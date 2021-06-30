《醫療不思議》：希臘神話美麗的晨之女神，開設了史上第一家老年失智症照顧中心？

文：汪漢澄

歲月中流失的自己

「自己」是什麼？當我們步向人生的終末，回顧整理自己的一生，我們怎麼定義我們自己？錢財、事業、成就俱是身外之物，來來去去，到頭來終究只有記憶屬於自己。正因為擁有一生的記憶，我們才能確定自己是誰。但如果我們的記憶也如同秋天的樹葉一般逐漸凋零，終於被秋風襲捲而去，那麼，「自己」還存在嗎？

希臘神話中，美麗的晨之女神伊奧絲（Eos），愛上了凡人提索納斯（Tithonus），她把他帶回自己的宮殿一起生活，並且生了孩子，幸福美滿，其樂融融。唯一讓伊奧絲遺憾的是，自己是永生的神祇，提索納斯卻是必死的凡人，如何能夠天長地久？於是伊奧絲就去懇求萬神之王宙斯（Zeus），請祂賜予提索納斯永恆的生命。宙斯拗不過伊奧絲的眼淚攻勢，終於施法讓提索納斯變成永生。

一開始的欣喜過後，隨著一個一個年頭過去，伊奧絲發現提索納斯的身上慢慢產生了一些變化。他的皺紋變多，肌肉變少，越來越虛弱，忘東忘西，講話抓不住重點。伊奧絲恍然醒悟，這原來是每一個凡人都會有的現象，叫做「變老」。提索納斯雖然得到了永生，但畢竟他是人而不是神，就連宙斯也沒有辦法賜給他永遠的青春。

對於提索納斯的老化，伊奧絲沒有辦法面對。他們之間再多的愛，也抵擋不住一件事實：提索納斯跟以前越來越不一樣，幾乎變成了另外一個人。到最後，伊奧絲不忍心再見到提索納斯，只好把他放在一間漂亮的屋子裡面，不再看他。在那兒，永生的提索納斯用孱弱的四肢爬行，嘴裡不斷喃喃自語著沒人聽得懂的話。說起來，是伊奧絲女神開設了史上的第一家老年失智症照顧中心。

Photo Credit: 麥田出版提供 伊奧絲（Eos）與提索納斯（Tithonus）

上面這個故事告訴我們，老化與失能脫不了關係，只要衰老仍在，永生毫無意義。

由於人類壽命的延長，伴隨年老而來的心智退化，在現代社會越來越多，而且每個人都怕。近年有許多電影在探討這個主題，例如二○一四年的美國電影《我想念我自己》（Still Alice），觀眾看到原本高智商高成就的女主人翁逐漸退化失能的過程，都會不由得興起恐懼之心吧？其實仔細想想，人會得到這個毛病，正是因為已經享受過了比別人更長的人生。在古代，或是在現代那些醫療衛生落後的區域，人的生命短促，三、四十歲就死去，哪會有人得到老年失智症？所以，老年失智的盛行，代表的是人類的福還是禍，也很難說得清楚。

面對高齡相關的心智退化，古人跟現代人的態度大不相同。現代人把它看作一種疾病，試圖用科學的力量來解決它，而古人傾向於把它當作是不可避免而無可奈何的自然變化。例如希臘的大哲學家柏拉圖（Plato，西元前423-347），亞里士多德（Aristotle，西元前384-322），與醫學之父希波克拉底（Hippocrates，西元前460-377）都是持著這樣的看法。

正由於古人把智能衰退當成自然現象而不是一種病，西方從希臘、羅馬帝國，一直到整個中世紀結束，都不把老年失智當成醫學研究的對象，自然也就談不上所謂的治療。中國古代當然也是這樣，尤其在中國的古醫書當中，「老年呆病」，「愚痴」，「痴呆」，「呆痴」之類的名詞相當混淆，有時拿來指智能不足，有時又拿來指精神癲狂，犯了定義不明確的毛病，沒有什麼參考價值。反倒是在醫學之外的中西歷史以及文學當中，時不時的可以窺見老年失智的影子。

比方長達千餘年的拜占庭帝國（The Byzantine Empire，330-1453），共有過八十七位君王，從他們詳實的歷史記載中，可以看到其中有七位君王到了老年之後顯現出智能衰退，性格變異，或是懶散邋遢的變化。其結果無一例外，導致該王朝的朝綱不振與國勢衰落，直到換人。

