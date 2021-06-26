【小說】《短暫的一生》導讀：用獨特而原創的話語張力，反陳虛構的如何不可能

文： 童偉格

創造者進城：導讀奧內蒂《短暫的一生》

拉森望望廣場上的雕像，上面的題詞驚人簡短：創造者：布勞森，牌子上長滿了銅綠。他一面曬著太陽吸菸，一面心不在焉地想著，在每個城市和家庭，甚至他個人心中，都有一個安靜而昏暗的區域，一個類似下水道的地方，躲避著命中注定要發生的事件。那是個神祕莫測的區域，裡面總有一些緩緩爬行的扁蟲，牠們總是伺機報復，人們無法及時察覺。 ——奧內蒂（Juan Carlos Onetti），《造船廠》（El astillero，1961）

1.

關於寫作者生涯，和現實世界的可能關係，鄂蘭（Hannah Arendt）描述過一種深刻的「生疏」（inexperience）。在為班雅明（Walter Benjamin）文集《啟迪》（Illuminations，1968）所寫的導讀裡，她說，「一個時代的印記，常常是烙在那些最少受它影響、距離它最遙遠，卻也因此而吃盡苦頭的人身上」；就像二十世紀前半葉的歐洲局勢，對不幸在其中故去之後，世界才開始認識他的班雅明而言——雖然受迫於納粹追捕，也因此自殺，鄂蘭仍認為，班雅明一生的不合時宜、屢遭困厄與最終絕望，必須追溯一個更長程的文化轉型問題，才能得到妥善解釋。鄂蘭也據此，討論關於「身後名」的基本矛盾：往往，它是以同代人的最高評價為前導。

這是說：因為某位寫作者的「獨具一格」，所以和他同時在場、反思著同樣時代命題的同代人，才能即時辨識出他的獨特之處；但是，卻也正是因為這位寫作者的絕對獨特，所以，彷彿宿命般，必須經過更漫長等待，他的那些「既非現存等級可以安排，也未另闢蹊徑讓自己成為未來類型」的作品，才可能被同代範圍以外的更多人理解；甚至，在更宏觀尺度裡，成為關於那個已故時代的、一個相對更全面的說明。鄂蘭因此，稱呼終其一生，說不上熟悉歐洲現實狀況的班雅明，為「最後的歐洲人」。

我猜想，鄂蘭描述的「生疏」，也很適合用來定義奧內蒂這位小說家，和二十世紀拉丁美洲現實之間的關係；雖然拉美局勢，必然是比歐洲要複雜更多的。一九○九年，身為愛爾蘭裔與巴西裔移民的後代，奧內蒂生於烏拉圭的首都蒙德維的亞。彼時，在布拉格，保險理賠員卡夫卡（Franz Kafka）二十六歲，剛剛發明了工地專用的安全帽，但還沒寫下任何長篇小說。班雅明十七歲，在柏林讀中學，收錄於《啟迪》的名篇〈論卡夫卡〉，當然尚無創作的可能。歐洲的「最後」，仍在各自的青春與未識裡，還沒有以「身後名」逆溯「身後名」，集結成未來我們才理解的，豐碑般的「同代人」。

在地球另半、赤道以南，彼時的烏拉圭，很具體就是富庶歐洲的鏡像，人稱「拉丁美洲的瑞士」。只是，在這富庶國家裡，中學生奧內蒂卻因家貧而輟學，從此，只能在社會對歐洲文明的豐饒仿效中，刻苦自學文學創作。同時發生的歐洲現代小說，可能正是啟蒙年代裡，奧內蒂自擇與私淑的遠方「同代人」。如此，直到三十歲，奧內蒂出版了個人第一部小說《井》（El pozo，1939）。

彼時卡夫卡已故去十五年，未及發表的遺稿，正隨保管人布勞德（Max Brod）流亡到巴勒斯坦。班雅明，則正要走出勃艮第的無國籍者拘禁營，準備穿越偌大法國，走到邊界上、個人絕無預期的一處天主教信眾墓園。要經過再十五年，他的思維才能如實越境，代替他生還。

