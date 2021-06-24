霜淇淋、雪酪、冰沙、雪花冰⋯⋯各類冰品的英文該怎麼說？

還沒到暑假，天氣就熱到快蒸發！炎炎夏日是不是想趕快來一碗美味的芒果雪花冰呢？冰淇淋、雪糕、冰棒怎麼說？各種配料的英文又該如何表示呢？VoiceTube教你今夏最歡迎的消暑聖品英文！

冰淇淋類

冰淇淋最常見的說法是ice cream，但是冰淇淋有這麼多種，要怎麼分辨呢？

（1）義式冰淇淋 gelato

第一個就是筆者超愛的gelato啦！Gelato就是義式冰淇淋，它的口感綿密、細緻，成分多為天然水果。因為它的脂肪含量為一般冰淇淋的一半，因此深受大家的喜愛！

以下是gelato的五個經典口味：

奶油 cream

優格 yogurt

鮮奶 milk

開心果 pistacchio

巧克力 chocolate

（2）土耳其冰淇淋 aras dondurma / Turkish mastic ice cream

說到土耳其冰淇淋，大家腦中第一個浮現的應該都是被老闆耍著玩的畫面吧！土耳其冰淇淋因為加入了土耳其特有的蘭花莖 （Salep），所以黏濁度高、不易融化，因此可以黏在長鐵棒上，才讓小販能夠與顧客搞笑地互動！

（3）霜淇淋 soft serve

Soft serve霜淇淋是夜市、遊樂園最常看到的冰品之一，和冰淇淋類似，但因為空氣含量較高，並加入膠體，所以會有輕盈、滑順的口感，融化的速度也較慢。最常見的口味是巧克力、香草，還有兩者混和。

（4）聖代 sundae

一旦甜食癮發作，單吃冰淇淋肯定是不夠的啊！所以sundae就誕生了！冰淇淋加上各種配料（topping），讓你幸福加倍！一起來學學相關詞彙的英文吧：

巧克力米 sprinkles

著色珠子糖 hundreds and thousands

榛果巧克力醬 Nutella

水果 fruit

果醬 jam

蜂蜜 honey

鮮奶油 whipped cream

堅果 crunchy nuts

焦糖 caramel

麥片 cereal

A: Would you like some toppings for your ice cream?

A：你要加配料在冰淇淋上嗎？ B: Sure! I would like Nutella, cookies and a strawberry on it.

B：當然！我想要加一些榛果巧克力醬、餅乾跟一顆草莓。

Ted likes sundaes with whipped cream and chocolate, so much so that he eats them every week.

Ted太喜歡鮮奶油巧克力醬聖代，喜歡到他每週都要吃。

冰沙類

（1）雪酪 sorbet

Sorbet與一般美式冰淇淋不同，製作時不使用脂肪製品，透過混和物結冰後再磨成冰沙的方式，製造出綿密、輕盈的口感。也因不含有乳製品，很適合對乳製品敏感的人們。

（2）冰沙 smoothie

用新鮮水果、牛奶加入水和冰塊後，放入果汁機打成帶有微顆粒狀的飲品就是smoothie。常見的冰沙有鳳梨冰沙（pineapple smoothie）、西瓜冰沙（watermelon smoothie）和芒果冰沙（mango smoothie）等。

My mom’s homemade pineapple smoothie is the best drink I’ve ever had. It tastes great and is 100% healthy!

我媽手做的鳳梨冰沙是我喝過最好喝的飲料，不但美味還百分百健康！

冰棒類

（1）冰棒 popsicle / ice pop

冰棒初期只是果汁凝結而成的冰品，但隨著廠商的開發，演變成現在市面上的各式風味冰棒。炎炎夏日來上一隻冰棒，絕對是人生一大快樂！你最喜歡哪種冰棒呢？

（2）雪糕 ice cream bar

冰棒的外層再淋上一層榛果巧克力，冷凍過後就是大家最熟悉的巧克力風味雪糕啦！脆皮外層加上內層滑順的口感是一大享受！

剉冰類

（1）傳統剉冰 shaved ice

Shaved ice就是先選好配料裝進碗裡，再拿給店家用冰塊磚削出滿滿的一碗冰，炎炎夏日來上一碗最消暑！常見的配料有：

豆類：紅豆（adzuki beans）、綠豆（mung beans）

果凍類：仙草（herbal/grass jelly）、粉條（noodle jelly）、粉粿（jelly cake）

粉圓（tapioca）、芋園（taro ball）

煉乳（condensed milk）、糖水（syrup）

A: What is your must-add topping in a shaved ice?

A：你吃剉冰必加的配料是什麼？ B: Definitely mung beans!

B：當然是綠豆啊！

Photo Credit: Juliana Su @Flickr CC BY ND 2.0

（2）雪花冰 shaved snow

從shaved ice延伸出來的就是雪花冰（shaved snow）。主要的差別就是兩者使用的冰磚不同，雪花冰不使用一般純水的冰磚，而是將各類水果或風味搭配乳製品做成冰磚，冰就像是雪花一樣，口感比剉冰綿密，是小編的最愛！夏天就是要吃上一碗芒果雪花冰啊！

VoiceTube的雪花冰私心推薦排行榜：

Top 1：芒果雪花冰 Mango shaved snow

Top 2：珍珠奶茶冰 Mike tea shaved ice with tapiocas

Top 3：紅豆抹茶雪花冰 Matcha shaved snow with adzuki beans

Top 4：布丁牛奶冰 Milk ice with pudding

冰品數量的用法

如果你想要描述冰品的數量，你可以這樣說：

一球冰淇淋／雪酪： A scoop of chocolate ice cream

chocolate ice cream 一杯霜淇淋／冰沙／聖代： A cup of vanilla ice cream

vanilla ice cream 一隻雪糕／冰棒： A pineapple popsicle

pineapple popsicle 一碗剉冰／雪花冰：A bowl of mango shaved ice/ shaved snow

一般冰淇淋都會配合甜筒（cone），但如果想改成用杯裝，只要把cone換成cup就可以囉！

I would like to have ice cream in a cone, please.

我的冰淇淋要用甜筒裝，謝謝。 May I have my ice cream in a cup?

我的冰淇淋可以杯裝嗎？

以上就是各種冰淇淋的英文和相關單字！想要吃冰消暑，這些單字可不能不會！

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航