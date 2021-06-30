《我們可以選擇的未來》：學會分辨真、偽科學，也別放棄那些不相信氣候暖化的人

文：克莉絲緹亞娜．菲格雷斯（Christiana Figueres）、湯姆．里維特－卡納克（Tom Rivett-Carnac）

行動三：捍衛真相

《格列佛遊記》作者史威夫特（Jonathan Swift）在三個世紀前寫道：「謊言腳步如飛，真相只能蹣跚趕追。」事實證明這實在是個精準的預言。麻省理工學院最近的一項分析顯示，在推特上，謊言傳播的速度平均比真相快上六倍，而且真相的滲透率永遠比不上謊言。社群媒體，就是謊言生產與傳播的引擎。

這會對我們的社會造成嚴重影響，特別是會削弱我們團結起來、應對複雜長期威脅（如氣候危機）的能力。在這個「後真相時代」，對科學的詆毀成了一種流行。

科學方法的結構開始分崩離析，客觀性的概念遭到攻擊。也有某些政治領袖選擇不再與客觀事實站在一起。社群媒體的興起，讓這些領袖大有機會得以掩蓋事實。像這樣往主觀性靠攏的趨勢，成了壓迫與暴政的溫床。所有人都必須堅定負起責任，辨識並抵擋這種對真相的攻擊。否則若是這種趨勢再繼續，我們就會永遠失去扭轉氣候危機僅剩的一小扇機會之窗。

無論在歷史上任何時期，領袖人物從來都不是全然誠實；但在如今的政治舞臺上，謊言已經又來到另一個境界。

人類就是容易受到後真相世界的影響，這點其來有自。我們的天性，似乎就是會傾向去確認自己相信的事，而不是去尋找客觀真相的證據。

證實自己的想法，能夠令人愉悅，只要有人能提供我們這種感覺，我們總會湧出正面的情感。於是，如果有哪位領導者能夠肯定我們的想法，說疫苗會造成自閉症、說氣候變遷就是謊言、說我們相信的事都是真的，我們就會感到飄飄然。這種現象早有許多人研究與記錄，名為確認偏誤（confirmation bias）。

氣候變遷會造成災難，而且是大量的災難：大城市遭到洪水侵襲，島嶼被海面上升淹沒，移民潮開始湧現。在這些極端脆弱的時刻，擁有獨裁本能的領導者會想要抓緊機會，鞏固自己的權力。面對複雜的氣候危機，民粹專制的統治者不會打算找出長期方案來解決，而是一心想找個對象來頂罪。但我們絕不能允許他們再玩弄即將來臨的災難，使慘劇更烈，並對所有人造成傷害。

為了捍衛真相，我們該做的事情包括：

一、放開心胸。到頭來，在這個後真相的世界，每個人都該對「自己相信了什麼」負責。當然，這個問題與氣候危機並不直接相關，但要是我們連已經確認的基本事實都無法達成共識，真要涉及重大事項，就難以有任何行動；而氣候變遷更是重大事項中的重大事項。

氣候變遷的現實，終於激起群眾的憤怒，讓人走上街頭。只要社會堅守著重視客觀真相的原則，民主制度就不可能長期抵擋人民的聲音。我們必須刻意自我反思，質疑自己的各種選擇是否都經過仔細思考，是否輕信了那些不會挑戰自身立場的資訊。

舉例來說，光是你現在正在讀這本書，就可能證明了你的某種確認偏誤。請注意看看，自己是不是總想相信你所同意的政治人物，也不想相信那些你不同意的政治人物？請努力讓自己去試試那些自己不習慣的思考方式。跳出既定的思考模式，就是維護我們集體自由的一種根本舉動。請讓自己成為「跳出既定思考模式」的能手。

二、學會區分真科學和偽科學。哈特蘭研究所（Heartland Institute）是一個由美世家族基金會（Mercer Family Foundation）提供部分資金的保守派智庫。2017年，哈特蘭研究所向全美三十萬名教師寄送了製作精美的氣候科學教科書。這本書原本是鎖定政策制定者，於2015年巴黎談判期間出版，書名訂為《為什麼科學家不相信全球暖化》。書裡開頭就寫著：「在關於全球暖化的辯論中，大家可能最常重複引述的說法，就是『97%的科學家相信』氣候變遷是人為而且危險的。然而這項聲明非但錯誤，甚至光是在辯論裡提出這種說法，就是對科學的侮辱。」

於是，這本只說是由「許多傑出氣候科學家」所撰寫的教科書，就這樣寄給了全美教師，還附上一封信，鼓勵教師在課堂上使用這本書和書裡附上的DVD。哈特蘭研究所希望推翻既成的氣候科學，呼籲民眾不要相信「聯合國政府間氣候變遷委員會」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）的科學建議，而要「從獨立、非屬政府的組織與科學家那裡尋求建議」，認為這樣才「沒有財務與政治利益上的衝突」。

對於收到了這本書的某些人來說，其實很難判斷這究竟是真科學還是偽科學，也不確定書的作者到底是不是傑出的氣候科學家。事實上，該書作者之一曾任職於皮博迪能源（Peabody Energy，一家已破產的煤炭巨頭），擔任環境科學總監，擁有地理學的碩士及博士學位，而非氣候科學的學位。他的資歷之一，正是「非政府國際氣候變遷委員會」（Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC）報告的主要作者，可以看到NIPCC這個名稱與聯合國的IPCC有多麼相似、又多麼令人困惑。而NIPCC其實就是由哈特蘭研究所出資的一項專案。

