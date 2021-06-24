韓愈〈師說〉是一篇結構失敗的論說文，請你把論述過程講清楚好嗎？

文：教育界走跳

〈師說〉大概是中華民國從長而幼，由老至小，必讀的高中經典選文，時至今日仍為教育部訂十五篇核心古文之一，然而其「落落長」的文言，又放在第一冊，時常讓甫升高一的同學不禁發出一聲「嚇死寶寶」。

不過呢？我個人以為這篇文章的邏輯是有問題的！同時，我也會稍微指出本文駢文的影子，對！你沒看錯，以古文復興為己任的韓先生，竟用了駢文寫法。

論說文三要素

論說文強調的無非論點、論證、論據三者，論點是全文的核心，指的是作者所持的觀點，以〈師說〉而言，期勉大家能從師問學，就是韓愈的論點。

論據，指的是所引用的材料是否正確、有效。舉例來說，A：人類可以活到一萬歲。

如果拿A這種不合乎一般常識的謬論，作為佐證「人類壽命較上個世紀延長」的論點，縱使觀點正確，也會因為論據的可笑而不值一哂，有違論據的正確性。

此外，有效性也是考量的重點：

B：經濟學教授預估今年台灣經濟成長率上看2%

C：法律系教授預估今年台灣經濟成長率上看2%

應該不用我解釋你為何比較相信B，而非C吧？這就是論據的有效性，證據必須有讓人確信的效果。

論證，指的是推導的過程，務必符合常理，這是判斷一篇論說文好壞的關鍵。舉例來說：

D：「幫忙買早餐是愛一個人的展現」

E：「小明每天幫小美買早餐」

姑且假設DE兩句皆為真，因為D「幫忙買早餐是愛一個人的展現」，而E「小明每天幫小美買早餐」，所以我們可以推導出「小明喜歡小美」。如果我們推導出的結論是「小明討厭小美」似乎就有違常理，不是理想的論證。

另外，如果因為F「小明在早餐偷偷放瀉藥」，而E「小明每天幫小美買早餐」，故推論出「小明討厭小美」。這也是不合理的論證，原因在於一開始只有給DE兩個訊息，我們必須用既有的材料去做合理的推論。

〈師說〉的論證之失

本文的論點牽涉所處時代背景與個人的立場表述，較無疑義（坦白說是有，礙於篇幅，權且當作沒有）。至於論據因為非文章探討核心，故先予以省略。因此，主要針對「邏輯推理」上的論證，提出質疑。

首先，看看第二段：

生乎吾前，其聞道也，固先乎吾，吾從而師之；生乎吾後，其聞道也，亦先乎吾，吾從而師之。吾師道也，夫庸知其年之先後生於吾乎？是故無貴、無賤、無長、無少，道之所存，師之所存也。

說明從師問學不在於對方的年紀大小，而在於他身上是否有你想要學習的大道。換言之，道在哪裡，老師就在哪裡。看起來沒問題，但是「無貴、無賤、無長、無少」有問題。

「生乎吾前，其聞道也，固先乎吾，吾從而師之；生乎吾後，其聞道也，亦先乎吾，吾從而師之。吾師道也，夫庸知其年之先後生於吾乎？」前面這部分通通針對「年齡」闡發，結論「無長、無少」指的是年齡大小，但是「無貴、無賤」指的是「地位」尊卑啊！怎麼用「年紀」推導出「地位」這個結論呢？

其次，本段還有一個詭異的點。

「生乎吾前，其聞道也，固先乎吾，吾從而師之」說明年紀比我大，聽聞大道應該早於我，是故要向他學習。結果後面卻說「夫庸知其年之先後生於吾乎」不需要管年紀大小。一下子要管年紀，一下子又說不管年紀，痾...韓先生，你累了嗎？是你自己說年紀大，聽聞大道比自身早，就應該向他學習的......。倘若重點在聞道的先後，那麻煩不要為了製造排比句型，而把年紀提出來（生乎吾前、生乎吾後）。