僅限為數不多的文學友伴，《井》一出版，立刻獲得高度讚譽。只是，對奧內蒂而言，這般讚譽一方面珍貴，另一方面，卻也預告了種種十分頑強的「誤讀」可能。例如：人們習慣將小說裡，孤獨主角的反體制傾向、對應現實的消極反應和虛無態度，簡單解釋為具有社會批評的寓意——確實，因一九三○年代全球經濟危機，烏拉圭陷入了空前而長久的衰敗景況，而這似乎正是奧內蒂所有小說，一致再現的社會氛圍。對此，奧內蒂個人的聲明總是：他的小說「沒有什麼衰敗的寓意」；他的小說有的，僅僅就是「具體的衰敗」本身。

問題是：小說可能沒有寓意嗎？

2.

小說可能沒有現實寓意，而僅僅就是「小說本身」嗎？

或者：一種沒有任何現實寓意的小說，具體說來，應該是什麼樣的小說呢？

卡夫卡追求過這樣的小說。他的創作，是以大量精確細節為基礎，憑此，搭建一個絕對封閉的虛構世界。在其中，主角（所有的K們）一切解謎的努力，都被他們窮盡理性，卻也還是無法明瞭的細節給挫敗。然而，因為這個對我們而言，僅是虛構的封閉世界，卻是對主角而言，唯一僅有、也絕不可能逃脫的真實世界了，所以，繼續被無由地挫敗，就是他們貫徹自我理性的方式。他們貫徹理性，不是為了對他者證明什麼，畢竟，他們連對自己說明真實到底是什麼，都莫名困難。卡夫卡描述了現實對個人而言，具體的無寓意。

然而，卡夫卡小說被詮釋的方式，其實也已經證明過，作者個人聲明的具體無效。因為從布勞德違背卡夫卡遺願，陸續出版、並嘗試詮釋他的作品起，直至一九六○年代，環繞這些作品的更繁多論述，原則上，都是在將作者表明別無寓意的文學創作，給予以重新寓意化，並寄語給讀者的現世。這是說：卡夫卡創造的，那些恐怖而突梯的虛構，在後來的解讀裡，還是全景成為了真實世界的喻體——K們對世界的不解，悖論地，成為我們親解自己世界的一種方式。也就是說：卡夫卡還是幫助我們，理解了真實是如何之不可解。而這，就是寓意。

值得注意的是：也是直到一九六○年代，奧內蒂的《井》才又重新出版，獲得更多讀者。某種意義，對卡夫卡的再（誤）解模式可以有多繁複，這些模式，也就可能多便捷地，應用在對奧內蒂的再「誤讀」上。於是，如果關於「小說本身」的封閉與自足，奧內蒂的追求，從來相仿於卡夫卡，那麼，他在比卡夫卡漫長許多的寫作生涯中，所再更重複親歷的作者聲明無效，也許，可具體幫助我們，理解奧內蒂所對應的現實狀況，與卡夫卡的終究不同。

一個有關拉丁美洲小說的場域因素：事實上，從一九六○年代起，在我們對拉美小說最普世性、卻也可能因此而從來有限的認識中，小說創作，對拉美各處衰敗現實的局部再現，正是關於拉美小說，我們能指認出的，唯一一個爆炸性的共同起源。

這是說：多年以後，對我們而言，拉美小說，指的往往就（僅）是魔幻現實主義（Magic Realism）小說。無論那整個「同代」拉美作者群，各自作品如何別異，但對我們而言，將他們全體統攝在一種力圖更適切地、再現在地現實的小說寓意論框架裡，總是能裨益我們，去理解他們各自作品的普同共徵。再一次：他們畢竟還是幫助我們，理解了拉美現實，是如何魔幻般不可解。關於拉美，我們的不解，就是我們的理解。而這，就是寓意的必要性。

奇特的是，這個終將被普世框架，給重新圈定的在地存有，似乎，正是奧內蒂一再拒絕認領的個人座標。於是比起班雅明，奧內蒂實踐的，也許是一種更具自主意識的「生疏」。因為從《井》開始，在那被普世框架給更廣袤編成的「同代人」裡，幾乎所有拉美小說家，都推崇奧內蒂的創作，但奧內蒂從未像推崇者，如尤薩（Mario Vargas Llosa）那樣，獲得國際性的廣泛聲譽。