有許多教師立刻看出這本教科書根本不科學，只是在散播謠言；但也有些教師沒看出來，於是在課堂上用了這些材料，這將會大大影響他們的學生。

這件事給了我們一個很好的教訓：就算某份文件看起來「很正式」、製作精美、也是由真正的科學家執筆，還是應該謹慎檢視文件的內容。所有人都必須再付出多一點的努力，判斷自己的觀點究竟是基於事實或虛言。好好檢視自己資訊的來源，如果有必要，甚至該去追蹤資金的來源。無論是氣候科學的聲明、報告或文章，只要有疑問，就該找出研究背後的資金來源。

另外，也要看看該項研究是否得到優秀大學或知名學術機構的認可，最簡單的辦法就是瞭解該研究是否通過同儕審查（peer reviewed），也就是由該領域的其他專家審視並評估。舉例來說，IPCC關於升溫攝氏1.5度的報告是在2018年10月發表，由來自四十個不同國家的九十一位作者及審查者合作而成。

多數主流報紙也會有類似的編輯規範，要求消息來源必須經過同儕審查或是類似標準，以確認可信度；但不論誰背書認可，永遠都值得自己再做一次確認。

三、別放棄那些不相信氣候暖化的人。隨著我們愈來愈進入後真相的世界，「追求真相」與「堅守意識型態」兩者所造成的隱憂，對每個人來說都日益嚴重。某些人雖然可能較喜歡某種觀點，但更渴望得到真相；也有些人就算事實已擺在眼前，還是會盲目堅守自己的觀點。

後面這一種人等於是已經離開了事實能有所作為的領域。現在許多人甚至是待在家裡，就能感受到這種情形。對於壓根就不相信氣候暖化的人，光是提供事實和證據，並不足以改變他們的想法，所以你再怎麼提供數據與資料，也無濟於事。

想要打動這種人，唯有靠著你真誠的聆聽、努力瞭解他們的擔憂。用體貼、照護與關愛的心，才能對抗那些造成我們分裂的力量。

驅散由錯誤資訊構成的迷霧

對於那些在柏林圍牆倒塌與911事件之間成年的人來說，現在的世界確實有點令人摸不清頭緒。在過去那些日子裡，我們似乎比較知道人類會如何進步。而有些人也就緬懷著那種似乎更簡單的過去，於是在某些領導者號稱要回歸過往（而非專注未來）的時候，對這些人就特別有吸引力。

我們將面對的未來，必然會與現在有所不同、複雜難懂，而且社群媒體這個神燈精靈已經放了出來、再也無法把它關回去。人類如果還想控制住這個由自己創造出來的怪物，唯一的選項就是一切依照真相事實來行事，別無他法。

如果我們想要團結應對氣候危機，阻止目前愈來愈多物種加速滅絕的趨勢，就必須負起責任，永遠捍衛氣候變遷這項無可爭議的真相，永遠直視氣候變遷會造成的後果。我們都該為自己相信為真的事情負責，也該在真相遭到攻擊時起身辯護。對於各種會形塑我們的想法、意見與行動的資訊，如果我們能堅持批判性的思維，最後必然能成功拆穿所有的假資訊，特別是會影響我們如何應對氣候變遷的假資訊。而等到這成了習慣，我們更熟悉如何判斷真假，就能驅散目前這種由錯誤資訊所構成的迷霧，也讓我們更能避開在日常生活中的種種干擾。

如果我們能這樣護衛、並推進基於事實的現實，就能更清楚看到我們所期盼的可再生未來，而過程中的道路也將更為清晰。

書籍介紹

本文摘錄自《我們可以選擇的未來：拯救氣候危機》，天下文化出版

作者：克莉絲緹亞娜．菲格雷斯（Christiana Figueres）、湯姆．里維特－卡納克（Tom Rivett-Carnac）

譯者：林俊宏

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《我們可以選擇的未來》第一作者菲格雷斯，

她父親擔任過哥斯大黎加三屆總統，任內裁撤了軍隊；

第二作者里維特－卡納克，曾經當過和尚，

祖先是英國東印度公司創辦人，而東印度公司擁有私人軍隊。

兩位作者自稱，在血統和政治光譜上，根本處於相異的兩端，

但兩人卻攜手合作，在《哥本哈根協議》失敗後，

歷經數年努力，擘畫和推動了《巴黎協定》的誕生。

原因無它——我們只有一個地球，我們共同的未來只能二選一：

一、我們正在創造的悲慘世界（2100年升溫超過攝氏3度）；

二、我們必須創造的綠色世界（地球暖化不超過攝氏1.5度）。



《我們可以選擇的未來》描述了兩種未來的世界，

以及每個人應當具備的三種基本心態。

求人不如求己，我們要讓自己成為改變的起點：

從失敗主義走向樂觀主義、從榨取資源走向再生資源，

從線性經濟走向循環經濟、從個人利益走向共同利益，

從短期思維轉向長期思維與行動——

作者提出了十項具體可行的行動，並竭力呼籲：

「環保」最終要保護的，不是地球的環境，而是人類！

我們必須「用錢投票」，淘汰不環保的產品和企業！

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航