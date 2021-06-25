拿疫苗猛打民進黨，國民黨在美日眼中淪為中國外交的馬前卒

文：王臻明

太平洋戰爭爆發後，日軍快速向南推進，轉眼就來到澳洲的大門口。日軍計畫兵分兩路，一路佔領索羅門群島的幾個戰略要地，一路攻擊新幾內亞的摩斯比港。前者用來切斷美國對澳洲的支援，後者就是為了入侵澳洲做準備。

美國與澳洲當然不會坐以待斃，美澳聯軍加強了在新幾內亞的防禦，同時派遣航空母艦接近索羅門群島，空襲正在登陸的日軍部隊。日軍在發現美軍的航空母艦出動後，立刻調集正在附近的海軍艦隊，想要殲滅美軍的航空母艦。雙方最後在索羅門群島南方、澳洲東方的珊瑚海爆發戰鬥，史稱「珊瑚海海戰」。

珊瑚海海戰是人類第一場航空母艦大戰，美軍方面由列克星頓號（CV-2）與約克鎮號（CV-5）兩艘航空母艦領軍，而日軍方面則由瑞鶴號、翔鶴號兩艘重型航空母艦與另一艘輕型航空母艦祥鳳號組成，雙方各率多艘巡洋艦與驅逐艦參戰。

結果美軍的列克星頓號沉沒，約克鎮號受到重創，尼奧紹號油料補給艦與辛姆斯號驅逐艦也遭擊沉。日軍則付出了翔鶴號受到重創、祥鳳號沉沒，菊月號驅逐艦與數艘掃雷艇被擊沉的代價。另外，日軍與美軍損失的戰機數量雖然相差不遠，但日軍方面被擊落的戰機多數來自瑞鶴號上，讓瑞鶴號的戰力受到很大的影響，這一點在雙方的戰損比較上看不出來。

就帳面上的數字來看，雙方的損失其實差距不遠，日軍方面還略佔上風，因為美軍的兩艘正規航空母艦，一艘沉沒，一艘受到重創。當時日軍在太平洋上擁有較多的航空母艦，所以這對美國來說，是非常大的打擊。

只是情勢很快急轉直下，在稍後登場的中途島海戰中，美軍派出企業號與大黃蜂號航空母艦伏擊日軍，原本受到重創的約克鎮號，在緊急搶修以後，也再度出戰。日軍卻認為約克鎮號受損嚴重，很有可能已經沉沒，無論如何難以參戰，美國只剩下兩艘航空母艦，日本已佔有絕對優勢，因此只派出四艘航空母艦，而讓翔鶴號與瑞鶴號返航，沒有參與這場關鍵性的戰役。結果日軍在中途島海戰上一敗途地，四艘航空母艦被摧毀，美軍只損失了早就受重傷的約克鎮號。

如果單純來看珊瑚海海戰，是日軍小勝，但如果將珊瑚海海戰與中途島海戰放在一起看，美軍則是大勝。美軍在珊瑚海海戰中，不止擋住了日軍南下包圍澳洲的攻勢，還牽制了日軍的兩艘航空母艦，讓翔鶴號與瑞鶴號沒有北上參與中途島海戰，否則勝敗仍在未定之天。

中途島海戰結束後，太平洋戰場上的情勢大逆轉，原本居於弱勢的美軍，開始逐漸佔上風，損失了四艘航空母艦的日軍則截截敗退。因此珊瑚海海戰被視為是一場典型的「戰術上失敗，但戰略上獲勝」的戰役。美軍在這場戰役中的損失較日軍高，卻換來了最為重要的戰略契機，而扭轉了整場太平洋戰爭。

近來台灣的疫苗爭端，其實也頗有這樣的感覺。因為這對蔡英文政府來說，當然是場危機。如果可以照原先的計畫，一路守到國外疫苗到貨，國產疫苗獲得緊急授權，都開始施打，那蔡英文政府的這次防疫工作，就接近滿分。

問題在於提前的破口，讓民眾恐慌，也讓國民黨擁有了攻擊的最佳突破口。身為一個在野黨要求政府儘快取得疫苗，這原本無可厚非。但問題在於，國民黨內的部份親中派，或為利益，或為中國說項，主張台灣應該引進中國疫苗，或承認一中，好採購中國廠商代理的疫苗，給予蔡英文政府極大的壓力。結果導致美國與日本，緊急宣布捐贈台灣疫苗，其中日本政府更以專機快速直送，以解台灣的燃眉之急。

美國與日本的反應會如此快速，最主要的原因在於，以美國為首的國家，正在積極反制中國的疫苗外交攻勢。美國總統拜登在日前宣布，將會捐贈五億劑的疫苗給世界各國，而且特別強調不會附帶任何的條件，很明顯就是劍指中國。在此同時，日本也宣布將提供疫苗給東南亞國家，除了提供給台灣外，另外一百萬劑疫苗已在近日送抵越南。此外，七大工業國也承諾將捐贈十億劑疫苗。

這都說明了，疫苗在此時已是重要的戰略物資，不再只是單純的防疫問題，是後疫情時代，國家戰略競爭的新武器。美國與日本會快速捐贈疫苗給台灣，就是擔心台灣爆發的這波疫情，演變成中國可以利用的破口。

Photo Credit: 中央社 美國捐贈250萬劑莫德納疫苗20日下午順利抵台，華航貨機降落滑行到華儲前方機坪停放，由地勤人員協助將疫苗溫控貨櫃卸下。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年6月20日

對國民黨來說，或許真的沒有思考這麼多，單純只是國內的政治攻防，覺得找到一個好機會可以用來修理民進黨政府，希望在政治聲勢上扳回一城。但問題在於，從外部來看，國民黨的這波攻勢，已是整場疫苗戰爭的一部份，讓美、日兩國警覺，而緊急運送疫苗來支持蔡英文政府。

就某種程度上來說，這讓國民黨看起來很像是中國疫苗攻勢的馬前卒，也讓美、日兩國看起來像是蔡英文政府的盟友。這對國民黨來說，恐怕非常的不利。這場疫苗的攻防，短期內的確讓蔡英文與民進黨的聲勢受挫，但長期來說，會不會形成美、日等國選邊站的效應，這是國民黨需要好好思考的。

像台灣這種夾在兩強之間的戰略要地，很容易像塞浦勒斯、南北韓一樣，分裂成代表兩強的兩大股勢力。對國民黨來說，最不利的就是國民黨被視為是中國的代理人，而民進黨成為美、日盟邦的代理人。

事實上，國民黨在幾年前馬英九執政時，還是代表留美菁英主導的政黨，當時的民進黨所主張的台獨路線還受到美、日等國的質疑，但情勢在這幾年內快速改變，這其實是國民黨的重大危機。對民進黨來說，如果可以把國民黨打為親中政黨，將是重大勝利。過去國民黨不斷批評民進黨抹紅，還不斷強調自己與美國的良好關係，避免自己落入這個窘境中，卻意外在疫苗之役裡，讓民進黨達成這個目標。

當然，這可能是非戰之罪，畢竟近來國際情勢的變化實在太快，而國民黨的反應又一向遲緩。只是當拜登政府出訪時，不斷拉攏盟邦以反制中國時，國民黨卻似乎沒有思考過應該如何調整對中政策？最後會有這樣的表現，也就不令人意外了。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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