與拉美小說家，共享了相似的啟蒙履歷，奧內蒂亦是在擔任記者與編輯時，自學養成創作能力，但他卻始終迴避以作家身分，直陳個人對社會現實的意見，遑論批判。奧內蒂刻意地，想從公眾論壇隱逸，但政權還是提防他——一九七四年，同一個迫使加萊亞諾（Eduardo Galeano）等烏拉圭左翼作家流亡的軍政府，另尋非政治的理由，拘捕了奧內蒂，並且，將他送進精神病院治療。

於是終究，以六十六歲之齡，奧內蒂流亡至馬德里，比加萊亞諾逃生時，年紀剛好大上一倍。他不像加萊亞諾，在客居時，以從《愛與戰爭的日日夜夜》（Días y noches de amor y deguerra，1978）開始的織錦書寫，用一種嶄新的書寫形式，時光漫漫地，重溯拉美的集體歷史。這個終被放逐的晚年，似乎促使奧內蒂更加別無念想，更專注於原就已從拉美小說系譜中逃逸的、他獨自一人所追求的「小說本身」。

於是，人生裡的最後二十年，奧內蒂給再更珍稀的文學友伴們，留下了這樣一幅靜物畫般的矛盾形象：大半時間，他都臥病在一張書堆環伺的床上；但臥病在床、隔絕社交的時間，卻也正是他一生中最健朗地，投入小說創作的時間了。

更為奇特的是：這些小說裡的絕大部分篇章，奧內蒂都在一次次複寫，一座他在《短暫的一生》（La vida breve，1950）裡，即已初步搭建的幻影之城——聖塔瑪利亞（Santa María）。

3.

並非形同幻影，聖塔瑪利亞，就是幻影本身。

一方面，它可以是現代世界裡，地景相似的任何城鎮；另一方面，隨奧內蒂每次複寫，此城的地誌學，也被屢屢拆解與重組。每次重組後的地誌細節，皆十分明確，這卻使得聖塔瑪利亞，從來無法就地確切。聖塔瑪利亞：一個原地流變的活體。

一個可能的比較閱讀策略，是將卡夫卡小說裡的K們，所各自涉及的不同漫遊空間，皆靜置成同一座原型城鎮，卻反過來，將在孤絕中重複受挫的原型主角K，自體分裂成此城所一再收容的疲憊邊緣人、被放逐者，或瘋狂的夢想家。如此，我們得到一種串連各種角色心理活動的內向漫遊。而這，似乎正是奧內蒂的小說話語，與卡夫卡的關鍵差異。

也就是說：在「卡夫卡式」（Kafkaesque）的漫遊空間裡，作者明確設下了人我的邊際，以確保他者對主角K而言，絕對疏異的實存——他者的表述常常並不可解；他者內在，往往更是不可能穿透。相對於此，在與他者共處的暗房裡，當疏離邊防被取消，奧內蒂的小說主角，總能活絡地僭越他者內在，並代為表述。某種意義，在奧內蒂的小說裡，他者，總是經過主角的代言後，才對主角確真。

例如，在小說《短暫的一生》裡，〈短暫的一生〉（La Vie Est Brève）原是一首歌，在某次例行茶會裡，由大家暱稱為「媽咪」的女主人唱出。這首歌的歌詞確切寫了什麼，對小說主角布勞森而言，其實不太要緊。因為那個傍晚，與其說是歌，不如說是唱歌的媽咪本人，使布勞森「感動而無法置信」。矛盾的是，關於媽咪本人，布勞森稱不上熟識，在有數的幾次見面，媽咪總帶給布勞森一種遭逢怪誕事物的感觸。是的，「怪誕」（grotesque）：也就是K，對現實世界的基本體感。

然而，僅此一回，在那茶會現場，那般「痛苦卻又樂在其中」的媽咪本人，使布勞森像是目擊了昨日焚餘的什麼，竟在當下暗房裡復活。說不上熟悉的媽咪在那瞬間，對布勞森栩栩逼真。這個現場，召回整部小說至此，布勞森藉由聽聞，對媽咪曾做過的私自揣摩：在回述時，彷彿始終在側，布勞森揚長觀望媽咪，與比她年輕十五歲的史坦之戀愛，從青春時的激情、傷害與暴走，直到三十年歲月磨盡了一切崎嶇，兩人，抵達彼此的「忠誠滿是破洞，但也因此能夠呼吸」的平和依偎中。

