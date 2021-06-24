「禁餵流浪動物」提案連署正反方皆達標，農委會須於兩個月內正式回應

環境資訊中心記者 孫文臨報導

5月初，有民眾於行政院國發會「公共政策網路參與平台」發起「我國應禁止餵養流浪動物」提案，引起廣泛討論。本案於6月13日正式獲得超過5000人附議成案，主管機關農委會須於兩個月內正式回應。

另一方面，反對方也於6月初提案「反『我國應禁止餵食流浪動物』之提議」，短短十天就獲得超過5300人附議，顯見民眾對餵食流浪動物議題看法兩極。

民眾提案禁餵流浪動物，獲超過5000人附議

「公共政策網路參與平台」由國發會於2015年正式成立，讓民眾於網路上提案，平台上提案五花八門，包含禁止清境農場綿羊秀、禁止神豬比賽、開放鸚鵡認養、車輛改裝合法化等，只要提案能在2個月內獲得超過5000人連署附議，政府部門就必須做出相關回應，雖然未必會採納民眾提案，但提案過關，仍可引起社會各界的關注與進一步討論。

5月2日，就有民眾於該平台提案「我國應禁止餵養流浪動物」。提案者指出，流浪動物追車或衝出會影響交通安全、流浪狗群也可能咬傷甚至咬死民眾，另外流浪動物若建立野生族群，也會壓迫到其他原生種；此外流浪貓狗也會造成環境髒亂、潛在疾病風險等問題。

提案者認為，餵食行為導致減少流浪動物更加困難，故應禁止餵食。具體可以用環保檢舉的方式落實，節省政府主動稽查的成本，若有提供檢舉誘因，可期減少餵養流浪動物的行為。

過去曾發生過流浪動物傷害野生動物的案件 | 本報資料照，孫文臨攝

支持該提案的民眾認為，餵養流浪動物不是愛護動物，只是為了滿足自己的虛榮心，且不負責任，會讓更多牠們的後代在外面流浪，造成惡性循環，「如果真的那麽有愛心，就把牠們帶回家養，不要造成環境髒亂」。

不過也有反對的民眾則舉美國浣熊為例，指出沒有餵養的流浪動物可能更具野性，會破壞物品、攻擊人類，即便禁止餵養，流浪動物的問題仍持續存在，顯示TNR（捕捉－絕育－釋放）的重要性，應有多種配套措施，只禁止餵養是在逃避流浪動物的問題。

截至6月17日，「我國應禁止餵養流浪動物」提案已獲得5319人的附議，通過門檻，農委會須於8月13日前提出回應。

反方民眾批「禁餵浪浪」不人道，節育、領養不棄養才是解方

反對的民眾於6月7日也發起了「反『我國應禁止餵食流浪動物』之提議」提案，批評禁餵流浪動物的提案，違反人道精神與人性本善；若禁止餵養，讓流浪貓狗去找尋野生動物覓食，反而更破壞生態。

提案人認為，棄養才是（流浪動物）的源頭而非餵養，鼓吹節育和推廣「認養及不棄養」才是解決流浪動物問題的方法。

Photo Credit: 中央社

這項提案開放連署後短短十天，在6月17日已突破5392人附議，不僅跨過成案門檻，更超越禁餵流浪動物提案的一個半月來的附議人數，顯見在該議題上民眾看法分歧。

對此，兩項提案的主管機關、農委會畜牧處表示，後續將依國發會規範的成案後處理作業流程，邀請提案人及相關利害關係人進行公開討論，也會詢問國發會能否併案辦理。原則上會於兩個月內做出回應，但考量到近期國內疫情嚴峻，時程可能會有所延遲。

依照過往案例，農委會會先聯繫提案人釐清訴求，再邀集有關單位及專家學者舉行座談，尋求各方意見與共識，多數提案以部分參採的方式處理。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航