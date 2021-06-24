【數位公民時事報】AI如何分析台海戰情？Palantir影片模擬解放軍突襲高雄港

文：陳廷彥、林冠廷

美國Palantir公司為了展現AI產品Gotham強大的軍事戰略建議功能，拍攝一段模擬中國軍事侵略高雄港的軍事分析影片。

根據影片，該公司的產品可以利用衛星空拍照等即時資訊，分析敵國意圖，並且在幾個反制策略中，選出風險最低、效率最高的方案。根據官網廣告，Gotham可以從結構化（如日誌、表格等文件）或非結構化（例如電子郵件、影像、圖片等）的資料，透過以人類為中心的資料模型，連結資料庫內個別資料，分析人事時地物關係與產生結果、對策，並即時更新。

除了軍事用途外，Gotham亦可在天災救援時產出救災派員策略，如2018年美國颶風猛襲北卡羅來納與南卡羅來納兩州，此產品亦匯整公開的洪水訊息、氣象資料與社會脆弱係數普查結果，配合國家營運中心與外勤救難隊，規劃六次救援行動。

冰島人口只有30餘萬，如此小的島國，卻是數位化政府的先驅，更有成功的數位政府政策。該國的雲端服務提供商ConfigCat員工Vlad Spatariu在一篇文章中，指出開放原始碼是促進政府數位化的一大因素。

作為公共機構，各服務的軟體原始碼也可以視為廣義政策的一部分，應該要盡可能公開、透明，因此冰島政府除了將許多技術細節公開到GitBook，使用的軟體更高達約90%為開放原始碼。

無論醫療保健、社會福利等，冰島政府部門幾乎將所有服務都搭配開源APP和軟體發展線上方案，更因此加強網路規劃，讓冰島成為全世界寬頻使用最廣泛的國家之一，幾乎沒有冰島人民會遇到網路降速問題，影響其日常與公部門服務。他們還打算全面採取雲端服務，目標是2023年完成轉移程序。

人工智慧在你我生活中已成為日常，但過去到現在，AI面臨各種道德批評。例如資料取用、偏見、歧視，或是能源耗損等。

工程師Yuriy Andamasov在一篇部落格文章中，認為若要發展AI，開放原始碼是很好的解決方案。他指出幾個AI與其它當紅技術對社會帶來的負面影響：大眾汽車用AI在碳排放測試造假，或是每次比特幣交易使用的大量電力資源等。他認為，開放原始碼在絕大多數情況下，可以讓軟體更加安全，並且破除技術黑箱在社會製造的不信任感，因此AI技術應該更加開放，以取信世人。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們對街道、店家遍佈的監視器早已見怪不怪，也不會特別害怕。但如果一間公司有辦法透過人臉監控隨時知道你人在哪，做了什麼事情，你還會這麼想嗎？

根據The Verge，美國公司Clearview透過臉書、Instagram，或是地方雜誌、社群活動收集照片，建立每個人的人臉資料庫，並且賣給執法機關。也就是說，如果平常上傳朋友合照、個人自拍，將隱私權限設為公開，就很容易遭到鎖定、收集。

想要反制這種作為，又想隨時跟網友分享生活點滴，除了社交媒體公司應該改進照片上傳流程，你也可以下載Fawkes等軟體，這些軟體會在人眼不易發現的情況下調整照片，試圖與AI技術對抗。

你會邊走路邊滑手機嗎？無論在車道或人行道，這都是極為危險的行為。但是如果你堅持走路也要低頭，28歲南韓設計師Paeng Min-wook所做的「第三隻眼」可能很適合你。

這套裝置顧名思義設計成眼睛造型，可以固定在額頭上，內建偵測器與蜂鳴器，並與開源控制器連接，如果你滑手機到一半快撞到東西，就會發出聲響，提醒你注意。但Paeng Min-wook也說，這套裝置只是為了幫助手機成癮者注意自身安全，並不是真正的解決方案。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航