相對於此，則是布勞森與妻荷杜娣絲至今五年的婚姻，一段像也總有史坦在側的、已因史坦的旁觀，而預先抵達了盡頭的愛情。事實是：愛情抵達盡頭，但對布勞森而言，靜默的激情與傷害，似乎這才開始暴走。布勞森仰賴史坦的友誼，以及不時的資助，但他嫉妒史坦，嫉妒他「曾挺進過荷杜娣絲的身體，卻沒有變成她的俘虜」。布勞森，認為自己被荷杜娣絲的病痛和悲傷給俘虜了，卻不知如何，方能如媽咪那般，任由愛戀磨盡激情（而非相反），從而能「無懼背叛與傷害」。這彷彿就是那個傍晚，媽咪本人，在茶會暗房裡，對布勞森獨「我」一人的密語。

一場在拆解了不可逆的線性時間後，將眾人重新纏繞在一起的旋舞。奧內蒂版本的，在無聲裡示現真切劇痛的「感情遊戲」——這般炙烈的重組，在奧內蒂的小說裡俯拾皆是。與卡夫卡的K終究不同，奧內蒂筆下的布勞森，即是這樣一位內向潛行者：無論親疏遠近，他者的真實往歷，對「我」而言永遠更真，只是，那種逼真，必然已經通過「我」之感覺結構的梳理：是經「我」的解碼與轉譯，不可解的怪誕，這才就地可解如詩。

亦是在這個茶會現場，整部《短暫的一生》，準確抵達了敘事的中途。在尤薩所寫的本書原序中已詳列的，三個虛實交錯的世界至此，也已對潛行者布勞森各自成形，彷彿，只待小說後半的進一步「合併」，從而，小說結束自身。只是，我們必須特別留意的是：無論前半或後半，這整部小說同時，竟也是對布勞森而言，始終的人生中途。潛行者原地流變。

4.

潛行者原地不動。佇足人生半途，我們的主角布勞森無比徬徨，他恐懼前半生的竟已虛度，也對未決將來深感絕望。在這但丁（Dante Alighieri）曾形容過的「幽暗森林」（或現代俗稱的「中年危機」）裡，沒有任何慷慨神靈會前來，像接引詩人那樣，嚮導布勞森，帶他由地獄到天堂，見歷各異他者，在死後竟還延續的種種生命形式，讓他親歷一種無疑的「未來」，且再將他送返人世，讓他心生希望，再無恐懼。布勞森無處可逃，眼前，只有同一座城市裡，同一間斗室內的同一面牆，以及——「這個世界瘋了。」某日，透牆傳來新鄰居葛嘉，對相似斗室外，相似城市所集成之偌大現實世界的一句斷言。

這個世界瘋了。這是《短暫的一生》這整部小說的開頭：是的，在認識潛行者布勞森之前我們已先如他那般，聽取了陌異他者，對這世界的定論。葛嘉也許說對了，但對布勞森而言，可能並不重要。也許，就像〈短暫的一生〉這首歌的歌詞一樣，任何太過確切而簡短的描述，對他而言皆不重要。布勞森的正職，是廣告標語寫手。

但葛嘉仍然只能是對的。因如我們所知：布勞森，是這樣一名聽聞一切、藉著解碼與轉譯話語，從而，在僭越時抵達他者內核的潛行者；他者的任何激越言行，對他而言，都不會是虛假的。恆常在嘗試錯誤的，其實不是他者，而僅是潛行者本人——在一個並無神靈、也無超脫或救贖之可能的尋常世界裡，他竟然嘗試，成為自己的嚮導。

也不盡然絕無神靈：他者話語，那一切暗房裡的聆聽，那些短暫一生裡，絕對珍罕的非日常時刻，對他而言，常常不乏啟示。於是，布勞森私自的「解碼與轉譯」，毋寧也是對可能神啟的臨摹與容受。在自己的虛構裡，布勞森，是這樣一位被動而試誤的創造者。