中國的乾隆皇帝，是歷史上一位相當了不起、頭腦精明、功業卓越的君主。乾隆在位六十年之後，於八十五歲時，禪位於其子顒琰（嘉慶帝），自己成了太上皇。然而就從那前後開始，他的言行舉止都有了轉變。當時朝鮮國的《李朝正宗實錄》中這麼記載（翻成白話）：「太上皇的外貌跟元氣倒還依舊，但是太善忘，昨天才發生的事，今天就記不得了，早上自己才做過的事，晚上也許就完全想不起來。所以在旁邊侍奉他的人，常常被他搞得昏頭轉向，不知道該怎麼做才對。」

另外，清朝皇宮中的規矩很嚴，包括服裝在內。從皇帝到大臣的制式服裝式樣，一點都不能錯，並且還要隨著時令來「換季」。乾隆太上皇在夏天還沒過去時，就自己戴上了冬天的「暖帽」。旁邊的人看著奇怪又不敢問，還怕乾隆問大家為什麼還戴著「涼帽」，所以從嘉慶皇帝以下，所有的王公大臣全都忍著一頭熱汗，陪著乾隆提早換季。

英國文豪威廉．莎士比亞（William Shakespeare，1564-1616）的著名劇作《李爾王》（King Lear）當中，李爾王年老糊塗，一連串的離譜舉措，導致家破人亡。劇中的老李爾王，有這麼一段台詞：「⋯⋯不瞞您說，我怕我的頭腦有點兒不大健全。我想我應該認識您，也該認識這個人；可是我不敢確定；因為我全然不知道這是什麼地方，而且憑著我所有的能力，我也記不起來什麼時候穿上這身衣服；我也不知道昨天晚上我在什麼所在過夜。不要笑我；我想這位夫人是我的孩子考狄利婭。」我們可以想像，已經糊塗到這種程度的老人，若是手中還掌握著定人禍福的生殺大權，會是多麼大的災難。

上面都是古代帝王的例子，這倒不是說當了帝王就特別容易失智，而是畢竟古代歷史是帝王的歷史，焦點都集中在他們的身上，他們的一言一行，舉止失常，都會被記載下來的緣故。一般庶民的阿貓阿狗或隔壁大叔，失智再厲害也沒人注意，當然更沒人會去記錄。

失智症是一種症狀， 造成失智症的病因遠不止一種， 其中佔最大比例的則是「阿茲海默症」（Alzheimer’s disease）。上述那些君王們，都是在年紀老邁之後漸漸的失智，尤其是以記憶喪失作為主要病徵表現，所以最可能的診斷就是

阿茲海默症。阿茲海默症的病理變化，最早出現在掌管近期記憶的內側顳葉，所以通常患者早期會出現近期記憶的減退，剛發生不久的事很容易忘記，久遠以前的舊記憶反而能夠保持。而隨著病程的進展，阿茲海默症的病理變化漸漸蔓延到腦部的各個區域，就會產生更多其他的智能障礙了。

阿茲海默症這個病名的緣由，與醫學史上許多特別有名的病症一樣，都是來自於首先發現或報告這個疾病的醫師，這位醫師是德國的精神科醫師兼神經病理學家愛羅斯．阿茲海默（Alois Alzheimer，1864-1915）。一九○一年的冬天，三十七歲的阿茲海默醫師在任職的法蘭克福精神病療養院中，第一次見到五十一歲的女病人奧古斯特．迪特（Auguste Deter，1850-1906）。迪特並不老，但在過去的八個月當中，她的記憶力越來越差，性格大變，有妄想傾向，對時間地點會混淆，生活與社交功能越來越差，到最後變成整個的漠然無語。

Photo Credit: 麥田出版提供 奧古斯特．迪特（Auguste Deter）

阿茲海默與迪特相遇之初，對她得了什麼病也完全沒有概念，因為照理來說，她的年齡太輕，遠遠不到老年失智的標準，所以阿茲海默就十分有興趣的持續追蹤注意她的病情發展。五年後，迪特因感染敗血症而死亡，解剖後，阿茲海默立即取得了迪特的腦做切片染色檢查，發現了一些過去從來沒有被人觀察到的病理變化，包括顯著的神經元喪失，類澱粉斑塊（amyloid plaques），以及神經纖維糾結（neurofibrillary tangles）等等。

當時的阿茲海默，認為自己發現了一種罕見的新疾病，而沒有把它與常見的老年失智症聯想到一起。他興沖沖的，立即在同年舉辦的德國精神病學會上，報告了奧古斯特．迪特的臨床病徵以及腦病理發現。結果，在場的觀眾們對此反應冷淡，沒有人提出任何意見或問題，因為他們都急著等聽下一場演講：「強迫性自慰」。

