國內，「力大生技」也在國際上發光發熱，獲得國際TAF認證、國家級有機認證、國際清真認證三大認證保障。國際訂單不斷，炙手可熱，健康、環保國際認證衍然是國際趨勢，因為力大生技(國家工研院共同出資公司)，公司經營以天然、健康與同理心的經營理念，才會朝最健康的良心事業發展，以確保產品在每一個環節皆達到安心食用及使用的標準，讓優質產品能被更多消費認識，這也是國家內企業的模範生，值得全體國人肯定與支持。

防疫自「煮」管理夯！全國唯一有機水產尚青送到家

全台三級警戒尚未解除，全民避免外出群聚，居家防疫不出門，促使網購生鮮食材需求暴增，其中又以經過認證保障、品質優越的食材特別受到青睞！由國家工研院共同出資成立的「力大生技公司」取得國際級有機、國家級有機、國際清真三大認證，也是目前全國唯一取得政府水產品的養殖場與公司。近期推出的「力大有機蝦」，堅持不餵養抗生素及其他藥物，提供無任何藥物純淨的成長環境。有機超級活蝦透過急速冷凍鎖住鮮味，肉質甘甜、飽滿紮實，顛覆過往冷凍蝦不及活跳蝦新鮮的刻板印象，推出後詢問度居高不下。

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Photo Credit：力大生技

純淨無毒有機蝦 買安心吃健康

　　在健康力至上的現代，民眾養生意識抬頭，更懂得謹慎挑選食材。「力大生技」(國家工研院共同出資成立公司)恪守「拒絕西藥，選擇天然」的企業精神，秉持誠信、創新、效率、同理心四大核心理念，持續研發推出健康養生的產品與食材(有機魚、蝦、文蛤、黑蜆等)，讓消費者買安心吃了更放心，市場好評真是全體國人對食安一大福音。

力大生技購物網：https://www.ldtkshop.com/

農糧署官網公告有機認證：https://pse.is/3jdwfk


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