這是這整部小說的前提，同時，也就是整部小說將再次終結的狀態。似乎，它本就無法如我們預期那般，完成情節「合併」，歸納整部小說，為饒富寓意的人類存有說明。更多時候，它其實一再腹語著作者，對自我救贖的絕不輕許——因為，那將讓小說話語，真確地成為謊言。

也於是，一方面確實如尤薩所言，《短暫的一生》再現一種關於創造的渴望，展示如何，「人類會借助虛構的情節保護自己和遠離不幸，以及這些替代的生活是怎樣誕生的」。另一方面，也許較難讓人理解的是，小說家奧內蒂，卻也同樣呈現了如何，尋索替代生活對人而言，總是一場注定失敗的鬥爭。

或者，若能稍微改寫一下威廉斯（Raymond Williams）對「現代戲劇」的洞見，我們可以簡單說：奧內蒂的小說，就是這麼「嚴厲」。因為能夠拯救布勞森的，不是他對未來的憧憬，而僅僅就是「未來本身」，但布勞森，卻被切斷了與它的聯繫。於是即便是虛構，對創造者布勞森而言，也是失敗的一種形式，而事實上，布勞森自己，很早就意識到這一點了。於是，在布勞森的潛行中，那一切「荒誕不經」的見歷與想像，所錯綜藏存的，無非是一種無比真摯的佇足與回

顧：如何可能，在短暫一生裡，人對理想的生命形式，從來，就來不及經驗。

這是奧內蒂版本的「小說本身」：它用獨特而原創的話語張力，反陳虛構的如何不可能。對此，尤薩更明白地這麼說——奧內蒂《短暫的一生》，「最靠近所有小說家追求的理想祕密」。

即所謂「完美的小說」。

5.

開始，是創造者布勞森的原地流變。後來，是原地流變的整座聖塔瑪利亞。奧內蒂使我們明白：在一場注定失敗的鬥爭裡，創造者無法自現世逃脫，藏身在理想虛構中。奧內蒂也使我們明白：然而，聖塔瑪利亞還是收容了他，一如它將大無畏地，收容更多失敗者。某種意義，並不是布勞森抵達此城，而是聖塔瑪利亞，抵達了它的創造者。一如未來，它將以不同面貌，抵達更多的小說主角。

在奧內蒂的「小說本身」系譜裡，聖塔瑪利亞，就像注定失敗者的另類友伴，以其一次次「具體的衰敗」，埋藏他們各自的創造——那與對生命的渴望相比，同等真實的絕望。如引文所揭的《造船廠》：不知多久以後，另一位潛行者拉森，在揭開個人命運謎底的前刻，在其實早已無有懸念的等待中，偶然抬頭，望見《短暫的一生》裡的布勞森，已就地成為雕像。拉森自然無法知悉：自己正潛行在布勞森也曾僭越過的場所。那每位他者內裡，「安靜而昏暗的區域」。那

同時爬滿扁蟲的禁區。

拉森舊識，則由奧內蒂的其他小說，重置為主角。如《請聽清風傾訴》（Dejemos hablar alviento，1979），追述曾幫助過拉森的警官麥迪納，在聖塔瑪利亞的執法與犯罪歷程。奧內蒂最後的創作《當無關緊要之時》（Cuando ya no importe，1993），則續寫拉森趁其睡夢時逃離的「未婚妻」伊內絲，與醫生戈雷依的婚姻。一再變貌的聖塔瑪利亞，見證潛行者的各自不同，與一位潛行者，對另一位潛行者的無可記憶。這正是聖塔瑪利亞「系列」的奇特之處：在注定失敗的鬥爭裡，每位失敗者，都像是最後的失敗者。

一方面，這當然也是小說話語，那奇異的能為：它演繹眾所周知、簡直能一語直述的恆常宿命，如何，依舊能將短暫生命，繁複地刻蝕為獨特。另一方面，矛盾的是，獨特話語亦總有其易遭讀者遺忘的可能宿命：所有只以自身形構為系譜、「未另闢蹊徑讓自己成為未來類型」的寫作，意謂著這般寫作，同時拒絕美學的歷史，與美學的未來——意謂著，它專注直指遺忘的本質。也因此，奧內蒂對我而言，毋寧是位特別本真的創作者：他的小說實踐，形同他一再複寫的聖塔瑪利亞。