阿茲海默並沒有灰心，之後又陸陸續續地發現一些其他病例，並將之寫為文章發表，不過依然沒有受到醫學界的重視。只有阿茲海默的老師埃米爾．克雷佩林（Emil Kraepelin，1856-1926)）慧眼識英雄，在自己的大著《精神科手冊》（Handbook of Psychiatry）當中提到這個疾病，強調阿茲海默的貢獻，並將它命名為「阿茲海默症」。

不過，不論是當時的醫學界，克雷佩林，還是阿茲海默自己當時都認為，阿茲海默症只不過是阿茲海默首先報告的一種罕見而不重要的有趣疾病而已。換句話說，阿茲海默並不曾因為發現阿茲海默症一砲而紅。直到數十年後，阿茲海默久歸道山，學者們才慢慢的發現，大多數老年失智症患者的腦病理變化，其實都跟阿茲海默當初所報告的一樣。換句話說，阿茲海默症不僅不是一種罕見的疾病，反倒是老年失智症最常見的病因。到了今天，「阿茲海默」已經成為神經醫學中最閃閃發亮的名字之一，當年在學會報告時被大家冷落的阿茲海默醫師自己，應該連做夢都沒有想到。

歲月不饒人，失智症好發於老年人，並且會隨著病人的日益年邁以及病程變化，導致各種各樣需要處理的問題。今日我們已經邁入高齡化的社會，失智症的相關問題將會越來越普遍，成為日益重要的課題。但是神經醫學的發達，早已今非昔比，對失智症的研究、診斷，與治療，不斷有新的突破。失智症在古人眼中是不可避免的老化結果，今天我們卻知道它其實包含了種種特定的病因，並且分別有治療與預防的方針。現代醫學的進步一日千里，為世間這麼多位年邁的「自己」們，創造了越來越多的希望。

Photo Credit: 麥田出版提供 愛羅斯．阿茲海默（Alois Alzheimer）

失智症的分類與預防小檔案

失智症的病因可大分為三類：

（1）退化性失智症

佔失智症病因的絕大部分，最主要的病症包括：阿茲海默症（Alzheimer’s disease），額顳葉型失智症（frontotemporal lobe degeneration），路易氏體失智症（dementia with Lewy bodies），其他引起失智的退化性疾病等等。

（2）血管性失智症

佔第二位，是因腦中風或慢性腦血管病變造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡而造成的智力減退。

（3）形形色色其他病因所造成的失智症

如缺乏維他命B12、缺乏葉酸、腦部創傷、甲狀腺功能低下、電解質不平衡、神經系統感染、藥物、酒精中毒等等。

除了針對各種失智症個別的診斷及治療之外，一般性的預防失智的方法如下：

多運動

維持每週二到三次以上的規律運動，如走路、爬山、游泳、騎自行車、重訓、柔軟體操、有氧運動、瑜珈、太極拳等等。

多動腦

保持心態年輕、充滿好奇、接觸新事物、學習新知、多閱讀、學新才藝、旅遊等等。

多人際與社會的互動

努力保持社會參與、和人群接觸。

地中海型飲食

多攝取蔬果、豆類、堅果，未精製穀類（維生素C、E及B群），使用橄欖油等未飽和油脂來烹調或調拌沙拉，少食用飽和性脂肪，多攝取魚類（富含omega-3脂肪酸之魚類），勿過量飲酒。

維持健康體重

避免肥胖、過重或過瘦。

遠離三高（高血壓，高血糖，高膽固醇）

調整飲食、運動，維持正常血壓、血糖及膽固醇，一旦發生三高就應及早接受治療，將其控制在正常範圍內。

避免頭部外傷

戒菸

書籍介紹

本文摘錄自《醫療不思議：顛覆認知的醫學古今事，一個腦科醫師穿梭於診療室與歷史檔案間的私筆記，那些你不知道的身體祕密、病症來源、醫療掌故……》，麥田出版

作者：汪漢澄

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不可思議的大眾趣味醫學科普

最擅長說故事的醫療偵探——資深神經科醫師 汪漢澄

書寫我們不知道的身體祕密、病症來源、醫療掌故……

《醫療不思議》全書含括「身體的故事，疾病的故事，醫療的故事」三部分。

專業醫療人員看了，驚覺原來醫學上的所學，有這樣的歷史緣由與典故；

一般大眾讀了，理解原來與我們習習相關的醫療方法與疾病，竟是這樣演變來的……

這是一本說故事的書。

醫學看似一種比較嚴肅的學問，但在學習以至於鑽研醫學時，我發現到處都是精彩的故事，等著有人來說。這些故事講給醫學的專家或學生來聽，想必別有會心，但就算是外行人聽著，應該也會覺得有益有趣。我寫這本書，就是希望擔當這麼一個說故事人的角色。