這裡稍微岔題一下，韓愈雖然是古文運動的提倡者，也是唐宋古文八大家之首，然而其駢文卻寫得異常好，甚至還有「腴墓銘」的八卦，就是替死者說些名不符實的好聽話，藉此賺點稿費。所以，〈師說〉雖然是韓愈用來提倡從師學習古文的文章，然而諷刺的是，有許多駢文的影子，不勝枚舉，除了前述「生乎吾前、生乎吾後」這一組外，個人覺得最經典的是「弟子不必不如師，師不必賢於弟子」。

弟子不必不如師（弟子 ≥老師）

師不必賢於弟子（老師≤弟子）

相信大家數學不錯，A ≥B、B≤A，不是一模一樣？是以，弟子 ≥老師=老師≤弟子，兩句內容相同，單純只為求音樂性的節奏美，與視覺性的對稱美，產生華而不實的駢文式湊字數寫法，這根本不是以豐富度著稱的論說文寫作方式。

由此可知，韓愈並沒有完全拋棄駢文，其實八大家都有這種傾向，有興趣的可以自行研究。只是平時受到課本「二分法」，這種絕對分類方式，導致對作者的認識有限且偏頗。

好啦！回歸正題，現在回頭看看「生乎吾前，其聞道也，固先乎吾，吾從而師之」與「夫庸知其年之先後生於吾乎」、「無長、無少」，意思矛盾，自不待言，韓愈自己反對落入年紀窠臼，結果自己卻掉進年紀的漩渦，相當荒謬。

最後，第六段的結論也很詭異：

聖人無常師：孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃。郯子之徒，其賢不及孔子。孔子曰：「三人行，則必有我師」。是故弟子不必不如師，師不必賢於弟子。聞道有先後，術業有專攻，如是而已。

「聞道有先後，術業有專攻」聽聞大道的時間有前後之分，技術學業各有專精的研究。然而通篇來看，第一段強調老師的重要性，第二段提出擇師標準（以聞道判斷基準），第三、四、五段批評不從師問學之人的短智，本段舉例說明連孔子也要向他人學習。可見，全文的核心是奠基在「聞道先後」上，結果結論卻莫名跑出「術業有專攻」？

也許你可能會說，三至六段所舉的例子，涵括聖人、愚人、士大夫、士大夫之子、巫醫樂師百工之人、精通各項技能的先賢，因此不只可以作為「聞道有先後」的註解，也代表「術業專攻」的詮釋啊！

我的回答是：當然可以，但這就代表這篇論說文結構失敗。

作者第二段只敘述「聞道先後」，完全沒提到「術業專攻」，如果是靠例子說明「術業專攻」，那麼麻煩舉完例證後，要再把它詮釋清楚，否則「聞道先後」有論述，「術業專攻」沒有論陳，文章安排豈不偏頗？另外，「術業專攻」與例子的關係，究竟是作者的本意，還是讀者們腦捕的過度解讀？

舉例來說，作文題目「誠實」，開頭說明誠實的重要性，接著舉華盛頓砍倒櫻桃樹的故事，結論是誠實跟勇氣都很重要。我們都知道誠實很重要，但為何勇氣重要？

相信讀者會覺得困惑與莫名。這是論說文，不是抒情文，不用戛然而止好嗎？再說，也許有人閱讀完故事後，覺得重要的其實是犯錯時間點——童年，小孩本來就有犯錯的權利，重點是要坦誠。如何？是不是每個人對故事的解讀都不一樣呢？所以，老話一句，韓先生，你是在寫論說文，不是寓言故事，把論述過程講清楚好嗎？

結論

我相信〈師說〉論證的缺失不止於這幾處，本文僅嚐鼎一臠，望拋磚引玉，讓更多人去省思。孟子說盡信書不如無書，正是此一道理的展現。

平時受制於教科書編輯者的想法，讓我們的思想流於平面，只敢順從，不敢反抗，造就不思考的弊病與過於姑息的人格特質，然而這並非教育的鵠的。我時常對學生說，你要相信真理還是要相信課本？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航