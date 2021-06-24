台灣銀行業的遮羞布：開戶契約竟暗藏「不平等條款」，嚴重影響存戶權益

2020年8月發生銀行史上最大烏龍案，美國花旗銀行誤把近九億美元匯給了露華濃的債權人，債權人拒絕歸還，花旗提起訴訟，最後曼哈頓的法院法官弗曼（Jesse Furman）裁定，被告不必返還花旗銀行這筆巨款，法官表示：「要去相信全球資深金融機構之一的花旗集團，犯下從未發生過的錯誤，而且款項更高達近10億美元，是不合理。」

其實銀行發生人為錯誤絕非少見，例如今年三、四月彰化銀行不同分行，先後在存戶簽收及確認款項後，事後要求追討款項，經金管會要求後才保障了存戶權益，在當時彰銀失誤連連的舉措引起不少金融界人士的撻伐，金管會及金融機構也透過媒體倡議要民眾小心保障自身權益。

在任何國家和文化下，大眾對銀行的最低要求就是：

把數字算對 把錢保管好

這是銀行構成服務價值的核心要件，也是銀行的專業所在，如果無法做到這個基本要求，大眾將無法信任把錢讓銀行經手以及由銀行保管。然而筆者近日發生的狀況，讓我發現台灣眾多銀行竟然悄悄的在存戶的開戶契約書中，暗藏著極為不平等的條款：銀行端發現錯誤時，有權不通知存戶，就調整存戶存款金額，甚至追繳利息。

事情始末如下：

6月21日中午，本人帶著一筆款項至國泰世華銀行臨櫃存款，跟對方先後確認了兩次金額的正確性，才放心的簽名確認，拿到存款憑證收執聯。

然而當天晚上，我收到行員打來告知有差額，要我盡快去銀行補齊，後來，我打電話跟總行申訴，沒想到總行來電的回應是，儘管總行看過點鈔機畫面確定是行員點算錯誤，但依據我開戶所簽訂的綜合約定書，銀行有權可以從我帳戶中扣回溢存之款項。

我接著詢問：「我當天在櫃檯時有請行員點鈔及確認金額了兩次，你們有錄影應該也會有錄下我說的這些話和過程吧，我都再三確認了，怎麼可能還會有這種錯誤。」總行人員表示銀行櫃檯沒有錄音，只有點鈔機的畫面。

完整說明影片請見：

我聽了心頭一涼。掛下電話後，趕緊查閱了國泰世華的綜合約定書，竟然真的有這樣離譜的不平等條款：

十二、錯帳及款項返還 （一）匯入匯款或存入款項如係因 貴行作業錯誤，或因貴行、金融同業、票據交換所、財金資訊股份有限公司等相關機構之誤寫帳號、戶名、金額、操作錯誤或電腦設備故障等原因，致發生誤入存戶帳戶或溢入情事者，一經貴行發覺，貴行得立即追還並更正之，而無須另通知存戶，如已被提用，存戶應即返還所提用之款項及貴行所訂之利息。

意思是，銀行不論發生甚麼樣類型的錯誤，都有權可以不通知存戶就更動存戶存款金額，而且如果存戶在不知情的情況下動用了銀行端錯誤溢入的金額，竟然還要支付銀行所訂之利息。

這根本就是完全的球員兼裁判，也是不平等條款，因為不論是監視器畫面、點鈔設備、銀行系統等所有的資訊都是掌握在銀行方，存戶根本無法自行舉證或查實，只能被動的等銀行告知和提供資訊，然而當大眾如此信任銀行所提供的單據和文件證明時，銀行卻能夠單憑一句「作業錯誤」，就將白紙黑字的文本撤銷，並且利用把我們授予他們保管資產的權力，而任意動用我們的款項。

Photo Credit: 中央社

假如類似的情況，發生在企業買賣，個人銷售，乃至於存戶之間因為打錯帳號而找錯錢、入錯帳，需要追討款項時，一定都需要雙方協調，甚至官司訴訟才能進行，然而銀行端卻因為掌握了存戶的資產，因此就能單方面提出錯誤，不需司法機關審核就動用存戶資產，我相信這是多數人所不能接受的。

我在撰寫這篇文章時，也查閱了中國信託、台新、玉山、富邦、兆豐等台灣最具代表性的金融機構也都有類似的條款，顯然條款內容與之前在輿論施壓下，金融機構傳遞給大眾的訊息是背道而馳的。更令人難以置信的是金管會卻也默許了這樣的條款，被各大銀行採納，嚴重影響了存戶的權益。

撰寫本文僅希望表達身為一個小存戶對台灣銀行機構最基本的訴求：

銀行有責任制定完善的流程和措施去確認金額，提供存戶保障。在詐欺如此橫行的年代，銀行有責任錄製臨櫃完整的畫面和對話，不僅是提供雙方保障，也可強化犯罪預防。 銀行無權在未告知及取得存戶授權下，調整及動用存戶資產，若要強制執行，需經司法裁決。當發生錯誤時，若錯誤非存戶造成，銀行應該如同其他產業一般，為自己的疏失負擔應盡的責任，若責任歸屬無法判定，應由司法裁決，而非銀行自行認定，更無權要存戶為銀行端造成的錯誤支付利息，甚至逕行動用質借及其他授信額度。

國泰世華銀行的開戶契約是20頁密密麻麻的條文，大多數存戶絕對會像我一樣，難以發現竟然暗藏如此不平等約定，也會因為相信金管會及銀行而放心的簽署，卻可能造成自己權益巨大的損失，希望此文能受到更多單位重視，也歡迎各大媒體報導。

隨文附上其他銀行的相關條款，供大眾參考：

中國信託銀行

第十一條 錯帳之更正

存匯入款如因貴行作業錯誤而入帳，或因貴行、金融同業、票據交換所、財金資訊股份有限公司等相關機構之誤寫帳號、戶名、金額、操作錯誤或電腦設備故障原因，致發生誤入立約人帳內或溢付情事者，貴行得於發現時立即追還並更正之而 無須另通知立約人 ，倘該存匯入款項業經支用，立約人應於貴行通知後立即返還支用款項及 貴行所訂之利息 。

玉山銀行

第 5 條（錯帳之更正）

凡存入款項因誤寫帳號或戶名致誤入立約人帳戶，或貴行處理錯誤致存入立約人帳戶者，一經發現，貴行得不通知立約人即逕自立約人帳戶內扣除更正之，倘存入款項已被支用，立約人應立即返還，不得拖延。

台新銀行

七、 任何存入立約人存款帳戶之款項，如因 貴行處理錯誤或系統設備故障等原因，致誤入或溢入立約人存款帳戶情事者，一經發現， 貴行得不通知立約人即逕自立約人存款帳戶內扣除更正之 ，倘存入款項已被支用，一經貴行通知，立約人應立即退還，不得拖延。

富邦銀行

六、 存匯入款如因誤寫帳號、戶名、金額、操作錯誤或電腦設備故障等原因，致發生誤入立約人帳戶內或溢付情事者，一經發覺，授權貴行得隨時、一次或分次於立約人帳戶之存款內扣還並更正帳戶紀錄，如存款已不足扣還，一經 貴行通知，立約人應即返還之。逾期未返還者，授權 貴行得逕動用質借及其他授信額度 。

兆豐銀行

七、銀行存入他人帳戶之款項，如因誤寫帳號、戶名、金額、操作電腦錯誤、電腦設備故障或其他原因致誤存入存戶帳戶 ，或有多存入金額情事者，銀行得立即更正並逕自存戶帳戶內扣回；款項業經提領者，存戶應即返還之。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九