醫學相關的故事，不外牽涉到人的身心，人的疾病，以及醫學的本身這三個面向，因此它們就構成了這本書的主題。

——汪漢澄

我們身體上的許多部位，原來都與傳奇典故有關

今天歐美的長度單位「英尺」，英文是「foot」，腳的英文也是foot。為什麼？因為包括英國在內的古代歐洲，真的就是把人的一隻腳的長度，當作一個測量單位。一尺就是一隻腳的長度。

我們的小腿後下方，有一條連接小腿肌肉與後腳跟的肌腱，稱作「阿奇里斯肌腱」（Achilles tendon），這個器官的命名，原來是源自古希臘神話中的大英雄阿奇里斯（Achilles）傳奇的一生。

人體大腦中的蜘蛛網膜（arachnoid membrane）因為長得像蜘蛛網而得名，那麼其中的「arachnoid」這個字，是打哪兒來的呢？它又與古希臘女神雅典娜有什麼關係？

這些疾病的命名，原來是這樣來的

酒精戒斷引起的癲癇叫「酒癲癇」，但為什麼它非要叫「蘭姆酒癲癇」，而不叫「威士忌癲癇」、「白蘭地癲癇」……其實它與「糖」有著很大的關係。

春藥的英文是「aphrodisiac」。Aphrodisiac這個字的來源，竟然是希臘神話裡的愛神維納斯（Venus）！

為什麼人體病變、醫療器具，或是樂器，只要是個長長中空的構造，都以「Syrinx」這個字來命名？原來它與神話中漂亮的水精靈席琳克絲（Syrinx）的悲傷命運有關。

人類醫療史上，竟然有這麼千奇百怪的趣聞

文藝復興時期，人們對人體解剖的熱衷與狂熱，遠超乎現代人的想像。在倫敦，巴黎，阿姆斯特丹等大城市的醫學院裡面，廣設有「解剖劇場」（anatomy theater），座位有點像大音樂廳或劇院的設計，一層層的好多座位。每次有屍體解剖時，都會引來動輒數百人入場圍觀。

在古代，有哪些你無法想像的荒誕醫療行為？ 歐洲古代的醫生不管碰到什麼病人，二話不說就是放血。華盛頓只因為一個感冒，就被當時的名醫放血而亡。其他還有吃「蛔蟲餐」保持曲條；相信病人吃掉或塗抹屍體的一部分，可以吸取其中的「靈力」的「屍療法」；以及用來治療口吃的「半舌切除術」……

全系列的福爾摩斯探案故事中，到處都是醫學的影子，總共出現超過60種疾病，30個醫學專有名詞，30多位醫生，20多種藥物。 一百多年前，由柯南・道爾（Arthur Conan Doyle）這位醫生，根據約瑟夫・貝爾（Joseph Bell）那位醫生為藍本，所創造出的福爾摩斯的科學辦案法，即使到了今天，對醫生們還是有著很大的啟發。

……

人文與醫學交互激盪的漫長過程中，累積了許多有意思的印記或標誌。古人命名醫學的事物，經常借用神話中的某一段傳說，歷史上的某一件事，或是文藝作品中的某一個角色，渾然天成，饒富趣味；這些散見於各種病名、症狀、徵象，或者解剖構造的語彙。它們吸收著人文與科學的雙重養分繼續生長，與時俱進，成為現代醫學很重要的部分。

醫療與疾病的蹤跡，並不只出現在醫院、教科書、或醫學史。在歷史、藝術與文學裡面，也經常可以窺見它們的一鱗半爪，許多繪畫、雕塑、小說、詩歌，或是劇作，曾經描繪過去某些疾病患者的外貌特徵，或是當時的治療方式，這些古代的醫療實況，就隨著經典作品跨越了時光的洪流，為現代人帶來珍貴的資料與無比的樂趣。

隨意選定一種疾病或一個醫療理論，逆著時間往上追尋，就可以看清我們所認識的醫學並非天經地義，而是歷經了先人的許多誤會、迷信，甚至笑話，而後憑藉著不斷的努力探求改變，才有了今天的模樣。

資深神經科專業醫師汪漢澄，閱讀豐富，喜歡講故事。除了醫學專業之外，喜愛各種人文雜學；他以別出心裁、平易近人的方式，從身體、疾病、與醫學的各種命名或病症典故，暢談古今中外與之相關的人物或疾病故事，爬梳出大家不知道的醫學八卦及趣事，信手拈來，既可以讓我們了解有趣的醫療觀念常識，又可以讀到有趣的醫療趣史，兼具知性與感性，讓我們體驗一場不可思議的醫療偵探趣味之旅。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