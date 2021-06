普吉島7月重迎國際觀光客，「普吉沙盒計劃」成敗牽動泰國觀光產業信心

(中央社)泰國將從7月1日起有條件開放國際遊客入境普吉島免隔離,普吉島旅遊業者既期待又怕受傷害,雖然有點憂慮,但大家都知道這個計畫勢必要上路,做為泰國重振觀光經濟的起點。

泰國7月1日起有條件開放普吉島國際觀光,中低風險國家來的旅客完整接種過疫苗可以入境普吉島免隔離,待滿14天後可以離開普吉島造訪泰國其他地方。泰國觀光局樂觀期盼7到9月可以吸引60萬人次的旅客造訪普吉島,並帶來150億泰銖的收入。

高度倚賴觀光業的泰國將「普吉沙盒計畫」視為開放全國的示範點,如果成功,將推廣到其他觀光區域,卡塔集團(Kata Group and Beyond Resorts and Hotels)營收戰略副總裁沙西(Sassitt Thavornvongwongse)接受中央社訪問時指出,不只是泰國旅遊業在等待觀察普吉沙盒模式是否會成功,而是全世界都在看。

他說,普吉是泰國第一個嘗試這種開放方式的地方,普吉島有國際機場,有政府支持,有私人企業在推動這件事,是目前泰國唯一可以嘗試的地方,例如清邁因為有太多可以出入的路徑,不容易管控人流,相較之下普吉島是最適合推動的地方。

沙西說,他們集團在普吉島有5間旅館,員工8成都已接種了疫苗,也都做好了該有的防疫措施,不過對於開放大家還是會有點緊張和疑慮,所以普吉沙盒計畫才會有一些限制,大家雖然有點憂慮,但都清楚知道普吉沙盒計畫還是要上路,「如果我們不嘗試,就永遠不會發生」。

Photo Credit: 中央社 泰國政府拯救觀光業,將在7月1日開放打過完整疫苗的國際觀光客造訪普吉島免隔離。圖為人煙稀少的普吉老城區,照片攝於2月。

普吉旅館協會(Phuket Hotels Association)總裁拉克(Anthony Lark)同樣觀察到普吉旅遊業者對普吉沙盒計畫抱著期望,他日前在泰國外籍記者俱樂部的一場座談中表示,大家抱持很高的希望,很多人去打疫苗,目前普吉的旅館住宿率只有10%以下,期盼7到10月可以提高到10%到20%,11到12月可以提高到30%到40%。

泰國觀光收入佔國內生產毛額(GDP)將近20%,普吉沙盒計畫是否會成功,牽動著整個泰國觀光業以及經濟走向,不過各界還在觀望。沙西說,以他們集團為例,7月還沒有看到團體定房,很多人覺得細節還不確定或是不知道實施狀況如何,詢問了之後,都說10月以後再看看。

未來要吸引更多國際觀光客,對業者來說現在的規定還有很多可以討論的空間,沙西舉例,政府規定觀光客要在普吉島上待滿14天才能去泰國其他地方,旅遊業者希望2到3個月之後,強制旅客待在普吉島上的天數應該要縮短,例如從14天減短到7天,這才有助吸引觀光客。

拉克則提出了他的擔憂,由於沒有國際觀光客已久,普吉好幾個地方像廢棄了一樣,幾個知名海灘觀光客稀少,小商家關門大吉,拉克擔心在開放初期就到普吉島的旅客在社群媒體上分享的普吉形象會是不好的。

普吉沙盒計畫承載了全體泰國旅遊業的期待,泰國旅館協會(Thai Hotel Association)總裁梅麗莎(Marisa Sukosol)在外籍記者俱樂部的座談中提到,泰國旅館飯店業非常低迷,不只缺少國際觀光客,泰國人也在減少旅行開支,「飯店業已在掙扎生存的邊緣」。

梅麗莎指出,泰國旅館協會有1萬6000間旅館和飯店會員,目前至少一半的飯店仍然關閉,有些不會再開,大概有46萬人失去了工作,大多數酒店的收入低於疫情前的10%,一半的會員現金流只夠再維持2到3個月,這是非常令人憂心的情況。

梅麗莎指出,觀光業占據泰國GDP約20%,其中的25%來自旅館飯店業,他們很擔心旅館業的生存狀況,政府也知道旅館業的困境,她評估旅館飯店業逐漸恢復疫情前的狀況至少要2年。

Photo Credit: 中央社 圖為人煙稀少的普吉島沙灘,攝於今年2月。

