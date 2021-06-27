《進擊的巨人》：該救活誰？從電車實驗與道德心理學，看兵長的道德抉擇

在《進擊的巨人》這部動畫中，有一個知名情節：第二男主角阿爾敏．亞魯雷特（Armin Arlert）為了幫助男主角艾連．葉卡（Eren Yeager），因此和巨人對戰，卻被燒成一片焦黑，僅存一口氣。

正當調查軍團的兵長里維．阿卡曼（Levi Ackerman）準備用藥物將他變成巨人以救活他時，他的長官，也就是調查軍團的團長艾爾文．史密斯（Erwin Smith），也在此時被帶到了現場。同樣只剩一口氣的艾爾文，讓兵長里維頓時決定把唯一一支救命解藥改用在他身上，進而考慮放棄救活阿爾敏。

此時的艾連跳出來，和里維產生了一場激辯，認為救活阿爾敏才是比較好的選擇。雙方僵持不下之際，正好重現了一個道德難題：「人的性命是否可以用效益來做衡量？」

批判效益主義的電車難題

英國哲學家菲利帕．福特（Philippa Foot）在1967年，提出了所謂的「電車難題」（Trolley problem）：當電車行經在軌道上，即將撞上五名在施工的軌道工人。但你的眼前有一個軌道轉換器，可以將電車改移動至另一條軌道，將能使這五個工人幸免於難，但會撞死另一條軌道上的另一名工人。此時你該不該調整軌道轉換器呢？

如果就效益主義（Utilitarianism）的看法而言，我們應該拉動軌道轉換器，畢竟五條人命大於一條人命，撞死一個人才是比較道德的。但效益主義的批判者認為，若是你拉動了軌道轉換器，你同樣得為另一個人的死負責，你依然是個不道德的人。

事實上，在這樣的考量之下，我們只是單純用一跟五來做衡量。德國哲學家理察．大衛．普列希特（Richard David Precht）曾經在德國做過調查，發現有四分之三的人都會選擇拉下轉換器，撞死一個人。但是當他說到「如果站在另一條軌道上的那一個人是你的子女時，你還會拉下轉換器嗎？」此時，便沒有人會選擇讓電車進行轉彎。

在現實考量之下，只要為軌道上的人們加諸身分，譬如「某國總統」、「情人」、「殺人犯」等等，此時選擇的難題便會因此而改變。

擬真的電車難題實驗

然而，這些都只是訪談的結果。在真實世界中，人們面對電車難題，到底會做出什麼判斷呢？

美國節目主持人麥克．史蒂文斯（Michael Stevens）邀請了行為神經科學家艾倫．布萊斯德爾（Aaron Blaisdell）與臨床心理學家格雷戈里．卡森（Gregory Cason），以及珮珀丁大學（Pepperdine University）實驗團隊，合作進行了一項節目。

他們透過影像錄製與後製的方式，製造了擬真的電車難題，而受試者則被邀請進入軌道操控室，並透過實驗設計使他們確信該影片來自於真實事件，而他們握有是否要轉換軌道的權利。

在七位受試者當中，只有兩位真的切換了軌道，其中一位在進行切換軌道時，手不斷地顫抖，另一位選擇切換的人，則在後續的訪談中淚流不止。

剩餘的五位受試者最終並沒有切換軌道，他們雖然沒有選擇切換的那兩位那麼神情緊繃，卻也是焦慮不已：有人呆坐到實驗結束為止，有人則離開座位，希望能找到其他人代替他做抉擇，他們再三猶豫卻未能做決定，直到實驗結束為止。

正如同艾倫．布萊斯德爾在實驗前推估的，人們面臨這種情況通常會僵住難以做抉擇，實驗後訪談也顯示了，人們根本不會以「效益主義」來進行推估，也沒有人提到用犧牲者的數量來看待轉軌與否是應該的。

Photo Credit: McGeddon CC BY-SA 4.0

道德決策的主因來自內心情感

道德心理學家強納森．海德特（Jonathan Haidt）在其著作《好人總是自以為是》（The Righteous Mind）中便提到，人們做出道德決策時，憑藉的是「內心的情感」。他用大象與騎象人的關係來比喻我們的道德決策：內心的情感就如同大象，而我們的道德推理則如同騎象人。是先有了內心情感的變化，我們才會對自己做出的道德決策提出文字上的解釋。

也就是說，我們在做道德判斷時，其根源並非我們理性的推論，而是源自內心和情感。當我們感受到「噁心」或是「不敬」的時候，我們自然而然會想出一套道德推論，來說明我們做出的決策是對的，儘管這套道德推論不一定符合邏輯。

舉例來說，如果某個人在買雞回家煮的時候，都會先和這隻雞性交，我們可能會覺得這是不道德的，儘管不確定背後的因素為何，但是由於噁心的感覺，讓我們直覺認為這是不道德的。

回到一開始提到的《進擊的巨人》，到底誰的生命比較有被救回來的價值呢？兵長里維在準備救活艾爾文團長之時，聽到了他彌留之際的囈語，因而於心不忍，覺得讓他再回到這個殘忍的世界，實在是太痛苦了，因而決定讓他離去，進而選擇了救活阿爾敏。

由此可知，當我們真正面臨生死決策時，我們難以從效益主義計算性命的優劣，一時的情感才是決定我們進行最終決策的主因。

參考資料

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航