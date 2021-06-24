兩年內全球將新建29座晶圓廠，埋下低階晶片供過於求、價格崩跌隱憂？

今（23）日國際半導體產業協會（SEMI）發布最新一季「全球晶圓廠預測報告」，為了滿足未來新科技應所需要的晶圓，全球半導體製造商，2年內將建置29座高產能晶圓廠。隨著晶圓成為各國戰略物資，半導體民族主義儼然成為風潮，專家認為在可見的未來，各國大肆擴張的晶圓工廠，將導致高、低階晶圓呈兩極的發展，低階晶片可能供過於求產生暴跌。

全球新建晶圓廠2年29座 設備商機破千億美元

今日國際半導體產業協會發佈，最新一季全球晶圓廠預測報告指出，為了滿足未來運算、醫療、通訊以及電動車等市場所需要的晶圓，全球半導體製造商，將於今年年底前，大興土木建置19座高產能晶圓廠，隔年再另外建造10座晶圓工廠。

報告指出，中國及台灣各有8個晶圓新廠建設案領先其他地區，其次是美洲6個，歐洲及中東3個，日本和韓國各兩個。新建設案中以12吋晶圓廠為大宗，2021年15座以及2022年啟建的7座。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸對媒體表示，新科技的運用持續帶領半導體產業向上發展，近年經濟的發展都起源於科技應用，其最大公約數就是半導體。

他說明，近年因為AI、5G的發展，都使半導體業呈現一個大爆發的狀況，而已目前趨勢而言，還看不到使用的盡頭，甚至可能到40年都還無法緩解對半導體的需求。

曹世綸指出，台灣在全球半導體產業鏈中，扮演舉足輕重的角色。半導體產業以垂直分工作為切割，從產品上游產品系統端到IC設計、EDA，再到製造、封裝、記憶體、設備以及材料。

他強調，台灣在全球產業中是一個互補的角色，例如：美國在系統端、IC設計較為強勢。台灣半導體產值在2020年已經突破3兆，整體產業中佔比20%，排在美國之後。而台灣半導體業有三大強項，分別是：技術領先、生態系完整以及產業群聚，將會持續領先各國。

高階晶圓搶手 低階晶圓恐面臨供過於求

KPMG《全球半導體產業大調查》指出，目前科技產業認為未來幾年前三大挑戰，分別是：半導體屬地主義／民族主義、供應鏈問題以及人才管理危機。

其中《全球半導體產業大調查》調查中53%的受訪者表示屬地主義是半導體產業中最大的威脅，也代表疫情後的半導體民族主義風潮，將對各大半導體公司構成了新挑戰。

這種將晶圓當國家戰略物資所產生的問題包含：跨國租稅協定、邊界貿易協議、關稅、法規及國家安全等議題，種種因素導致中國及美國兩個世界最大經濟體，增加貿易成本壓力、增加供應鏈管理的複雜度，影響半導體生態系。

民族主義：通常指認同該民族文化、傳統、利益的一種意識形態，其目的在追求民族的生存、發展、興盛，而並非以自由市場作為主要考量。

報告中強調，面對挑戰半導體產業應該要，強化供應鏈的韌度，利用大數據分析強化組織的決策能力，定義更微觀的供應鏈系統加以優化。企業所做的採購決策也必須保持彈性及機動，以維持一定的毛利及經濟效益。

另一方面，法國外貿銀行（Natixis）亞太區經濟學家分析師Alicia Garcia-Herrero表示，因疫情「晶片荒」衝擊全球供應鏈，從汽車到電子消費產品都受到影響。

Alicia Garcia-Herrero說明，因為中國正投入巨額資金，想快速進入供應鏈，在可預期的未來，低階的晶片將會受到嚴重的影響。

他強調，未來不是所有晶片的價格都會上漲，其中以低階晶片的價格最有可能，供過於求甚至產生暴跌，而5G和電動車相關晶片等高階晶片，需求則是相當旺盛，價格會持續上漲，因此可預期的未來，晶圓將呈現兩極的發展。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航