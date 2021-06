霜淇淋、雪酪、冰沙、雪花冰⋯⋯各類冰品的英文該怎麼說？

還沒到暑假,天氣就熱到快蒸發!炎炎夏日是不是想趕快來一碗美味的芒果雪花冰呢?冰淇淋、雪糕、冰棒怎麼說?各種配料的英文又該如何表示呢?VoiceTube教你今夏最歡迎的消暑聖品英文!

冰淇淋類

冰淇淋最常見的說法是ice cream,但是冰淇淋有這麼多種,要怎麼分辨呢?

(1)義式冰淇淋 gelato

第一個就是筆者超愛的gelato啦!Gelato就是義式冰淇淋,它的口感綿密、細緻,成分多為天然水果。因為它的脂肪含量為一般冰淇淋的一半,因此深受大家的喜愛!

以下是gelato的五個經典口味:

奶油 cream

優格 yogurt

鮮奶 milk

開心果 pistacchio

巧克力 chocolate

(2)土耳其冰淇淋 aras dondurma / Turkish mastic ice cream

說到土耳其冰淇淋,大家腦中第一個浮現的應該都是被老闆耍著玩的畫面吧!土耳其冰淇淋因為加入了土耳其特有的蘭花莖 (Salep),所以黏濁度高、不易融化,因此可以黏在長鐵棒上,才讓小販能夠與顧客搞笑地互動!

(3)霜淇淋 soft serve

Soft serve霜淇淋是夜市、遊樂園最常看到的冰品之一,和冰淇淋類似,但因為空氣含量較高,並加入膠體,所以會有輕盈、滑順的口感,融化的速度也較慢。最常見的口味是巧克力、香草,還有兩者混和。

(4)聖代 sundae

一旦甜食癮發作,單吃冰淇淋肯定是不夠的啊!所以sundae就誕生了!冰淇淋加上各種配料(topping),讓你幸福加倍!一起來學學相關詞彙的英文吧:

巧克力米 sprinkles

著色珠子糖 hundreds and thousands

榛果巧克力醬 Nutella

水果 fruit

果醬 jam

蜂蜜 honey

鮮奶油 whipped cream

堅果 crunchy nuts

焦糖 caramel

麥片 cereal

A: Would you like some toppings for your ice cream?

A:你要加配料在冰淇淋上嗎? B: Sure! I would like Nutella, cookies and a strawberry on it.

B:當然!我想要加一些榛果巧克力醬、餅乾跟一顆草莓。

Ted likes sundaes with whipped cream and chocolate, so much so that he eats them every week.

Ted太喜歡鮮奶油巧克力醬聖代,喜歡到他每週都要吃。

冰沙類

(1)雪酪 sorbet

Sorbet與一般美式冰淇淋不同,製作時不使用脂肪製品,透過混和物結冰後再磨成冰沙的方式,製造出綿密、輕盈的口感。也因不含有乳製品,很適合對乳製品敏感的人們。

(2)冰沙 smoothie

用新鮮水果、牛奶加入水和冰塊後,放入果汁機打成帶有微顆粒狀的飲品就是smoothie。常見的冰沙有鳳梨冰沙(pineapple smoothie)、西瓜冰沙(watermelon smoothie)和芒果冰沙(mango smoothie)等。

My mom’s homemade pineapple smoothie is the best drink I’ve ever had. It tastes great and is 100% healthy!

我媽手做的鳳梨冰沙是我喝過最好喝的飲料,不但美味還百分百健康!

冰棒類

(1)冰棒 popsicle / ice pop

冰棒初期只是果汁凝結而成的冰品,但隨著廠商的開發,演變成現在市面上的各式風味冰棒。炎炎夏日來上一隻冰棒,絕對是人生一大快樂!你最喜歡哪種冰棒呢?

(2)雪糕 ice cream bar

冰棒的外層再淋上一層榛果巧克力,冷凍過後就是大家最熟悉的巧克力風味雪糕啦!脆皮外層加上內層滑順的口感是一大享受!

剉冰類

(1)傳統剉冰 shaved ice

Shaved ice就是先選好配料裝進碗裡,再拿給店家用冰塊磚削出滿滿的一碗冰,炎炎夏日來上一碗最消暑!常見的配料有:

豆類:紅豆(adzuki beans)、綠豆(mung beans)

果凍類:仙草(herbal/grass jelly)、粉條(noodle jelly)、粉粿(jelly cake)

粉圓(tapioca)、芋園(taro ball)

煉乳(condensed milk)、糖水(syrup)

A: What is your must-add topping in a shaved ice?

A:你吃剉冰必加的配料是什麼? B: Definitely mung beans!

B:當然是綠豆啊!

(2)雪花冰 shaved snow

從shaved ice延伸出來的就是雪花冰(shaved snow)。主要的差別就是兩者使用的冰磚不同,雪花冰不使用一般純水的冰磚,而是將各類水果或風味搭配乳製品做成冰磚,冰就像是雪花一樣,口感比剉冰綿密,是小編的最愛!夏天就是要吃上一碗芒果雪花冰啊!

VoiceTube的雪花冰私心推薦排行榜:

Top 1:芒果雪花冰 Mango shaved snow

Top 2:珍珠奶茶冰 Mike tea shaved ice with tapiocas

Top 3:紅豆抹茶雪花冰 Matcha shaved snow with adzuki beans

Top 4:布丁牛奶冰 Milk ice with pudding

冰品數量的用法

如果你想要描述冰品的數量,你可以這樣說:

一球冰淇淋/雪酪: A scoop of chocolate ice cream

chocolate ice cream 一杯霜淇淋/冰沙/聖代: A cup of vanilla ice cream

vanilla ice cream 一隻雪糕/冰棒: A pineapple popsicle

pineapple popsicle 一碗剉冰/雪花冰:A bowl of mango shaved ice/ shaved snow

一般冰淇淋都會配合甜筒(cone),但如果想改成用杯裝,只要把cone換成cup就可以囉!

I would like to have ice cream in a cone, please.

我的冰淇淋要用甜筒裝,謝謝。 May I have my ice cream in a cup?

我的冰淇淋可以杯裝嗎?

以上就是各種冰淇淋的英文和相關單字!想要吃冰消暑,這些單字可不能不會!