然而，本真的書寫原就無關乎時間。或者說，它自身就是關於「時間」的一則悖論。這是說：對奧內蒂而言，個人際遇無礙他對文學的定視；對我們而言，則在這「系列」中，我們每次親臨聖塔瑪利亞，都是第一次，我們進入此城。

即進入可能的「小說本身」。也因此，我個人很高興，奧內蒂的小說終於有了繁體中文版本。願七十一年後，這最初的聖塔瑪利亞，首先成就了域外的記憶，然後，肇啟關於拉丁美洲小說，我們全新的解讀路徑。

書籍介紹

本文摘錄自《短暫的一生》，麥田出版

作者：胡安・卡洛斯・奧內蒂（Juan Carlos Onetti，1909-1994）

譯者：葉淑吟

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馬利歐．巴爾加斯・尤薩（Mario Vargas Llosa）特別推薦————

拉丁美洲文學最具大膽實驗和原創性小說

媲美二十世紀最優秀說故事高手作品

奧內蒂作品首次繁體中文版上市

童偉格 選書・專文導讀

素有「拉丁美洲城市小說創始人」之名的卡洛斯・奧內蒂（Juan Carlos Onetti），《短暫的一生》是他最嘔心瀝血的創作，是拉丁美洲文學最野心勃勃的小說，其大膽實驗和原創性，可媲美二十世紀最優秀說故事高手的作品，這部小說一下筆，主題就呼之欲出，人類藉由他的妙筆生花，逃離令人生厭的現實，來到一個虛幻世界，獲得一種新的意義。

————馬利歐．巴爾加斯．尤薩(Mario Vargas Llosa)

《短暫的一生》再現一種關於創造的渴望，展示如何「人類會借助虛構的情節保護自己和遠離不幸，以及這些替代的生活是怎樣誕生的」。

奧內蒂對我而言，毋寧是位特別本真的創作者：他的小說實踐，形同他一再複寫的聖塔瑪利亞。

————童偉格

這是一本不容易閱讀、但值得挑戰的絕倫超群小說！

人生苦短，一點愛情，一點夢想，然後日安，

人生苦短，一點希望，一點夢想，然後晚安。

亂無章法的生活，究竟誰才能解鎖？

只有自我救贖可以是必須履行的道德責任，只有這種救贖是道德的。

胡安．瑪利亞．布勞森才被廣告公司資遣，他的妻子荷杜娣絲此時卻罹患乳癌，失去一邊乳房。

在妻子罹病後，布勞森接下朋友寫劇本的工作。在劇本裡，布勞森虛構一座名叫聖塔瑪利亞的城市，主角名叫亞瑟，他借用亞瑟來體現自己對波特萊爾的「惡」的渴望，他沉浸在虛構的情節中。

布勞森的劇本設計亞瑟的鄰居住著一名叫葛嘉的女子，他常自房間薄牆聽到或偶爾偷窺到，繼而猜想葛嘉的生活與感情世界。葛嘉的職業是名妓女，緊挨著她的是皮條客。

布勞森塑造的亞瑟形象，口袋裡總放著一把手槍，他讓亞瑟可以對葛嘉做出布勞森從來沒對妻子荷杜娣絲做過的事：在床上愛她的同時毆打她，而且打算殺她，一如卑鄙的皮條客對待他的妓女們一樣……

奧內蒂是存在主義的信仰者，《短暫的一生》是奧內蒂樹立風格之作，採用大膽手法構思小說與人生的關係。奧內蒂的小說多以他的出生地蒙德維的亞，以及移居之城布宜諾斯艾利斯作為故事的發展背景。令人窒息的城市生活，一直是他小說中揮之不去的夢魘。他常常將經歷的人事物，清楚地折射在他的小說字裡行間。

尤薩說————奧內蒂《短暫的一生》，「最靠近所有小說家追求的理想祕密」，即所謂「完美的小說」。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